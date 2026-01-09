「反乱軍が”玉音放送の録音盤”を奪いに来て…」昭和天皇に50年仕えた侍従が語った”終戦”の驚きの舞台裏

宮内庁は昨年にインスタグラムを開設し、本年4月からはYouTubeも始動した。SNSにより人々の皇室との接点は格段に増えたが、我々が触れられるのは画面越しの“表層”に過ぎない。いつの時代も、皇室という厚い帳の奥にある人間としての素顔を知り得るのは、苦楽を共にする限られた側近のみである。

かつて、そんな閉ざされた聖域で、昭和天皇の“影”のように50年間を過ごした侍従、入江相政。彼がその目に焼き付けたのは穏やかな日常だけではなく、激動の時代に翻弄されながらも国を背負い続けた陛下のありのままの姿だ。「週刊現代」1985年1月9日号より再編集して、昭和天皇の実像をお届けする。

第３回

「大変なことになってしまったよ」

昭和20年8月9日、陛下のご決断によって、ポツダム宣言の受諾が決まった。私は内親王さま方が疎開していらっしゃる塩原（栃木県）へ1週間ほど事務をとりに行き、終戦前日の8月14日に帰京して、吹上の御文庫へ出た。

夕方、陛下はちょっとお庭をご散歩になろうというので、私がお供をした。

「大変なことになってしまったよ」と、花蔭亭というお茶屋のあたりで、ひとことおつぶやきになった。池のまわりに、将校と5、6人の兵隊がうろついている。ふだんはお側の人しか立ち入らないところに、なぜ軍服姿の人がいるのだろう。

聞くと、吹上のあたりの治安が心配だから、少し兵力を入れたいと申し入れがあったので承知したという。いくら近衛兵だって変じゃないかといったが、承知した以上は仕方がない。彼らが夜に入って居直ろうとは、だれ一人考えなかった。私の直感は当たっていたのである。

陛下は、内閣から終戦の詔書の案が届くのを待っていらっしゃった。「まだ来ないか」とたびたびおっしゃるが、来ない。やっと来たのは夜9時。当番だったので、私が急いで持って出る。

お読みになって「これでいい」とおっしゃった。そうおっしゃるはずで、これは9日の御前会議の際おっしゃった何本かの柱を文章にしたものだったから。10時すぎ、宮内省の庁舎の一室に、陛下のご放送の準備が整った。

玉音放送の録音と空襲警報のサイレン

陛下がお出ましになろうとしたとき、空襲警報のサイレンが鳴った。

「行こう。早く録音しておかないと、あしたの放送に間に合わない。さあ行こう」

私は弱り果てた。B29が200機も本土に入っている。たびたびご催促があるが、警報は解けない。もう11時、みんなと相談して、日本の国土と民族を救うには、やはり放送していただくほかはないということになった。

ヘッドライトもルームランプもつかない溜め塗りのベンツが1台、吹上御文庫から宮内庁に向かって闇の道を走り出した。陪乗は私一人。降下はひとこともおっしゃらない。長い長い4分間だった。

録音がすんだ。「それで結構でございます」という声が聞こえたとき、

「もう一遍やってみよう」

きわめて力強い陛下のお声が私の耳に届いた。ドア越しの廊下にいてもよくわかったくらいだから、中ではさぞかし大きく響いたことだろう。国民に敗戦を告げるご放送なのにどうしてあんなにと、不自然に感じたが、あの元気なお声には私どもに測り知れない深い意味がおありだったに違いない。そしてすぐ2回目の録音がはじめられた。

この戦争の敗北を国民に告げる。国民は長い間苦労したが、もう一遍奮起して復興に当たってもらいたい。そしてこの国をふたたび繁栄させよう。あの夜すでにその意気ごみでいらっしゃったと思う。録音の室内は混み合っていたので、室内にははいらず、廊下に立っていた私の耳に、この力強いお声が扉越しにうかがえたからである。ちょっと不思議に思ったのは、私の考えが足りなかったからである。

玉音放送を阻止するクーデター勃発

このときのお意気込みが、すなわちそのまま、戦後の全国の地方巡幸につながり、陛下は国民に、これからの復興と繁栄とを、お心をこめて説いておまわりになったのである。

警戒警報が解除されたのは、暁方の3時10分。侍従室でうとうとしかかったとき、荒々しくドアを叩く音がした。

「大変だ。すっかり兵隊（反乱軍）に囲まれた。電話線はみんな切られてしまった」

徳川義寛、戸田康英の両侍従だった。反乱軍が陛下の録音盤を奪いにきたのだ。私は皇宮警察の人と力をあわせて、鉄扉を見てまわった。軽機関銃を持った小隊か中隊が、いつ押し寄せてくるかもしれない。陛下を擁して、本土決戦の大号令をかけようというのである。

「陛下はどこだ」といわれたら便所やら物置やらを案内して、「どこへいっておしまいになったのだろう」とすっとぼけることしかできない。しかし、どんなことをしてでも、陛下を奪われてはならない。

幸運なことに、海軍の侍従武官室に“ホットライン”が1本残っていた。海軍省へ急を告げ、そこから東部軍管区司令部に緊急連絡が行って、田中静壱大将が現場にかけつけた。

「なんたることだ。オレも死ぬから、お前らもやめろ」

田中さんは、身を挺して反乱軍のリーダーたちを説得し、反乱を取り鎮められた。それをすっかり見とどけてから、8月24日に自刃。もったいないことである。日本民族が、このように生き残り、繁栄したのは、田中大将のおかげである。

