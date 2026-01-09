「不安」や「同調」とどう向き合うか──戸谷洋志さんと読む『三大哲学書』#5【別冊NHK100分de名著】

「三大哲学書」を戸谷洋志さんが解説 #5

「真実」はどこにあるのか？ 「共同体」が成立する条件とは？ 私たちを覆う「不安」の正体とは──？



哲学史上「最難解」とされる三つの古典、カントの『純粋理性批判』、ヘーゲル『精神現象学』、ハイデガー『存在と時間』。



「三大哲学書」と呼ばれ、哲学史上「最難解」と評されるこの3冊を、その概要、執筆の時代背景、重要概念、思想の押さえるべきポイントを厳選して解説する『別冊NHK100分de名著 集中講義 三大哲学書』が発売となりました。





ハイデガーが生きた時代

著者である哲学者・戸谷洋志さんは、これらのポイントを押さえることで、哲学が私たちの生きる「今」に活かせることが見えてくるといいます。今回は本書より、ハイデガーが生きた時代と『存在と時間』の問題意識についての解説をご紹介します。（第5回／全5回）

ハイデガーは南ドイツのメスキルヒという町で生まれました。そこはドイツのなかでも牧歌的な景色を残す田舎町でした。自然に溢れた故郷で少年時代を過ごした彼は、大学への進学をきっかけにフライブルクという町にやってきます。彼にとってそこは大都会でした。人々は流行に敏感で、同級生たちは毎晩のように飲み歩いていました。しかしその様子に彼はある種の空虚さを感じていました。



実際、ハイデガーが生きた二〇世紀は、大衆消費社会と呼ばれる社会形態が形成されていった時期と重なります。その大きな特徴は、多くの人々に商品を買わせるために、消費者に広告を通じた幻想を植え付ける、という点にあります。



企業は、「これを買っていないと時代遅れだ」という言説を、広告を通じて世間に広めます。そうした広告を目にした人々は、流行に乗り遅れまいと、商品を購入します。しかし、そのとき購入の動機になっているのは、その商品が本当に必要だということではなく、その商品を所有していないと、「世間」に乗り遅れてしまうということ、つまり「みんな」と同じではなくなってしまう、ということに他なりません。そのようにして人々は、よく考えれば自分には必要ない商品を買ってしまうのです。



企業の目的は利潤を追求することです。企業としては消費者にどんどん新しい商品を買い続けてほしいわけです。そうであるからこそ、企業は次々と新商品を開発し、新しい幻想を作り出していきます。そして、その幻想を真に受けてしまう人々は、ついこの前買ったばかりであるはずの商品を、すぐに手放し、新商品を買い続けます。

このような社会が空虚であるのは、結局のところ、それが「みんな」と同じでありたいという幻想の追求でしかないからです。私たちが食べるもの、着るもの、行くところ、休日の過ごし方、それらすべてが「みんな」への同調になってしまいます。そこには自分自身というものがありません。



その上、流行はどんどん変わっていきます。今「私」が価値を感じているものも、やがて価値を失っていくことは明らかです。このような状況には、何も確かなものがありません。



しかし、それに対して、安易に「自分自身とは何か」という問いの重要性を訴えても、根本的な問題は解決されません。なぜなら、こうした問いに向かい合うこと自体に、一つの「流行」に飲み込まれてしまう可能性があるからです。



たとえば、書店で洪水のように溢れている自己啓発本は、そうした事態の典型でしょう。もちろん、そうした本のなかには素晴らしいものもあるかも知れません。しかし、その多くは抽象的で漠然としたものであるか、流行に踊らされたものに過ぎません。そもそも、書店で売れている自己啓発本は「みんな」から消費されているものです。皮肉なことに、自分らしさを追い求めること自体が、「みんな」への同調を引き起こしてしまうのです。



では、この時代の空虚さを埋めるために、何が必要なのでしょうか。これに対するハイデガーの回答は慎重です。すなわち彼は、まずは私たちが空虚であることを受け止め、それがどのように成り立っているのかを、徹底して分析しようとするのです。彼の主著『存在と時間』は、そうした日常に対する鋭い観察によって貫かれています。

本書「別冊NHK100分de名著 集中講義 三大哲学書 カント『純粋理性批判』 ヘーゲル『精神現象学』ハイデガー『存在と時間』」では、



第0講 なぜ今「三大哲学書」を読むのか

第1講 カント『純粋理性批判』──真実とは何か

第2講 ヘーゲル『精神現象学』──共同体とは何か

第3講 ハイデガー『存在と時間』──不安とはなにか



という4つの講義を通して、不朽の名著から、現代が直面する問題の本質を読み解いていきます。

■別冊NHK100分de名著 集中講義 三大哲学書 カント『純粋理性批判』 ヘーゲル『精神現象学』ハイデガー『存在と時間』（戸谷洋志 著）より抜粋

著者

戸谷洋志（とや・ひろし）

哲学者、立命館大学大学院准教授。1988年、東京都生まれ。法政大学文学部哲学科卒業後、大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。博士（文学）。ドイツ現代思想研究に起点を置いて、社会におけるテクノロジーをめぐる倫理のあり方を探求する傍ら、「哲学カフェ」の実践などを通じて、社会に開かれた対話の場を提案している。著書に『ハンス・ヨナスの哲学』（角川ソフィア文庫）、『ハンス・ヨナス 未来への責任 やがて来たる子どもたちのための倫理学』（慶應義塾大学出版会）、『哲学のはじまり』（NHK出版）、『メタバースの哲学』（講談社）、『責任と物語』（春秋社）、『詭弁と論破 対立を生みだす仕組みを哲学する』（朝日新書）など。2015年「原子力をめぐる哲学 ドイツ現代思想を中心に」で第31回暁烏敏賞受賞。

