科学的で現実的な「火星移住計画」。火星に住む人々の心を繋ぐのは「歌と踊り」と「シェアリング」？

イーロン・マスクに影響を与えた火星移住の第一人者が描く、人類の新たなフロンティア。火星移住は「いつか」ではなく「いつ」の問題だ。宇宙開発に各国がしのぎを削る中、惑星間旅行は誰もが手の届く現実となろうとしている。NASAや宇宙起業家たちから最も信頼される宇宙工学の権威であり、火星協会の創設者・ズブリン博士が明かす具体的なビジョン『科学的かつ現実的で、崇高かつロマンティックな火星移住計画』より、抜粋してお届けします。

火星のダンスと音楽

音楽に合わせてほかの人たちと一緒に体を動かすとき、人間は心理的に結びつく傾向がある。この心理現象は、集団の結束を築くために、原始的な部族から現代の軍隊まで多様な集団で利用されており、初対面の相手と打ち解ける「アイスブレイク」の一環でもある。コミュニティで行われるダンスは、現在のアメリカでは一般的ではないが、かつてはよく行われていた。子どもの頃、家族で夏休みを田舎で過ごしたときに、その地域で土曜の夜に催されていたスクエアダンスに参加したことがある。ダンスにはまさに人々を結びつける効果がある。最も成功した火星都市には、同様の慣習が存在すると思う。

火星人は踊るだろう。

これまで地球で行われてきたダンスは火星でもできる。ただ、火星は低重力なので、3次元での動きを伴うようなダンスが大いに盛んになるのではないだろうか。そのような形式のダンスは面白く刺激的なので、見逃すわけにはいかない。たとえば、火星でジルバを踊ったらと想像してみてほしい。火星人は本当にスイングするだろう。

わたしの両親は1916年に生まれた。両親の話によると、ふたりがまだ若かった頃、若者たちは夕方になるとよく公園に集まって歌を歌っていたという。そのような慣習はわたしの時代にはすでに廃れていた。ただ、わたしの子ども時代には、家族みんなでよく車の中で歌を歌った。ところが、成長して自分の家族を持ってからは、一緒に歌おうと思っても子どもたちは歌わなかった。周囲に聞いてみると、まだ続けている家族もいるようだが、歌を歌うという参加型の活動は――教会のグループを除けば――わたしたちの文化からほとんど消えてしまったことは間違いない。

理由は何であれ、人々はもう一緒に歌わなくなったのだ。これは、社会をバラバラにする一因となった深刻な文化的損失だと思う。火星都市はこの損失を埋め合わせるべきだ。最も成功した都市は、市民が声を合わせて歌い、それを奨励する大衆的な音楽文化を生み出して、この損失を補うと予想する。火星人は歌うだろう。

火星のシェアリング

現代社会は、資本設備の活用に関してきわめて非効率的だ。たとえば、わたしが暮らす郊外のごく平均的な住宅には、オーブン、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、食器洗い機がある。妻のホープとわたしは、それぞれ自分の車を持っている。わたしの知るかぎり、近所に住む人たちもみな、同様の設備を所有している。

こうした設備を合わせると、莫大な量の資材に相当する。ところが、冷蔵庫を除けば、このような機器の大半は1日に1時間ほどしか積極的に使われていない。1日の95パーセントの時間は使用されていないのだ。

さて、わたしには家電製品を所有する余裕がある。しかし、もしオーブンを家電量販店〈ホームデポ〉で購入するのではなく、惑星間空間を輸送して入手するしかないとしたら？ たとえ重たい鋼鉄部品は地元で製造できたとしても、電子機器や複雑な部品、高級な部品は、わたしの収入を超えたコストで、あるいは間違いなくわたしの望む以上のコストをかけて輸入しなくてはならないかもしれない。オーブンを1日の5パーセントしか使わないのなら、隣人とコストを折半するほうが、さらには隣人10人とコストを分担するほうが理にかなっているのではないだろうか？

今よりも経済的に余裕のない時期がわたしにもあった。その当時は、自分の洗濯機も乾燥機も持っていなかった。アパートの地下にある共有の洗濯機と乾燥機を使うか、近くのコインランドリーを利用していた。アメリカであれどこであれ、多くの都市生活者は今でも同じようにしている。しかし、少なくともアメリカでは、ほぼすべての家庭が自分のガスレンジで調理する。

火星で暮らす人たちもおそらく自分で調理するかもしれない。しかし、コストを考えると、別の方法を選ぶのではないかと思う。レストランの外食費は高いかもしれないが、屋台やカートで料理を売るストリートフード文化を積極的に取り入れたなら、その楽しみは言うまでもなく、市民の実生活での節約につながり活気ある都市となるだろう。

ただし、自分が食べるものや調理法を自分で選びたいという人も多いし、自宅で家族一緒に食事をしたいという人も多い。そこで、成功した火星都市国家の多くでは、コミュニティキッチンが一般的になるのではないだろうか。そこには常に温かいオーブンがあって、自分で材料を持ち込んで好きなように調理できる。出来上がった料理はその場で食べてもいいし、自宅に持ち帰って食べてもいい。いずれにしても、調理と食事に伴う社会的交流のレベルは、現在の地球よりもはるかに高くなる。

火星で暮らす人々が自家用車を持つ理由もほとんどない。そもそも、火星の都市は歩行者中心で、市民は主に徒歩や自転車で移動する。車やトラックは必要に応じて民間企業や役所から時間単位や日単位でレンタルするほうが、はるかに合理的だろう。よって、莫大な費用をかけて製造または輸入された何千台もの車が、街路に停められたまま終日ほとんど動かない、というような光景は見られないだろう。カーシェアリングが一般的になれば、輸入コストの削減に加えて、現在の地球よりもはるかに楽々と駐車場を確保できる（そのためだけに移住する地球人もたくさんいるかもしれない！）。

ほかにも共有制度を利用すれば、労せずに節約できるようになる。だが、こうした制度を実現するためには、火星都市国家は、共有財産を責任を持って扱うように促す愛国的な文化を育む必要があるだろう。

要するに、火星の都市作りを成功させるには、豊かな知的生活やスポーツ、音楽、ダンス、社会的連帯、シェアリング、そして目的意識のある、活気あふれる文化が根本的に必要になるのだ。この連帯感は、そもそもは開拓生活で必要だから生まれたものだ。バラバラになった社会がもたらす孤独な生活よりも意味のあるものを求める地球市民にとって、これがゆくゆくは火星の持つ最大の魅力となるかもしれない。＜翻訳 庭田よう子＞

