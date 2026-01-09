「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

最上層から下層まで染みわたる「下請け文化」

「インド的下請け文化」は、インド社会の基礎構造であるので、永遠になくなることはない。なぜなら、最上層の人々に限らず、下層も含めた多くのインド民が、この文化の恩恵を受けている部分もあるからだ。

言うまでもなく、上層のインド民は面倒なことを次から次へと下請けに出すことができるインドの社会で「楽をしている」。仕事のみならず日常生活でも家事やゴミ出しをメイドが行うのは当たり前。運転はドライバーが行い、庭は庭師が掃除し、一軒家にはほぼ必ず「チョキダール」と呼ばれる門番までいる。子育てもベビーシッターが行い、わざわざ航空券を取って旅行先などにも同行させる場合もある。

楽をするために「他人に回す」

これらの人々は、今さらDIY的な文化に社会をアップデートしようとする気はない。インド民マダムにしてみれば、床掃除をメイドではなく自分ですることは、日本人に洗濯機を使わず全部手で洗えと言っているに等しいのである。支配層がこの文化や社会の仕組みを上から変えるインセンティブはない。

自分が楽をするために、やりたくないこと、やる価値がないと考えることをどんどん他人に回していく考え方について、悪い印象を持つ日本人も多いだろう。

「苦労」と「ラク」には相関がない

しかし、今我々が生きている世界が資本主義を続けている限り、他人を使って「自分がやりたくないことをやらせていく」考え方は、“楽になる”ためには必須の思考法と習慣である。資本主義の中で幸せを目指すのならば、その思考の必要性に確信を持って他人を使っていくことを実践していかなければならない。

資本主義の世の中では、「どれだけあなたが苦労するか」と、「どれだけ稼げるか」は関係ないというシビアな事実がある。

しんどいことをしたからといって豊かにはなれない。逆に「楽をしようとする」ことと「幸せになること」が両立してしまうので、本当は楽をすることを怖がる必要はない。

インド民の思考法には、そのヒントがある。「そのままマネをすればいい」というわけではないことは想像がつくだろうが、日々悩みすぎている日本人にはショック療法的に作用するだろう。きっと、幸せをつかむためのヒントが眠っているはずだ。

（本記事は『インド人は悩まない』の一部を加筆・調整・編集した原稿です）