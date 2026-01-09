½¬¶áÊ¿¤¬ÂæÏÑÅý°ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¡Ä½¬¤¬¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤è¤êÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅý¼£¸¶Íý¡×¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤Ê¤¼À¤³¦¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇµÞ¤ËÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡¢¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÀîËÌ¾Ê¸ã Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢À¯¼£²È¤ä¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¼ÂÌ³²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤È¤Ï¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò½¬¶áÊ¿¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡Ö¸ÅÂå¤Î¹ÄÄë¡×¤½¤Î¤â¤Î¡ÄÊÆÃæ´Ö¤Î¡Ö¿··¿Âç¹ñ´Ø·¸¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¤²ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢½¬¶áÊ¿¤¬¤Ê¤¼ÎÎÅÚ³ÈÂç¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Îº¬¸»¤Ë¤¢¤ë»×ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÀîËÌ¾Ê¸ã¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÎÅÚ°Õ¼±¤Î¸¶Áü
»Í½ñ¸Þ·Ð¤Ï¡ØÏÀ¸ì¡Ù¤Ê¤É¤Î¡Ø»Í½ñ¡Ù¤È¡¢¡Ø½ñ·Ð¡Ù¤Ê¤É¤Î¡Ø¸Þ·Ð¡Ù¤«¤éÀ®¤ë¡£¶å¤Ä¤È¤â¼ô¶µ¤Î´ðËÜ·ÐÅµ¤Ç¤¢¤ë¡£Îý¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ø½ñ·Ð¡Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡Øã»¹×(¤¦¤³¤¦)¡Ù¤Î°ìÀá¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÅìÁ²Ð²³¤¡¡À¾ÈïÐ²Î®º»¡¡ºóÆî暨À¼¶µ¡¡ë¿Ð²»Í³¤¡×(Ãí2)
Ãæ¹ñºÇ¸Å¤È¤µ¤ì¤ë²Æ²¦Ä«¤ÎÅÁÀâ¤Î²¦¡¢ã»(¤¦)¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¶ç¤À¤È¤¤¤¦¡£Ì¤³«¤ÎÃÏ¤òÂó¤¯¶µ²½¤Î¸÷¤Ï¡¢¡ÖÅì¤Ï³¤¤Ë»ê¤ê¡¢À¾¤ÏÎ®º½¤Îº½Çù¤ËµÚ¤Ó¡¢ËÌ¤«¤éÆî¤Ø¶ù¡¹¤Þ¤Ç¾È¤é¤·¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Îý¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ö¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Î¶³¦¤ÏÌÀ³Î¤ËÀþ°ú¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é³ÈÄ¥¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£ã»¹×¤Î°ìÀá¤Ï¤½¤ì¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¹¤¬¤ë¶õ´Ö´¶³Ð¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£Åì¥·¥Ê³¤¤«¤éÀ¾¹ñ¤Îº½Çù¡¢¹Âç¤ÊÂçÎ¦¤ÎËÌ¤«¤éÆî¤òÃæ²ÚÊ¸ÌÀ¤Î¸÷¤¬¶ù¡¹¤Þ¤Ç¾È¤é¤¹¡£¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¹¤¬¤ë¶õ´Ö´¶³Ð¡×¤Ï¡¢Äë¹ñ¤Î¸ÅÁØ¤ËÀø¤à¡Ö¸µ·¿°Õ¼±¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
Ãæ¹ñÈÇ¡ÖÇò¿Í¤ÎÀÕÌ³¡×
Îý¤Ï¸ÅÂå¤«¤éÂ³¤¯¤³¤¦¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¡ÖÃæ¹ñÈÇ¡ØÇò¿Í¤ÎÀÕÌ³¡Ù¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÇò¿Í¤ÎÀÕÌ³¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Îºî²È¥é¥É¥ä¡¼¥É¡¦¥¥×¥ê¥ó¥°¤¬19À¤µªËö¤ËÈ¯É½¤·¤¿»í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»í¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬Àï¤Ã¤¿ÊÆÈæÀïÁè¡Ê1899¡Á1902Ç¯¡Ë¤òÇØ·Ê¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡£¡ÖÇò¿Í¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤»¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢¡ÖÇò¿Í¤ÎÀÕÌ³¡×¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ì¤³«¤ÎÌ±¤òÊ¸ÌÀ²½¤·¡¢Äë¹ñ·úÀß¤È¤¤¤¦Âç¤¤¤Ê¤ë»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¶ìÆñ¤òÂÑ¤¨Ç¦¤Ö¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¿Í¼ïÅªÍ¥±Û¤ò±£¤µ¤º¡¢Äë¹ñ¼çµÁ¤ò¡ÖÇò¿Í¤ÎÀÕÌ³¡×¤ÈÀµÅö²½¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öµª¸µÁ°¤ÎÊ¸¸¥¤Ç¤¢¤ë¡Øã»¹×¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤â¡¢19À¤µªËö¤ËÃø¤µ¤ì¤¿¡ØÇò¿Í¤ÎÀÕÌ³¡Ù¤â¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎý¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÃæ²ÚÄë¹ñ¤âÊÕ¶¤Î°ÛÌ±Â²¤ò½¾¤¨¡¢¶µ¤¨Æ³¤¯¤³¤È¤¬Ê¸ÌÀÀ¤³¦¤Î»ÈÌ¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
»Í½ñ¸Þ·Ð¤Ï°Å¤¤½ñ¸Ë¤ËËä¤â¤ì¤¿¡Ö¸ÅÅµ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£21À¤µª¤Îº£¤â¹¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¡¢½ñÅ¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤âÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÂç³Ø¤ÎÍú½¤²ÝÄø¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¸ÅÅµ¤Î¶µ²Ê½ñ¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Ò¤«¤é¤Ó¤¿¸ÅÊ¸½ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÌ¿Ì®¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Øã»¹×¡Ù¤¬ÉÁ¤½Ð¤·¤¿¸ÅÂå¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î¿´¤ËÂ©¤Å¤¡¢ÎÎÅÚ°Õ¼±¤Î¸¶Áü¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤â¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼¨¤¹¹ÖÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£½¬¤Ï2012Ç¯12·î¡¢Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Íâ·î¤Ë¾·½¸¤·¤¿·³»ö°Ñ¤Î³ÈÂç²ñµÄ¤Ç¡Ö»ØÆ³Éô¤¬ÌÃµ¤¹¤Ù¤»°¤Ä¤Î¤³¤È¡×¤òÀâ¤¤¤¿¡£
Îý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï ¡Ãæ¹ñ5000Ç¯¤ÎÍ¥¤ì¤¿Ê¸²½¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ ¢Àè¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤¿Àµ¤·¤¤À¯¼£À©ÅÙ¤ò²õ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ £ÁÄÀè¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÎÎÅÚ¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¨¡¨¡¤Î3ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Îý¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë3ÅÀÌÜ¤Ë½ÅÍ×¤Ê´Þ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¡Ö¡ØÎÎÅÚ¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ø¼º¤Ã¤¿ÎÎÅÚ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ù¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£½¬»ØÆ³Éô¤¬Æî¥·¥Ê³¤¤ÎÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¡×
¡Öã»¹×¡×¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ²ÚÄë¹ñ¤Î¸¶Áü¡£¤½¤ì¤Ï½¬¶áÊ¿¤È¤¤¤¦»ØÆ³¼Ô¤òÆÀ¤Æ¡¢Ì±Â²°Õ¼±¤Î¸ÅÁØ¤«¤é³Ð¤á¡¢2010Ç¯Âå¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÅÁÅý»×ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¹À¤¡×¤Î¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡ÖÀ¹À¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¡£ÀïÍð¤¬¤Ê¤¯¡¢Ì±½°¤¬°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿»þ´ü¤ò»Ø¤¹¡£Ä¾Ìõ¤¹¤ì¤Ð¡ÖÈË±É´ü¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö²«¶â»þÂå¡×¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë¶á¤¤¡£
Îý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¹À¤¤Î´ð½à¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊ¸¼£¡×¡£ÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ì±½°¤ÎÊ¢¤òËþ¤¿¤·¡¢ÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤òÄ¶¤¨¤ÆÍ°Ù¤Î¿Íºà¤òÅÐÍÑ¤·¡¢È¿Íð¤òÍÞ¤¨¤ÆÃá½ø¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¹ñ³°¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÉð¸ù¡×¤À¡£°ÛÌ±Â²¤ò½¾¤¨¡¢ÎÎÅÚ¤ò¹¤²¤ë·³»öÀ¬Éþ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ø¤¹¡£ºß°Ì60Ç¯´Ö¤Ë³°À¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÈÇ¿Þ¤òºÇÂç²½¤·¤¿À¶¤Î¹ÄÄë¡¢´¥Î´Äë¤¬ÂåÉ½Åª¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¸ÅÍè¡¢¤³¤ì¤é¤òÅý¼£¤Îµ¬ÈÏ¤È¤·¡¢È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£»Ë²È¤¬É®¤ò¼¹¤ë¤È¤¡¢Ê¸¼£¤ÈÉð¸ù¤¬¤É¤ì¤À¤±¼ÂÁ©¤µ¤ì¤¿¤«¤ò´ð¤Ë¹ÄÄë¤Î¼£À¤¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£Ì±½°¤âÆ±¤¸»ëÅÀ¤«¤éÉÊÄê¤á¤¹¤ë¡×
¡Ö¤À¤«¤é¸½Âå¤Î»ØÆ³¼Ô¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÅÁÅýÅª¤Ê¼ÜÅÙ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÎý¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¿Í¸¢¤È¤«¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ÉÆó¤Î¼¡¤À¡£¹ñÆâ¤ÎÃá½ø¤òÊÝ¤Á¡ÊÊ¸¼£¡Ë¡¢¹ñ³°¤ÎÎÎÅÚ¤ò¹¤²¤ë¡ÊÉð¸ù¡Ë¤³¤È¤³¤½Åý¼£¸¶Íý¤È¤Ê¤ë¡×
Îý¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¹á¹Á¤ÎÌ±¼çÇÉÃÆ°µ¤Ï¡ÖÊ¸¼£¡×¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ÎËä¤áÎ©¤Æ¤Ï¡ÖÉð¸ù¡×¤È±Ç¤ë¡£¡Ö¡Ø»Í½ñ¸Þ·Ð¡Ù¤Î»þÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Äë¹ñ¤Îº¯À×¤Ï½¬¤Î²¼¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¸ÅÂå¤ÎÅý¼£µ¬ÈÏ¤¬Ì®Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ò½¬¶áÊ¿¤Î¡Ö°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¿¿¤ÎÁÀ¤¤¡×¡Ä¡ÖÉ´Ç¯¹ñÃÑ¡×¤ò¤¹¤¹¤°Æ®¤¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ó¤Ç¤Ï¡¢Ãæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
