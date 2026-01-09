´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¡Ö»×¹ÍÊÑ²½µÏ¿É½¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤¦¤Ä¡¦ÉÔ°Â¤Î¼ÜÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯ÉÕ¤
¿´¤ÎÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÎÅË¡¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¡¢ÉÔ°Â¾É¡¢¶¯Ç÷¾É¡¢¿À·ÐÀ²á¿©¾É¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤ËÊÂ¤Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼À´µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌôÊªÎÅË¡°Ê¾å¤ÎÍ¸úÀ¤ò¤â¤Ä¼£ÎÅ¤È¤·¤ÆÎ×¾²¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀº¿ÀÎÅË¡¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ï¡¢¹Í¤¨(Ç§ÃÎ)¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¿´¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Þ¤Ç²òÀâ¤·¤¿¡ØÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡ ´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Þ¤Ç¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤ä¹Í¤¨¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë
´¶¾ð¤ÏÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Î¡Ö·¿¡×¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆü¡¹¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤ò¤¤¤À¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ½ñ¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ç¤¤´¤È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¤«¤Î¹Í¤¨¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¹Í¤¨¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ½ñ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤È¤á¤È¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤«¤ò¤ß¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¡¦¥Ø¥ë¥×CBT¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¤Ç¤¤´¤È¤È´¶¾ð¤ò½ñ¤¯
¢¹Í¤¨¤ò½ñ¤¯
£ÊÌ¤Î¹Í¤¨¤ò½ñ¤¯
¤»×¹Í¤ÎÊÑ²½¤ò¤ß¤ë
¤³¤ì¤é¤Î¡¡Á¤¤Þ¤Ç¤Îºî¶È¤Ï¡¢´·¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1½µ´Ö¤Ë1ÃÊ³¬¤º¤Ä¤Ê¤É¡¢¤¢¤»¤é¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Ê¤á¤ë¤È¤¤Ë¼£ÎÅ¼Ô¤Ê¤É¤«¤é½õ¸À¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¤Ä¤¥»¥ë¥Õ¡¦¥Ø¥ë¥×CBT¡×¡Ö¼ø¶È¡¦¹ÖµÁ·Á¼°¤ÎCBT¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÀ¿ô¤ä³Î¿®ÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ë
´¶¾ð¤ä¹Í¤¨¤ò½ñ¤½Ð¤¹ºÝ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅÀ¿ô¤ä³Î¿®ÅÙ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤Ç¤¢¤é¤ï¤¹¤È¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ò³Î¿®¤·¤¿¤«¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ä¹Í¤¨¤òÌÀ³Î¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ö´¶¾ð¤ÎÅÀ¿ô
¡ö¹Í¤¨¤Î³Î¿®ÅÙ
¡Ö»×¹ÍÊÑ²½µÏ¿É½¡×¤¬¤Ç¤¤ë
´¶¾ð¤ä¹Í¤¨¤ò½ñ¤¤³¤àºî¶È¤Ï¡¢¡¤Î½ñ¤¤³¤ß¤Ë¢¤ò½ñ¤Â¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤È´°À®¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡Ö»×¹ÍÊÑ²½µÏ¿É½¡×¤Ç¤¹¡£»×¹ÍÊÑ²½µÏ¿É½¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¥¯¥»¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤Î¥¯¥»¤ò¤È¤é¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë
Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¦¤Ä¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥»¥ë¥Õ¡¦¥Ø¥ë¥×CBT¤Ë¤È¤ê¤¯¤àÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤¦¤Ä¤äÉÔ°Â¤ÎÄøÅÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼¡¤Ë¡¢ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤³¤í¡¢¤Þ¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¦¤Ä¤äÉÔ°Â¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¡¤Î¤¢¤È¡¢¢¤Î¤¢¤È¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Àè¤Ë¿Ê¤àÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤è¤¤´¶¾ð¤ò½ñ¤¤¤ÆÎý½¬¤¹¤ë
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¡Ö¤Ý¤¸¤ì¤ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä²÷¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Î¤â°ì¼ê¤Ç¤¹¡£
Í§¿Í¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹¤È¤¤Ê¤É¤Ë»î¤¹¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤´¤È¤È´¶¾ð¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë
ºÇ¶á1½µ´Ö¤Ç¡¢Èá¤·¤ß¡¢ÉÔ°Â¡¢ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤Ç¤¤´¤È¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¤½¤Î¤Ç¤¤´¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤¬Èá¤·¤ß¡¢ÉÔ°Â¡¢ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿¤«¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ½ñ¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Î¤Ç¤¤´¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤Î´¶¾ð¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ç¤¤´¤È¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¶¯¤¯´¶¤¸¤¿´¶¾ð¤òÁª¤ó¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢´¶¾ð¤È¹Í¤¨¤òº®¤¼¤Æ½ñ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´¶¾ð¤È¹Í¤¨¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¤¤»¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢´¶¾ð¤ÎÍó¤Ë¡Ö¾å»Ê¤ÎÂÖÅÙ¤¬¤¨¤é¤½¤¦¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È½ñ¤¯¤Î¤ÏÉÔÅ¬Åö¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¸¤Ë¤Ï¡ÖÂÖÅÙ¤¬¤¨¤é¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢´¶¾ð¤ÎÍó¤Ë¤Ï¡ÖÅÜ¤ê¡×¤È½ñ¤¤Þ¤¹¡£
ÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë
´¶¾ð¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¦¤Ä¤äÉÔ°Â¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
100ÅÀ¤¬¡ÖºÇ¹â¤ËÍ«¤¦¤Ä¤Êµ¤Ê¬¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢0ÅÀ¤¬¡ÖÍ«¤¦¤Ä¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ç¤â¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î¤È¤¡×¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤Ç¡¢´¶¤¸¤¿ÄøÅÙ¤ò¡¢¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤Ç¤¤´¤È¤Ç¤â´¶¾ð¤ÏÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Î´¶¾ð¤ÇÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤êºÙ¤«¤¯½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÔ²÷¤Ê´¶¾ð¤ò¤Ä¤«¤à
ÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤¤´¤È¤È¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î´¶¾ð¤ò½ñ¤¯¤È¡¢¡ÖÉÔ²÷¡×¤Î´¶¾ð¤¬¡¢Èá¤·¤ß¡¢ÉÔ°Â¡¢ÅÜ¤ê¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Ü¤ë¤È¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÀÖ¤äÀÄ¤Ê¤É¤Î¿§¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢´é¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ù¡¹¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÔ²÷¤Ê´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¸ÀÍÕ
Èá¤·¤ß¡¿¤¦¤Ä
ÉÔ°Â¡¿¶²ÉÝ
ÅÜ¤ê¡¿¥¤¥é¥¤¥é
´¶¾ð¤È¹Í¤¨¤òÊ¬¤±¤ë
¿Ê¤áÊý¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤´¤È¤È´¶¾ð¡¢¤½¤ÎÅÀ¿ô¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ²÷¤Ê´¶¾ð¤ò¤â¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¤Ç¤¤´¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤ÎÍó¤Î²¼¤Ë¤Ä¤±²Ã¤¨¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ò½ñ¤¡¢³Î¿®ÅÙ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤âÃ»¤¤Ê¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¤¤»¤Ä¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢´¶¾ð¤È¹Í¤¨¤ò½ñ¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï´¶¾ð¤È¹Í¤¨¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¶èÊÌ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¸¤á¤Ê¿Í¤Ï¡¢¹Í¤¨¤òµÆþ¤¹¤ëÍó¤Ë¡¢À¤´Ö¤ä²ñ¼Ò¡¢²ÈÂ²¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÈÏ²òÅú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÏÈÏÅª¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇÄ¾¤Ê¹Í¤¨¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Æ°»×¹Í¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¯¤ë
´¶¾ð¤È¹Í¤¨¤Î°ã¤¤¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤ÎÀ°Íý¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÉÔ²÷´¶¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ºî¶È¤«¤é¡¢¼«Æ°Åª¤ËÉâ¤«¤Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨¤ò¡Ö¼«Æ°»×¹Í¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤¿¤¤¤»¤Ä¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¹Í¤¨¤Î³Î¿®ÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ë
¹Í¤¨¤ò½ñ¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢³Î¿®ÅÙ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£³Î¿®ÅÙ¤Ï¡¢0¡ó¤«¤é100¡ó¤Þ¤Ç¤Î¿ôÃÍ¤Ç½ñ¤¤Þ¤¹¡£
100¡ó¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢50¡ó¤Ï¡ÖÈ¾¿®È¾µ¿¡×¡¢0¡ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂ³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¤¦¤Ä¡¦ÉÔ°Â¤Ê¿´¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¡ª¡¡¡Ö»×¹ÍÊÑ²½µÏ¿É½¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê½ñ¤Êý
