伝説の家政婦・志麻さん、料理に意気込む夫の手作り“チーズとほうれん草のタルト”披露
“伝説の家政婦・志麻さん”ことタサン志麻氏が7日、自身のインスタグラムを更新。夫・ロマン氏の手作りというおいしそうなタルトを披露した。
【写真】志麻さんが披露した夫・ロマン氏の手作り“チーズとほうれん草のタルト”
投稿では「今年から料理をたくさんするぞーと意気込んでいるロマンが作ってくれた、シェーブルチーズとほうれん草のタルト」と、こんがりとおいしそうに焼き上がった本格的なタルトの写真を投稿。
出来栄えについて「とても美味しかった」と夫の腕前を称賛。しかし、「冷蔵庫にほうれん草3束と生クリームが2パックも余っていました!!」と、夫婦のほほ笑ましい日常のエピソードを明かした。
【写真】志麻さんが披露した夫・ロマン氏の手作り“チーズとほうれん草のタルト”
投稿では「今年から料理をたくさんするぞーと意気込んでいるロマンが作ってくれた、シェーブルチーズとほうれん草のタルト」と、こんがりとおいしそうに焼き上がった本格的なタルトの写真を投稿。
出来栄えについて「とても美味しかった」と夫の腕前を称賛。しかし、「冷蔵庫にほうれん草3束と生クリームが2パックも余っていました!!」と、夫婦のほほ笑ましい日常のエピソードを明かした。