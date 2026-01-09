近年、海外メディアが「超高齢社会ニッポン」を取材する「納得の理由」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

発売たちまち重版の話題書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

西欧の時間をかけた近代化

近年、エンディングセンターに、海外メディアや研究者から取材・調査依頼が舞い込んでいる。この1年以内に、フランスの日刊紙やスイスの国営ラジオ放送、韓国のKBSや聯合ニューステレビ、タイの公共放送局、ドイツの週刊新聞、そしてアメリカの文化人類学者アン・アリソン教授などに対してお話をした。

取材の意図を聞くと、「ヨーロッパも高齢化が進んでいるが、まだ日本ほどではない。高齢化率世界一の日本のあり方を見て、何が起こるのか、どう対処しているのかを報道したい」「日本の人口動態の変化について記事を書く」とのことである。

アン・アリソン教授は著書『Being Dead Otherwise』の中で、エンディングセンターの活動を紹介している。私はデューク大学から招聘され、研究発表をおこなったこともある。

アリソン教授は、デューク大学の公式サイトに掲載されたインタビューの中で、エンディングセンターの「墓友」活動に関して、次のように語っている。

（前略）日本で死への備えをめぐるこうした注目と活動から、米国で学ぶべき点として間違いなく挙げられるのは、死に臨む人々に喜びと社交性をもたらすことができるという点だ。多くの日本人は、死を「陰鬱」な避けるべき話題ではなく、死そのものに仲間意識と意義を見出しているようだ。その根底には、死の時に、取り残されたり、孤独になったり、孤立したりすることへの恐怖や不安があるかもしれない。しかし、死への備えに取り組むことで、何か前向きなことが起こり得るのだ。

また、スイスの国営ラジオ放送の企画を紹介しよう。タイトルは「超高齢社会を乗り切るための日本レシピ」である。

【番組趣旨】世界に類を見ないスピードと規模で高齢化が進んでいる日本。高齢化社会がやがて訪れるとされる欧州において、日本がこの問題にどう取り組んでいるかは大きな関心の的である。本番組では、欧州でも同じように問題が顕著化している、シングル世帯（単身世帯）の高齢化問題を取り上げる。日本での現状を伝え、今後、欧州にも押し寄せる高齢化社会について、リスナーひとりひとりが考えるきっかけを得られる内容となる。

これらのことから私の伝えたいことは何か--欧米の国や韓国では、高齢化が世界一進む日本でどのような事態が起こり、どう対処しているかを知ることによって、自国の先を考えて参考にしようと思っているということだ。

産業化はヨーロッパのほうがずっと早く起こり、核家族化も少子化傾向も日本より先に起こった。しかし、ヨーロッパでは時間をかけてゆっくりと変化しているのに対して、日本や韓国は速いスピードで変化している。特に日本の高齢化のスピードは速く、変化についていけない旧態依然とした社会体制を併せ持って進んでいる。

ちなみに「第1の出生率低下」は、だいたいのヨーロッパ社会では1879年〜1890年代から1920年〜1930年代に起き、東アジア社会では1970年〜1980年代に起こった。しかし日本の出生率低下は1950年代に起こったので、ちょうどヨーロッパ諸国とアジア諸国の中間の時期に当たる。

「第2の出生率低下」は、ヨーロッパとアメリカでは、1960年代の終わりに始まり、日本のそれは1970年代の半ばに始まった（韓国はさらに後だがスピードは速い）。したがって日本とヨーロッパの国の間で、第1の出生率低下は、四半世紀の時間的なずれがあったのに、第2の出生率低下では、わずか数年間の差しかなかった。

さらに「多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」」では、誰かの手を借りなければ、死後の葬儀や埋葬・死後事務は、自分ではできない日本社会のリアルを掘り下げていく。

