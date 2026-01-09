タイで社会問題化する「安すぎる中国製EV」…アフターサービスは受けられず、部品メーカーへの支払いもストップ

政策を見直す主要国

中国のBYDがテスラを抜き、EV販売で世界トップに躍り出た。中国全体でも自動車輸出台数で初めてわが国を上回り、世界一の座を手にしている。

しかし、その躍進の背景には、不動産バブル崩壊に伴う深刻な内需の冷え込みにもかかわらず、自動車の過剰生産を続ける歪な構造が存在する。生き残りをかけて海外への輸出攻勢を強める安価な中国製EVは、欧州や米国の主要メーカーの業績を直撃し、世界の市場を揺るがし始めている。

EV販売の失速、中国からの輸入車の増加などによって、米国や欧州委員会は自動車関連政策を見直し始めた。

米国は、中国製EVに100％の関税をかけて締め出している。さらにトランプ大統領はEV購入補助を廃止し、米国自動車メーカーなどのエンジン車、HV、PHVの生産を支援しようとしている。

中長期的な観点で考えると、異常気象への対応のためにEVの重要性は高まるが、トランプ大統領は主要メーカーの業績回復を優先している。

中国製EVがタイで社会問題に

欧州委員会も、環境重視の政策指針を微調整せざるを得なくなった。

2035年にエンジン車の新車販売を原則禁止する目標の撤回案を発表し、条件を満たした場合にエンジン車の販売を容認する方針だ。これに加え、欧州委員会は中国製EVに対する関税（現在は最大45.3%）を引き上げることになるだろう。

さらに経済安全保障の観点から自動車、バッテリーメーカーなど中国企業による直接投資への規制も強化することになりそうだ。

こうした動きは、主要先進国だけでなく新興国にも広がると予想される。わが国の自動車メーカーがトップシェアを獲得したタイでは、中国企業の進出に伴い自動車市場で値崩れが起きた。

進出した中国EVメーカーの一部が経営破綻に陥ったことで、ディーラーや部品メーカーへの支払いが滞り、さらには消費者へのアフターサービスまでもが寸断される事態が発生した。ある意味で、中国製EVは社会問題と化している。

そのため、中国企業との取引は容易ではないと気づき始める新興国企業は、増加しつつあるようだ。また、中国のソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）が普及すると、国民のデータが中国に流出する危険性は高まる。

中国自動車関連企業の輸出・進出攻勢の激化に伴い、貿易面だけでなくデータ主権を巻き込んだ摩擦や対立は激化することになるだろう。

日本車が再評価され始めた

今後、わが国の自動車関連企業は、主要国の政策の変化やサプライチェーンの寸断リスクなどへの対応が必要になる。

その上で、地産地消などの体制を整備し、引き続き全方位型の戦略をとることになるだろう。これを実現できるか否かで、中長期的な国内自動車メーカーやサプライヤーの優勝劣敗が決まる。

わが国の企業に求められるのは、自ら変革を実践し、世界の自動車関連業界の合従連衡を主導する立場を手に入れることだ。

トヨタはタイでフルラインナップの供給能力を引き上げ、低価格帯のHVの取り扱いを増やした。その結果、タイでのシェアは緩やかに拡大した。タイでの生産から撤退したスズキは、インドで生産した車種を輸出することで健闘している。

中国勢の台頭をきっかけに、アジアなどの新興国市場では日本車の価値があらためて評価されている。その勢いは中国国内でも同様であり、トヨタはEV（bZ3X）やHV販売で着実に実績を上げている。

実は、ハイブリッド車の製造技術は模倣が困難だ。

HVを中心に世界と戦う

ディーゼルエンジンで打倒HVを狙った独フォルクスワーゲンは、結果的に排気ガスデータの不正を犯した。EVシフトにも失敗した。

同社は、これからHVの生産体制を整備しようとしている。わが国の自動車メーカーはHVを中心に全方位の事業運営体制を拡充し、内外企業と連携体制を整備することで世界の自動車需要をより効率的に獲得できる可能性があるはずだ。

HVの性能、価格競争力の向上に加え、わが国の企業が米中などのIT大手企業とSDV開発に取り組み、データの地産地消体制を確立する必要性も高まる。個人の消費、移動に関するデータは、経済安全保障にかかわる問題だ。

わが国メーカーは、強みである自動車のすり合わせ製造の技術に磨きをかける一方、弱みであるソフトウェア開発は外部から積極的に取り入れ、HVなどと融合させる努力が必要だろう。

今後、貿易摩擦の激化など先行き不透明感が高まる世界の自動車市場で、わが国メーカーが生き残るためには、迅速な意思決定と徹底した実行力が求められる。

