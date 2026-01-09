静岡と千葉で海が見渡せる、おすすめ温泉宿2選　リニューアルした客室露天風呂で癒される！

年々増え続ける露天風呂付き客室。2024年から2025年の間で新しく誕生した宿や、リニューアルして快適さが増した宿を集めました。今回は、静岡・稲取温泉と千葉・館山洲の崎温泉で、海を眺めながら露天風呂を満喫できる客室をご紹介します。

2025年7月客室リニューアル【稲取温泉】絶景と食の「本物」を追求し、常に新鮮な魅力で提供『食べるお宿 浜の湯（はまのゆ）』

改装を重ねて魅力を増していく眺望絶佳の湯宿に新たに2室の客室がリニューアルオープン

『食べるお宿 浜の湯』最上階の「望洋大浴場」は大露天風呂のほか寝湯や立ち湯もあり、圧巻の眺めとともにさまざまな湯浴みを楽しめる

伊豆半島の小さな港町にある稲取温泉。その岬の先端に構える温泉宿には、目の前に水平線が広がる大迫力のロケーションを楽しみに多くの常連が詰めかける。海を染めながら昇る朝日にはじまり、陽光にきらめく昼間の海景色、月の道が海面に描かれる美しい夜間までどの時間帯も美しく、絶景から目が離せない。壮大な眺めは壁一面がガラス張りの開放的なロビーなど、館内のあらゆる場所から楽しめる。

客室はスタンダードからラグジュアリーなスイートまで種類豊富で、部屋でゆっくり滞在するゲストも多いことからいずれもゆったりとスペースが取られている。なかでも、館内最高グレードを誇る「一天四海（いってんしかい）」ほか、4室の源泉かけ流し露天風呂付き客室は、洗練されたインテリアが魅力な上質空間。部屋での湯浴みも最高だ。

2023年に温泉露天風呂付き客室、2024年11月には和洋の新客室が4室誕生。さらに、2025年7月には温泉ビューバス付き客室が2室オープン。快適さを追求し、リニューアルを重ねる姿勢に魅せられる常連も多い。

ゲストのお腹と心を満たす旬の献立ともてなしに感動

貸切露天風呂やオーシャンスパで湯と遊び、伊豆の豪華海鮮満載の食事で口福を味わう

『食べるお宿 浜の湯』夕食はもちろん、朝食時にも味わえる新鮮な魚介が豪華に盛り付けられた舟盛りの一例

海の景色を最大限に楽しむなら、最上階の絶景露天風呂へ。インフィニティタイプをはじめ、どの湯船もこの上ない満足感だ。2024年夏にリニューアルした2ヵ所の貸切露天風呂や貸切オーシャンスパとあわせ、さまざまな角度から海の眺めに酔いしれたい。

宿のもう一つのお楽しみである豪華な海鮮が並ぶ食事は、予約時に「お昼は軽く済ませてきてください」と伝えるほどのボリュームを誇る。入札権を持つ漁港から直接仕入れる海鮮の数々は名産の金目鯛やアワビ、伊勢エビほかもりだくさん。朝食にも舟盛りが付き、“食べるお宿”が追い求める「ほんもの」を心ゆくまで味わえる。

露天風呂付き客室PICK UP！【汐音（しおね）】7万4800円〜

『食べるお宿 浜の湯』【汐音（しおね）】7万4800円〜

12畳の和室＋ツインベッドルーム＋リビングの造り。展望デッキテラスには源泉かけ流しの露天風呂を完備。露天風呂付き客室は、タイプや料金が異なる28室が備わる。人数や予算に応じて選択が可能。

〈温泉DATA〉

【泉質】ナトリウム-塩化物泉

【効能】リウマチ、運動器障害、創傷など

【客室風呂・大浴場・貸切風呂・貸切露天風呂】温泉（加温・循環）

※源泉かけ流しの客室（一部）あり

※有料貸切風呂のうち1つは1組45分・3300円、ほか3つは1組60分・料金はHPで要確認

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全28室）

［平日・休日］3万7950円〜

［休前日］5万1700円〜

【一般客室】（全28室）

［平日・休日］2万9150円〜

［休前日］4万1800円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆、年末年始など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『食べるお宿 浜の湯』

【電話】0557-95-2151

【住所】静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1017

【アクセス】電車／伊豆急行線伊豆稲取駅より徒歩約20分、車／東名高速道路厚木ICより小田原厚木道路〜国道135号経由で約2時間20分

【駐車場】40台

【送迎】あり（伊豆稲取駅より。要予約）

公式サイト：https://www.izu-hamanoyu.co.jp

2024年12月客室リニューアル【館山・洲の崎温泉】どこまでも伸びる水平線を広い湯船や室内から望む『ホテル洲の崎 風の抄（かぜのしょう）』

房総の恵みを五感で味わえる宿はリニューアルでのどやかさと開放感がアップ

『ホテル洲の崎 風の抄（かぜのしょう）』【ならい】4万5150円〜 2024年12月に室内とテラスをリニューアル。冬期でも寒さを気にすることなく、湯船から岬の洲埼灯台や遠くに浦賀水道の眺めを楽しめる。同じ間取りに「さがにし」がある

温暖な気候と太平洋の雄大な景観が魅力の房総半島。その南西端、洲の崎灯台近くの一軒宿は、2024年12月に2階と4階の各部屋をリニューアルした。天候に左右されない半露天スタイルの浴室ながら景観の良さが光るのは、展望風呂付きの4室。二方向の眺望を楽しめ、大きな窓越しやデッキからも水平線の美景を望むことができる。

また、開放感のある露天風呂付き客室は、広いデッキに湯船を配置。足湯付きも2室ある。館内の湯処は男女入れ替え制の大浴場のほか、檜の露天風呂、岩盤浴など4つの温浴施設からなる貸切トリートメントバスがある。泉質は肌が滑らかになるナトリウム成分を豊富に含んだ自家源泉で、湯上がりの肌がいつまでも温かいのがうれしい。

食事は厳選した食材から塩や味噌などの調味料にまでこだわり抜いた、旬の創作会席。地元漁師の協力を得て、定置網から揚がった南房総・館山の新鮮な魚介を堪能できる。朝食の伊勢海老の味噌汁も人気の逸品だ。眺めのいい個室食事処か、客室でゆっくり味わおう。

露天風呂付き客室PICK UP！【桜東風（さくらごち）】3万9150円〜

『ホテル洲の崎 風の抄（かぜのしょう）』【桜東風（さくらごち）】3万9150円〜

露天風呂と腰掛け付きの足湯が備わる山側の和洋室。露天風呂付き客室は計3室あり、それぞれタイプや料金が異なる。

〈温泉DATA〉

【泉質】ナトリウム-塩化物泉

【効能】神経痛、筋肉痛、関節痛など

【大浴場】露天風呂は温泉（循環式）

【大浴場・露天風呂・貸切風呂】温泉（加温・加水、循環式）

【客室風呂】沸かし湯

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全3室）

［平日・休日］3万9150円〜

［休前日］4万2150円〜

【展望風呂付き客室】（全4室）

［平日・休日］4万2150円〜

［休前日］4万5150円〜

【一般客室】（全7室）

［平日・休日］3万4150円〜

［休前日］3万7150円〜

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『ホテル洲の崎 風の抄』

【電話】0470-29-0301

【住所】千葉県館山市洲崎198-1

【アクセス】電車／JR内房線館山駅から南房パラダイス行きバス30分、洲の崎灯台前下車約1分、車／富津館山道路富浦ICより国道127号〜県道257号経由で約30分

【駐車場】20台

【送迎】あり（館山駅より、2名から要事前予約）

公式サイト：https://sunosaki.com

※2025年10月時点の情報です

