意外と知らない、日本と韓国の「墓」で起きていること

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

発売たちまち重版の話題書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

【推薦、続々！】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

東アジアの「圧縮された近代」

イギリス、日本、韓国の自然葬法が同じ理念で存在しているわけではない。

東アジアの自然葬法を考える上で私は、張慶燮氏（ソウル大学教授）の提唱する「圧縮された近代」という考えに着目する。

東アジアの国では、急速な経済発展を背景に、社会の近代化がきわめて短期間に進行し、経済的、政治的、社会的、あるいは文化的な変化が、時間と空間の両方に関して極端に凝縮された形で起こった。そして「互いに共通点のない歴史的・社会的諸要素がダイナミックに共存することにより、きわめて複雑で流動的な社会システムが構成かつ再構成される」。そこでは繁栄と共に歪みをもたらしたともいう（『親密圏と公共圏の再編成』）。

この考えを葬送分野に当てはめてみると、どうなるだろうか。

日本では、家の墓を家族が代々継承していく「家」のシステムを残しながら、「継承を前提」としない墓が登場して共存している。

韓国では土葬を主流とする儒教的な葬墓制が残りつつ、急激に進めた火葬化とともに葬送儀礼も急激に変化した。

このように日本も韓国も、伝統文化の尻尾を残しつつ、共通点のない新しいシステムと共存している。

両国を圧縮の度合いで比較すると、韓国がごく短期間に近代化を成し遂げた「圧縮近代」、日本は韓国よりは早く西洋よりはずっと遅い「半圧縮近代」である。

さらに「多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」」では、誰かの手を借りなければ、死後の葬儀や埋葬・死後事務は、自分ではできない日本社会のリアルを掘り下げていく。

【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」