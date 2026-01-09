ベネズエラ大統領の拘束には成功したが…米国が戦術面では圧倒しても繰り返す「政治・戦略レベル」での致命的ミス

1月2日、ドナルド・トランプ米大統領は、南米ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領の拘束作戦を実行した。極めて短時間で成功した要因に、ベネズエラ政権の幹部級人材に「内通者」がいたと報じられている。

「遅れてきた青年」の大著

ここからが本題である。昨年末、筆者はNHKの「紅白歌合戦」も観ずに分厚い一冊の本に集中していた。若き友人の平田久典氏の大著『文化と戦争―なぜアメリカは「ベトナムの失敗」をくり返すのか』（新曜社。定価6930円）。

大江健三郎に倣えば、「遅れて来た青年」である平田氏は半端ない修学キャリアを持つ。英アベリストウィス大学で修士号取得（戦略学・インテリジェンス学専攻）、英キングス・カレッジ・ロンドンで修士号取得（戦争学専攻）、北京大学国際関係学院で博士号取得（安全保障専攻）。

先ず、分厚さだ。本文55万語（序章〜終章と「おわりに」を含めトータル456頁）。本文とは別に、「注」（序章〜終章まで101頁）、「人名索引」（7頁）、「事項索引」（20頁）、「主要参考文献」（39頁）がある。読むに当たって手に取るだけで怖気づく厚さなのだ。

しかも2段組みである。著者の助言もあって、「おわりに」から読み始めた。直ぐに手元にピンク色のマーカーを用意した。そして読み進め、引き込まれた。

本書のキーワードは、「おわりに」でウクライナ戦争を論じた箇所にある。引用する。

〈相手国の歴史・文化に無知なまま、非現実的な前提に基づいて非現実的な目標を追求した挙げ句、「予期せぬ結果」（と米政府が大騒ぎする事態）を招いて関係諸国に甚大な被害をもたらした点では、ベトナム・イラク両戦争に通ずる性質をもつ悲劇的事件といえそうである〉

翻って、戦場はベネズエラである。

「他国の靴をはく」

さらにトランプ氏が「ドンロー主義」（19世紀のモンロー主義と自身のドナルドと掛け合わせた造語）を突き進めて、南米コロンビアや中米メキシコ、果ては北極圏の地政学的要衝のグリーンランド（デンマーク自治領）にまで蝕手を伸ばすと言い放つ。ここまで来ると、発すべき言葉が見当たらない。

平田氏は本書で、ジョン・F・ケネディ政権下の62年10月のキューバ危機時の核戦争勃発を寸止めしたケネディ兄弟の弟ロバートが回顧録で語っている言葉を紹介している。

「キューバ危機の究極的教訓は、われわれ自身が他国の靴をはいてみる、つまり相手国の立場になってみることの重要さである」――著者はこの引用を〈弟による兄の評価ゆえ、同書には美化された部分も含まれているのは確かである〉とした上で、次のように続ける。

〈「他国の靴をはく」、「相手国の立場になってみる」ことの重要性は、あれから60年以上が経った今も、微塵も色褪せていないようにみえる〉

この文言をトランプ氏に求める方が無理というものだろう。それではとばかりに筆者は、平田氏に直接聞いてみた。少々、長くなるがご寛容願いたい。

「米国は伝統的に、武力行使において最も重要な政治目標とそれに次ぐ戦略をおろそかにする一方で、戦術に膨大なリソースを投入する傾向があります。実際、戦闘に関して米軍は比類なき存在です。ベトナム戦争でも米軍が『戦場』で負けることは殆どありませんでした。

しかし、米政府が掲げた『独立国家・南ベトナムの樹立』という政治目標は、きわめて非現実的なものでした。イラク戦争の大義『民主主義国家・イラクの樹立』や『中東の民主化ドミノ』も同じ。ベトナムでもイラクでも戦術レベルでの優位性では挽回できない政治・戦略レベルでの致命的ミスを犯したのです。

では、ベネズエラでは？ 鮮やかな軍事作戦に賞賛の声も出ていますが、米国の戦術的卓越性を踏まえれば、何も驚くべきことではありません。問題はこれからです。同国の歴史・文化や社会情勢を考慮に入れた政治目的や戦略がない場合、当初描いたトランプ・シナリオ通りに行かず、大混乱を招来する可能性が高い」――。

そう、これまで予想していなかった事態に陥った事例は数多ある。新年早々、世界は新たな火薬庫を抱え込んだ。

