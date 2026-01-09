ロッテの新人10選手が7日に入寮した。ロッテに限らず、入寮取材の恒例となっているのがフレッシュなルーキーたちが寮に持ち込んだ物の紹介。近年はドジャース・大谷の影響で、寝具メーカーのマットレスの登場率が異様に高くなっているが、生活に寝具は不可欠、ましてや体が資本のプロアスリートならより良いものを選んで使用するのは当然のことなのだろう。

記者がロッテ担当になった23年からドラフト1位選手が持ち込んだものは、23年の菊地が浜辺美波の写真集“厳選3冊”、24年の上田がポケモン「カイリュー」のぬいぐるみ4体、25年の西川は、名字と同じ西川のマットレス「エアー」、そして26年の石垣元は健大高崎（群馬）でストレッチに用いた「サプルバット」という1メートル30センチの棒状の器具だった。

スポーツ紙的には、面白かったり、珍しいもののほうが記事になりやすい。昨年はドラフト4位の坂井が「けん玉」を持ち込み、西川以上に大きく取り上げられた。今年のロッテのルーキーたちは、3位の奥村が、彦根市長から贈られた同市のマスコット「ひこにゃん」のぬいぐるみ、5位の冨士は、猫などの動物をモチーフにした「まったりマスコット」コンコンブルと、いろいろ話題を提供してくれたが、中でも報道陣の注目を集めたのは、育成3位の杉山諒外野手だった。

杉山が持ち込んだものとして紹介したのは二つ。一つは友人が杉山の幼少期から現在までの写真をコラージュ風にデザインしてプリントしたトレーナー、もう一つが歌手、俳優として活躍する菅田将暉のゲートフラッグ。それぞれのエピソードを軽妙なトークで紹介し、記者たちを引き込んでいった。

入寮時の写真撮影では格闘家の朝倉未来のポーズを決め、テレビ局の取材には、菅田将暉の曲をアカペラで歌うサービスぶり。指名順は10選手の中で最後ながら、強烈な存在感を示した。杉山は自身の振る舞いについて「意識的なところもある」と明かし、その理由を「一人ぐらい、こういう人おってもいいかなって」と説明した。

ロッテにはあまりいないタイプのキャラ。結果が全ての世界だけに「まずは野球で」という批判もあるかもしれないが、プロである以上、自身をアピールしていくことも大切だろう。10日には新人合同自主トレがスタートする。50メートル走5秒7を誇る俊足巧打の外野手が、野球、そして言動で雰囲気を盛り上げてくれることを期待している。（ロッテ担当・大内 辰祐）