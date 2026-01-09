反出生主義に、美学で対抗したい。須藤輝彦✕難波優輝

新進気鋭の美学者・難波優輝さんが、「何者か」になるための物語で溢れた現代を批判する『物語化批判の哲学』。

フィクションとしての物語を愛している。それゆえに、人生も世界も、物語ではないと断言する難波さんの今回のお相手は、2024年3月に『たまたま、この世界に生まれて』（晶文社）を上梓した文学研究者・須藤輝彦さん。

代表作『存在の耐えられない軽さ』で知られる作家ミラン・クンデラのご研究を中心に、文学を通じて「運命」、そして「物語」について広く深く考えてこられた須藤さんと、人生を運命的に、あるいは物語的に描くことの意味ーー面白さ、危うさ、厄介さーーを探究していきます。

おふたりによる対談を、ぜひお楽しみください。

＊本記事は、2025年8月27日にSPBS本店様にて開催されましたトークイベント「〈何者か〉になれない時代に、どう生きるか――人生の物語化をめぐって」の一部を抜粋・編集したものです。

【人生は遊び。プロジェクト】須藤輝彦さん篇 もくじ

人類の「ろくでもなさ」への反省

難波 さっき、クンデラと反出生主義の話が出てきましたよね。自分は若いころ、反出生主義に強い興味を持っていました。人間に限らず、生き物すべてについて、苦痛がちょっとでも生じるのであれば、苦痛が全くない状態の方がいいのかなと思っていました。

須藤 めっちゃデイヴィッド・ベネター（David Benatar）ですね。

難波 ベネターです。自分は実は小説作品をひとつ商業で発表していて。

須藤 そうですか！へえ〜。

難波 早川書房さんの『異常論文』というフィクションの論文の作品集の中に、「多元宇宙的絶滅主義」という、WHOが無限の宇宙を絶滅させ始めようとしている2060年ぐらいの世界を描いた謎のSFがあります。そのときはけっこうそれが自分にとって真実味を帯びたものだった。

今はどうかといえば、たとえば人間以外の生き物は、訳もわからず生まれてきて、訳もわからず食われて死にますよね。なんなんやろう、と思う。でも人間に関して言えば、人間を生み出すことにも人間として生きることにも、何か奇妙な価値があるような気がしているんです。

もちろん苦痛が完全に排除されることはないから、苦痛がないという観点から言えば生まれてこないほうが絶対にいい。でも何か奇妙な価値が、生きることにはあって、それが面白いのではと思うようになりました。

クンデラは反出生主義の見地から、「同意」を軸にして、たとえば生み出された子どもと、生んだ母の対比を描いたりもしますが、「後からの同意」という話はすごく面白い。須藤さんは『たまたま、この世界に生まれて』の中で、クンデラの『無意味の祝祭』を反出生主義の観点で読んでおられますよね。反出生主義から転向した人間として、須藤さんがどういうモチベーションでお書きになられたのかが気になったのですが、どうでしょうか。

須藤 ありがとうございます。クンデラはおそらく思想的にはもともと、ゴリゴリの反出生主義者。先ほども申し上げたように、ショーペンハウアーやニーチェからも影響を受けていますし......。

というか、クンデラに限定せずとも、ヨーロッパの21世紀や20世紀後半の作家には、20世紀にとんでもないことをやってしまった人類は、ほんとうにろくでもない存在だという感覚が強い人が多いと感じます。中央ヨーロッパはなおさら。人類がろくでもないというのは、本当にそのとおりだと、ぼく自身も思います。ひどいことをしてきたし、いまもしていますから。

クンデラの作品は、そういうものに対する反省の一つの帰結としても読めるんですよね。社会主義時代に起きたとんでもなく残虐な事件は、もちろん人間が起こしたことですし、しかも「大きな理想」を掲げたうえでやっているわけだから、よりグロテスクです。非常に個人的なレベルで、ろくでもない人類について考え得るある種の回路が、反出生主義にはあると思うんですよね。それをクンデラを通して自分なりに考えたかった。

反出生主義に美学で対抗したい

難波 自分の今の暫定的な考えは、生まれてきて、「よかった」までいくかはわからないですけど、「まあまあ面白かったな」と人類が言えたら理想だなとか思ったり。

須藤 人類全体が？

難波 人類全体が。

須藤 それはすごい理想ですね。

難波 そのための一つの方策として、世界を味わうための能力や道具を開発していくことが、学者としての自分の責務だと思っています。実は最近、反出生主義に対する抵抗として美学をやっているのだと思うようになりました。

倫理では太刀打ちできないと思うんですよ。倫理的・道徳的な側面だけ言えば、生まれてこないほうが、反出生主義が絶対に正しい。生まれてこなければ、何の危害も起きないんですから。倫理や道徳といったものが、「危害を避けること」をもっとも重要視するのであれば、功利主義的にも義務論的にも徳倫理的にも、人類は絶滅したほうがいいという結論にならざるを得ない気がしています。

だから、今の倫理学者の全員が全員、反出生主義に納得するわけではないのは、自分は、へんてこなんじゃないかと思っています。倫理学にその身を捧げるのであれば、全員反出生主義にならざるを得ないんじゃないかと思うのです。

須藤 それ、ぜひ倫理学者のひとたちと議論してほしいですね笑

難波 それはそれとして、反出生主義に「いやいや、ちゃうよ」と言えるのは、美学、美的価値の話しかない気がするんですよ。「なんで生まれてこさせるのか」という問いに対して、「そのほうが遊べるからおもろいやん」と答える。世界をよりよく遊べるような場にしたり、うまく遊べるような遊びをつくったりすることが、反出生主義に対する唯一の回答だと思っています。

自分はそういうふうな道を選びましたが、逆にクンデラはどういう道を選んだんでしょうか。

須藤 ちょっとその前に。ぼくは「非-美学者」なので、美学をやっている人と話しているといつも、「美」が何を指すのかってことなんですよね。それともちろん、なぜ美学だけが反出生主義への抵抗になるとおっしゃるのか、もう少し知りたいです。

難波 美学という名前を使い続けている、われわれの側に問題が明らかにあるんですが......。一般的に「美」は、ミロのヴィーナスとかモナリザとか、所謂「均整」がとれたものだけを指すと思われている。

でも現代の美学者は「美的な経験」というものをすごく大事にしていて、それにはめちゃくちゃたくさんの種類があるんです。ギャンブルに賭けてヒリヒリすることも美的経験だし、あるいはゲームで勝利したときの嬉しさも美的経験だし、あるいはサクッとするお菓子を食べてそのサクサク感の気持ちよさも美的経験だし。椅子がふかふかで気持ちいいとか、背もたれがちょうどいいとかも美的経験。......って、全部やないか！と思いますよね。

須藤 そうそう、そうそう。

難波それはそのとおりで、あらゆるものが対象なんですね。ただ切り口が、たとえば倫理学者とは明らかに違っている。倫理学者は椅子を「経験」では語れないですよね。これが正しく作られたか、といった観点から語る。でも美学者は、一回それを置いておいて、人々がどういうふうなことを味わって楽しんでいるのかを考える。

あるいは醜さもまた、美学の対象になり得ます。なぜ「うげっ」となるのか。ポジティブな経験、ネガティブな経験問わず、あらゆるものにすごく関心がある。ある種すべてが許されているかもしれない。

須藤 すごいですね。すべてが許されている。

難波 本だって、表紙の肌触りとか、ページをめくる感じとか、それが服をサワサワする感じとどう違うかとか、その全部を考えたい。そうやって考え続けて、言葉にしたり、概念にしたり、図にしたりしたい。それが美学者ですね。

須藤 言葉にしづらい、ふだん言語化されにくいような経験が大事だということでしょうか。経験というもの自体に比重が置かれている？

難波 そうですね。われわれは常日頃から何かを「経験」しているんだけど、かたちがないと人は思い出せなかったり、対象を指し示すことができなかったりする。小説家、エッセイスト、あるいはミュージシャン、画家、あらゆる人が経験を言葉や図や音や色にしている。それをさらにまとめてもう一度言葉にしてみるというのが一つ、美学者の仕事という感じがしていますね。

須藤 なるほど。少し分かった気がします。反出生主義に対抗するものとしての美学研究、というのは、それこそ「美しい」答えですね。それに比べるとクンデラは、そこまで強いアンサーはしていないというのがぼくの読みです。

だけど、クンデラの『無意味の祝祭』を読んでいて、ぼくが個人的に考えたことを言うと、やはり「始まり」というものの強さはありますよね。ぼくもアーレントなどを介して考えていることですが、「始まり」というのは一つ次元の違うもの、「可能性」それ自体を生み出すものという感じがするんです。誰かが生まれるというのも「始まり」ですし。

先ほど「経験」というワードが出てきましたが、そもそも経験すること自体、「始まり」なしには不可能。何かがまず始まらないと、変化すら起きない。「始まり」にもうすべてがあるというか......。

だからある意味「始まり」が生み出す可能性のすごさは、ベネターなどが定位する「苦痛」とはまた次元が違うんじゃないかと思うんです。始まりがなければ、苦痛を経験することも、経験しないこともできない。存在論的な位相が違う、と言えるかもしれませんが、ともかくそんなことを考えています。

難波優輝（なんば・ゆうき）｜1994年、兵庫県生まれ。美学者、会社員。立命館大学衣笠総合研究機構ゲーム研究センター客員研究員、慶應義塾大学サイエンスフィクション研究開発実装センター訪問研究員。神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学。著書に『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』（講談社現代新書）、『SFプロトタイピング』（共著、早川書房）、『なぜ人は締め切りを守れないのか』（堀之内出版）など。

須藤輝彦（すどう・てるひこ）｜1988年、東京生まれの神戸育ち。東京大学助教。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。ヴェネツィア国際大学、カレル大学、ソルボンヌ大学に学ぶ。ミラン・クンデラを中心に、チェコと中欧、啓蒙期の文学や思想に関心がある。著書に『たまたま、この世界に生まれて──ミラン・クンデラと運命』（晶文社）、共訳書にアンナ・ツィマ『シブヤで目覚めて』など。ノートルダム火災についてのルポルタージュ（集英社新書プラス）、『文学＋』WEB版文芸批評時評、『文學界』新人小説月評のほか、現在は『群像』で「運命の文学史 終わりから始まる物語」を連載中。X（旧Twitter）：@t_pseudo。

