松屋の六厘舎買収は過大評価？それとも…牛丼チェーンが「つけ麺」に大金をつぎ込む理由

近年、外食業界でM&Aが盛んにおこなわれている。とりわけ話題を集めているのが、牛丼チェーン各社によるラーメン店の買収だ。たとえば、吉野家ホールディングスでは、「せたが屋」「キラメキノトリ」などを立て続けに傘下におさめ、2030年2月期までにラーメン事業500店舗・400億円の達成を目指している。

それに呼応するように、昨年末にはライバル、松屋フーズホールディングスでも大きな動きが。12月15日に、「六厘舎」や「舎鈴」などのつけ麺店を手掛ける株式会社松富士の買収を発表したのだ。

ただ、業界内では《松屋による六厘舎買収》は驚きとともに、不安視する声もある。気がかりなのはその“買収額”にあるようで――。

【前編記事】『牛丼チェーンのラーメン爆買い「2026年“あの有名つけ麺店”が買収候補に」専門家が予測』よりつづく。

業界的にもあまりに「割高な買収」だが…

あらためて松屋フーズホールディングス（以下、松屋）による六厘舎の買収について詳細を見ていきたい。

六厘舎などを運営する松富士は関東圏を中心に、120店舗（11月末時点）を展開。また埼玉県にはセントラルキッチンを保有している。直近2025年6月期の売上高は約100億円、営業利益は約4億、純利益は約1.6億円だ。

売上高、純利益ともに前期比18％増ということもあり、一見好調のように見えるが、実はそうでもない。外食業界に詳しいアナリストはこのように話す。

「2023年6月期には純利益で赤字を計上するなど、同社の保有するネットキャッシュはそれほどないと予想されます。M&Aを行う上で投資回収期間の目安にもなるEV/EBITDA倍率（企業価値÷本業の儲け、キャッシュ創出力）についても、今回の買収額が91億円ということで、およそ20倍超くらいといったところでしょうか」

EV/EBITDA倍率は、そのままおよそ何年で投資額を回収できるかを表す。業種や企業規模によってその目安は様々だが、たとえばM&Aの仲介を行う日本M&Aセンターによれば、全業界平均で約5.4倍（同社の制約案件ベース）、飲食業界に絞っても平均約6.2倍となっているという。

つまり、今回の松屋の買収額はフラットに見れば“かなりの割高”という印象を受けるというわけだ。ではなぜ、そこまで大金をつぎ込んでまで六厘舎の買収にこだわったのか。そのカギを握るのが《つけ麺》だ。

“スープが無い”ことに活路を見出す

「確かに、従来通りの経営をしていたら投資額を回収するまでに20年もかかる。これは外食業界では明らかに常軌を逸しています。ただ、松屋のように大資本であるという前提の下、今後、出店攻勢をかけたり、海外戦略もできていれば、十分に正当化されると思います」

こう語るのは、外食専門コンサルタントの永田雅乙氏だ。確かに松屋の足元の業績は好調だ。2025年11月に発表した2026年3月期第2四半期（中間期）決算によると、売上高879億4600万円（前年同期比21.5％増）、純利益12億9300万円（65.1％増）と増収増益を達成している。

資本力は問題なし――。ならば後はどう六厘舎を今以上に売り伸ばしていくかが重要となるが、永田氏によれば「つけ麺」にこそ活路があると指摘する。

「ご承知の通り、ラーメン業界は原材料費や光熱費、人手不足による人件費の高騰でひっ迫している店が大部分です。特に煽りを受けているのは、ラーメンの『スープ』で、原価率は年々上昇しています。

そのため、スープが無く、原価率が低い『油そば』や『汁なし麺』の業態に各社が参入しているわけです。それはつけ麺も同じことで、通常のラーメンよりスープが少なくて済みます。それでいて麺を“大盛無料”にするなどして、ボリューム感を出しやすく、客を誘引しやすいのも魅力です」

くわえて、つけ麵にはさらに将来性が見込めると言う。それがインバウンド客の需要だ。

外国人に「つけ麺の良さ」を知ってもらえるか

国内市場が飽和状態となり、かつ消費者の節約志向が高まる中、年々顕著に伸びているのがインバウンド消費。観光庁の「インバウンド消費動向調査」（2024年4月〜2025年3月）を基に『日経クロストレンド』が分析したところによれば、料理の種類別でインバウンド客の人気1位を獲得したのは「ラーメン・つけ麺」、次いで「すし」、「焼肉」という結果になったという。

そんな、インバウンド客に人気のラーメンだが、店ごとに抽出すると、ある傾向が見えてくる。同分析では「最も満足した食事」としてラーメン店名が記載された回答を抽出している。それによれば、構成比71.32％と圧倒的一番人気を誇るのが「一蘭」で、以下「一風堂」、「博多らーめんShinShin」と続いている。

このように、今のところインバウンド客にとってラーメン＝豚骨ラーメンという認識が根強いことがうかがい知れる。ちなみに、今回松屋が買収した、つけ麺の代表格・六厘舎は16位（構成比：0.35％）となっていた。

だが、この状況にこそ機運があると、前出の永田氏は言う。

「インバウンド客がイメージするラーメンとして、まだつけ麺は順位は低いのが現状です。しかし、認知度は間違いなく高まっており、伸びしろは十分にあります。その可能性を見込んでの、今回の91億円という巨額の買収なのでしょう。

実際、羽田空港国際線ターミナルにある六厘舎の支店は日本を訪れる外国人客で賑わっています。まだ六厘舎には海外支店こそありませんが、松屋の傘下に入ったことで、今後は海外展開にも積極的に動くと考えられます」

【こちらも読む】『天下一品を襲った《夏の閉店ラッシュ》…答え合わせは「フランチャイズの身売り」だった』

【こちらも読む】天下一品を襲った《夏の閉店ラッシュ》…答え合わせは「フランチャイズの身売り」だった