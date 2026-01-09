¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¤¤é¤ó¤«¤é¼¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤ò3¥ö·î¤ÇÂà¼Ò¡Ä¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡ÙºÇ¿·ºî¤Î¿·±Ô´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡Ö»þÂå·à¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤é¤Ø¤ó¤«¡©¡×
¨¡¨¡¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ¾ì¡§¤È¤¯¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¿ÍÀ¸¥Ù¥¹¥È¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥¶¡¦¥À¥Ã¥¯¡¿°Å¹õËâ²¦¤Î±¢ËÅ¡Ù¡Ê1986Ç¯¡Ë¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå·à¤À¤È¡¢ÁÄÉã¤¬¾ÈÌÀ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ø¤¿¤½¤¬¤ìÀ¶Ê¼±Ò¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤¬»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¼ç±é¤µ¤ì¤¿¡ØÀæ¤·¤°¤ì¡Ù¡Ê2005Ç¯¡Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ÁÄÉã¤ÎÃæ²¬¸»¸¢¤µ¤ó¤ÏÂç±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê½Ð¿È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾ÈÌÀµ»»Õ¤Î¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£Ãæ²¬¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ¾ì¡§ÁÄÉã¤«¤éÄ¾ÀÜ¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁÄÉã¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤«¤éÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤äÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë°ìÈÖÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÄÉã¤¬¤³¤Î¶È³¦¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿´ÆÀ¤ä¶È³¦¤Î¸·¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡±ÇÁüµþÅÔ¤òÃæ¿´¤Ë½õ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ²¬¤µ¤ó¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÙ¾ì¡§½õ´ÆÆÄ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï22ºÐ¤Ç¡¢Âç³Ø¤ò½Ð¤¿¤¢¤È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½¢¿¦¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÁÄÉã¤«¤é¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤é¤Ø¤ó¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦ÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¤¤é¤ó¤«¤é¼¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤È3¥ö·î¤¯¤é¤¤¤ÇÂà¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é¸½¾ì¤Ï±ÇÁüµþÅÔ¡¢ÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì¤Î¡Ø½Õ¤é¤óÌ¡¡ª²Ö¤ÎµþÅÔ¡¦½ÏÇ¯ÃµÄåÃÄ!!¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦µÜËÜ¿®»Ò¤µ¤ó¼ç±é¤Î2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¿ùÂ¼Ï»Ïº¤µ¤ó¡£¤½¤³¤«¤é±ÇÁüµþÅÔ¤ò¼çÂÎ¤Ë¾¾ÃÝµþÅÔ±Ç²è¡Ê¸½¡¦¾¾ÃÝ»£±Æ½ê¡Ë¤äÅì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¡¢¤¢¤È¤ÏÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸½¾ì¤ò²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
½õ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³
¨¡¨¡¤È¤¯¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¸½¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ¾ì¡§½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿»þÂå·à¤Î±Ç²è¤¬¡ØºÇ¸å¤ÎÃé¿ÃÂ¢¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó½Ð¿È¤Î¿ùÅÄÀ®Æ»¤µ¤ó¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥®¥ê¥®¥êºÇ¸å¤ÇìÔÂô¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£½õ´ÆÆÄ¤Î¥µ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¿Å¤ò³ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖËÙ¾ì¤µ¤ó¤Ï²¿Éô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡©
ËÙ¾ì¡§¤Þ¤º»Õ¾¢¤Ï»³²¼ÃÒÉ§´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£¤ª¼Çµï¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢´ÆÆÄ¶È¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ¤ª»Å»ö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°æ¾å¾¼´ÆÆÄ¤Î»£¤êÊý¤ä¤ª¼Çµï¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½±ÇÁüµþÅÔ¤È¾¾ÃÝµþÅÔ±Ç²è¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ¾ì¡§±ÇÁüµþÅÔ¤Ï»£±Æ½ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤è¤¯¡ÖÈþ½Ñ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤Þ¤«¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÉ¬»¦»Å»ö¿Í¡Ù¤È¡Ø¸æ²È¿Í»Â¶åÏº¡Ù¤Î°ã¤¤¤È¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê²ñ¼Ò¤è¤êºîÉÊ¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡2010Ç¯¡¢»þÂå·à¤ÎËÜ¿ô¸º¾¯¤äÀ¾²¬Á±¿®¼ÒÄ¹¤Î¹âÎð¤òÍýÍ³¤Ë±ÇÁüµþÅÔ¤Ï²ò»¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙ¾ì¡§²ñ¼Ò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»³²¼¤µ¤ó¤¬¸å·ÑÁÈ¿¥¤Î¡ÖµþÅÔÁÈ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾ÃÝ¤«¤é¤â¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËüÇ¯¤É¤³¤â¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤ÎÀìÂ°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µþÅÔÁÈ¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÇÈ¤¬µ¯¤³¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Ë½Ð¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤È¤Ï°ìÅÙ¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü»þÂå·à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µþÅÔ¤Î½õ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤â¾¾ÃÝ»£±Æ½ê¤Î¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤äÅì±Ç»£±Æ½ê¤Î¡Ø»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡Ù¤Ê¤É¡¢»þÂå·à¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤·¡£
¤½¤ì¤³¤½SF¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»þÂå·à¤Ã¤Æ¼«Í³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸½Âå·à¤Ê¤é¥¯¥µ¤¯Ê¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ç¤â»þÂå·à¤Ê¤éÀ®Î©¤¹¤ë¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ð·Ê¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¾ð´¶¤ËÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÅÅÏÃ¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸¤Î¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£¸å¤Î»þÂå·à¤ËË¾¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ¾ì¡§¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ç±é¤¬¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬°ì¿·¤·¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤â¼ã¤¤Êý¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Áá²µ½÷ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡Ø°Å·õÇòÇß¹á¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ»þÂå·à¤Ë¿¨¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤È¡£1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¡¢³¤³°¤ÎÊý¤â¤Õ¤¯¤á¤Æ»þÂå·à¤Ë¿¨¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ¾ìÍ¥¡Ê¤Û¤ê¤Ð¡¦¤æ¤¦¡Ë
1983Ç¯µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾ÈÌÀµ»»Õ¡¦Ãæ²¬¸»¸¢¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Á¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ±Ç²èÀ©ºî¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¡£ µþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ÆÆÄ¡¦»³²¼ÃÒÉ§¡¢±§´îÅÄ¾°¤é¤Î¶µ¤¨¤Î¤â¤È¡¢½õ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£ËÀî±Ù»Ê¼ç±é±Ç²è¡Ø»Å³Ý¿Í¡¦Æ£»ÞÇß°Â¡ÙÆóÉôºî¤ä¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¼ç±é¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Æºî¤Ç¤â½õ´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ °Å·õÇòÇß¹á¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
