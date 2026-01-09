「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

一般化された質問が、会話を壊している

職場でも日常でも、「この人、頭良さそうだな」と思われる人がいる一方で、話せば話すほど違和感を持たれてしまう人がいます。その差は知識量ではありません。使っている“質問の形”にあります。

ワースト1は、一般化された質問です。

たとえば、こんな聞き方です。

・「みんな、そう思ってない？」

・「普通はこうじゃない？」

・「だいたい、こういう流れだよね？」

一見、相手の同意を取っているようですが、実はこれが「実は賢くない」と思われる原因になるのです。

解釈のぶつかり合いになる

理由はシンプルです。一般化された質問は、事実ではなく「解釈」を相手に投げているからです。

「みんな」「普通」「だいたい」という言葉が入った瞬間、質問は曖昧になります。聞かれた側は、「え、どのみんな？」「普通って何基準？」と、無意識に考え始めてしまう。つまりこれは、答えやすい質問ではなく、解釈のぶつかり合いを生む質問です。

しかも厄介なのは、質問している本人が「ちゃんと聞いているつもり」なことです。共通認識を確認している感覚なので、相手が詰まっても「なぜ答えられないのか」に気づけません。結果、「話していて疲れる人」という評価につながります。

賢い人は事実に絞る

ここで登場するのが、事実質問です。

賢い人は、一般化された質問を使いません。事実に絞って、相手に思い出させる聞き方をします。

たとえば、

・「みんな、そう思ってない？」ではなく

・「この前の会議で、この点に賛成してたのは誰だったか覚えてる？」

・「普通はこうじゃない？」ではなく

・「前回の案件では、どんな手順で進めたか覚えてる？」

こうした事実質問に変わるだけで、会話の空気は一気に軽くなります。相手は意見をひねり出す必要がなく、起きたことを思い出せばいいだけになるからです。

もし自分が、「みんな」「普通」「だいたい」を質問の中で使っていると気づいたら、それは注意サインです。一段上に見られたいなら、一般化をやめて、事実質問に戻す。それだけで、「この人、話が通じる」という評価に変わります。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）