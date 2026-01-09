「自分ならもっとやれる」とは思わない。須藤輝彦✕難波優輝

新進気鋭の美学者・難波優輝さんが、「何者か」になるための物語で溢れた現代を批判する『物語化批判の哲学』。

フィクションとしての物語を愛している。それゆえに、人生も世界も、物語ではないと断言する難波さんの今回のお相手は、2024年3月に『たまたま、この世界に生まれて』（晶文社）を上梓した文学研究者・須藤輝彦さん。

代表作『存在の耐えられない軽さ』で知られる作家ミラン・クンデラのご研究を中心に、文学を通じて「運命」、そして「物語」について広く深く考えてこられた須藤さんと、人生を運命的に、あるいは物語的に描くことの意味ーー面白さ、危うさ、厄介さーーを探究していきます。

おふたりによる対談を、ぜひお楽しみください。

【書籍はこちら⇩】

＊本記事は、2025年8月27日にSPBS本店様にて開催されましたトークイベント「〈何者か〉になれない時代に、どう生きるか――人生の物語化をめぐって」の一部を抜粋・編集したものです。

【人生は遊び。プロジェクト】須藤輝彦さん篇 もくじ

何かを「始める」ことのハードル

難波 ちょうど次に『なぜ人は締め切りを守れないのか』という本を出すんですが......。

須藤 これもすでに話題沸騰で、すごいですよね。

難波 ありがとうございます。これは「終わり」についていろいろ考えた本なんです。何かを終わらせることで、人々を動かすのが締め切りのパワーだと思っています。ただ、今のところ大概の人類がその力を使いこなせていない気がしています。人間はけっこう締め切りに間に合わないことのほうが多いじゃないですか。

須藤 そうですね笑

難波 締め切りの力を上手く使えていないということは、すなわち人間は終わらせる力をあまり使いこなせないのだと。そしていま、「始まり」についても何か考えたいような気がしてきました。始まりって、なんなんでしょうね。可能性を生み出すというのがまず面白い。

須藤 宣伝みたいになってしまいますが、ぼくはいま『群像』で、「運命の文学史 終わりから始まる物語」という連載をしています。まさに、文学の中で終わりや始まりがどういうふうに考えられているのか。特にヨーロッパの文学や思想において、終わりは非常に大事にされている。ある種のフェティシズムがあるとさえ言える。今だって終末論的な問題が持ち上がっていますよね。

難波 確かに。

須藤だから、ぼくとしては「終わり」批判をしたい気持ちがあるんです。もっと「始まり」に視点を動かしていきたい。

難波 いいですね、「終わり」批判。始めることの美学を論じている人は、今ぱっと思いつかないのですが......。何かを「始めること」というのは「変わること」とセットで語られることが多いですが、須藤さんの連載は、「終わること」とセットなのが面白いですね。

始めるのがうまい人って存在するんですかね。「この人、始めるの上手いな」と思う人、います？スタートアップとかかなあ。

須藤 すごくわかりやすいところだとそうですよね。でも、それこそ難波さんは始めるのが上手いんじゃないですか。プロジェクトを立てまくっているわけだから笑 始まり続けているじゃないですか笑

難波 そっか！ありがたいですね。

須藤 むしろ、どう始めておられるのか、ぼくが教えてもらいたいくらいです。

難波 始めるのはそんなに得意ではないですか。

須藤 よくわからないな。どうなんでしょう。ぼくはけっこう腰が重いタイプ。始めることもチャレンジも好きなんですけど、腰が重い。難波さんは腰、軽いでしょう？

難波 めっちゃ軽いですね笑

須藤 どうやったらそうなれるのか。学びたいですよね。もしかして、そんなに「始めるぞ！」とは思ってないですか？

難波 そうですね。「始めるぞ」と思っていないし、割と「終わり」が見えている。一冊、本を書くぞとなったら、これぐらいの月日がかかりそうかなというのが見える。終わりが見えるから始められるような気がします。

須藤 面白いなあ。なるほどね。

難波 でも、終わりが見えていないものを始めるのも、面白いですよね。研究だって「なんか始めちゃった」し。だから、でかい始まりと、小さい始まりがあるんだと思います。でかい始まりは、須藤さんだったらクンデラの文章に殴られるみたいな、何の用意もないまま始まるようなもの。ちっちゃい始まりは、もっとコントローラブルな感じがある。須藤さんはちっちゃい始まりをまだあまりコントロールしていないということなんですかね。

「自分ならもっとやれる」とは思わない

須藤 いまお話を聞いていて思ったのは、クンデラもぼくも、「終わらせたくない病」の人なんですよ。だから締め切りとかもめちゃくちゃ........本当に申し訳ないことに、具体的にご迷惑をおかけしているんですけど、終わらせられない。それが非常に大きい問題です。

難波 終わらせたくないというのはどういうことなんですか。

須藤 終わっちゃったらだめな気がしてしまうというか......終わらせるって、非常に勇気がいることですよね。終わらせることを「完成」と考えるかどうか、というのはあるかなと思います。

難波 想像でしかないので違ったらそうおっしゃっていただきたいんですが、終わらせられない人って、「もっと完璧になるんじゃないか」と考える人が多い気がしています。

須藤 それもありますね。

難波 でも他もあると。

須藤 たとえば「遊び」の話につなげると、カイヨワの遊び論はぼくもよく読んでいたんですが、最初の方に遊びという言葉の用法についての議論がありますよね。フランス語の〈ジュ〉もドイツ語の〈シュピール〉も、日本語の〈遊び〉もそうですけど、「このドアは遊びがある」といったときの遊びって、扉を閉めたときにちょっと余裕があるという意味じゃないですか。その意味の〈遊び〉というのが、自分にとってしっくりくるんです。余裕・ゆとりとしての遊び。実は、クンデラにとっても遊びはそういう感じのものなんです。

でも、遊びがないこともありますよね。ガチャッと閉まって動かない状態が、遊びがない状態。ぼくが言いたかったのは、遊びといっても、ようは終わりが見えているということ。遊びは、それ単独で存在するわけではない。終わりがある中での遊びというか。そして終わりが見えていればいるほど、終わらせにくくなる。

難波 終わっちゃうと、遊びもなくなっちゃうということ？

須藤 そうそう。上手く説明できたか分からないですけど......。

難波 へえ〜。自分は、自分にとっての10000点で本を作るぞという気持ちよりは、自分が今出した100点は10年後の人にとって100点ではないだろうという気持ちのほうが強い。いま無理しないで楽しくできることをやろうと思う。そうすると、だいたいこれぐらいで終わるだろうなという感覚を持つことができるんです。

須藤 それはすごいですね。

難波 周りの研究者の人って、偏見ですが、みんな「賢い」し「勉強ができる」じゃないですか。哲学者も東大・京大出身の人がいっぱいいる。ぼくは本当はあまり勉強ができなかった人で、通っていた学校も、東大・京大に進学する人がいるような学校ではなかった。

だから、ぼくに唯一優れているところがあるとすれば、「自分はもっといける」という精神が全くないこと。自分の中の100%で書いて、はい終わり、という。「もう1年作り込むぞ！」とかは全然思わない。書きたいと思えるところで終わりたい。須藤さんは賢いから、「よくない癖」がついているのかなあと......。

須藤 いやいや、ぼくもいわゆる「勉強ができる」タイプではないので、賢いからというのは違いますが、ある種の健全さと建設性、どちらもあるというのは素晴らしいですね。

難波 ありがとうございます。適当なところでやめるコーチングで食べていけそうな気がしてきました笑

難波優輝（なんば・ゆうき）｜1994年、兵庫県生まれ。美学者、会社員。立命館大学衣笠総合研究機構ゲーム研究センター客員研究員、慶應義塾大学サイエンスフィクション研究開発実装センター訪問研究員。神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学。著書に『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』（講談社現代新書）、『SFプロトタイピング』（共著、早川書房）、『なぜ人は締め切りを守れないのか』（堀之内出版）など。

須藤輝彦（すどう・てるひこ）｜1988年、東京生まれの神戸育ち。東京大学助教。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。ヴェネツィア国際大学、カレル大学、ソルボンヌ大学に学ぶ。ミラン・クンデラを中心に、チェコと中欧、啓蒙期の文学や思想に関心がある。著書に『たまたま、この世界に生まれて──ミラン・クンデラと運命』（晶文社）、共訳書にアンナ・ツィマ『シブヤで目覚めて』など。ノートルダム火災についてのルポルタージュ（集英社新書プラス）、『文学＋』WEB版文芸批評時評、『文學界』新人小説月評のほか、現在は『群像』で「運命の文学史 終わりから始まる物語」を連載中。X（旧Twitter）：@t_pseudo。

SPBS本店〒150-0047 東京都渋谷区神山町17-3テラス神山1F

✏︎ 11:00-21:00 ※不定休（イベント等により変更あり）

※店内撮影禁止です

☎︎ 03-5465-0588

HP ● https://shibuyabooks.co.jp/

Instagram ● https://www.instagram.com/spbs_tokyo/

X ● https://x.com/spbs_tokyo【書籍はこちら⇩】

反出生主義に、美学で対抗したい。須藤輝彦✕難波優輝