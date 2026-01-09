「逃げ回る女性たちを捕まえて…」起源も由来もわからない日本が誇る奇祭「へトマト」をご存じですか

「キング・オブ・奇祭」

全国に400ほどある有人島の祭りを撮影してきた黒岩正和氏がそう呼ぶ、摩訶不思議な祭りがある。長崎県の西部に位置する五島列島のうち、かつて鯨漁で栄えた福江島で行われる「へトマト」がそれだ。

離島・人口750人の集落で

18歳でバックパッカーとして海外を旅した後、島の祭りの魅力に取りつかれて二十余年。『百島百祭』の著書もある黒岩氏が、人口750人余りの下崎山地区で開催される奇妙な祭りの様子を語る。

「クライマックスの“大草履奉納”では、体中に煤を塗りたくったふんどし姿の男衆が、道端で見物したり逃げ回ったりしている未婚女性を捕まえてきては、巨大な草履に乗せて、胴上げをするんです」

「大草履は、前年の12月から、青年団のメンバーや町内会の役員が作り始めます。竹で骨格を作り、骨格を軸に藁（稲藁）を編み込んで仕上げます。

最後に、山城神社の台座に大草履を奉納します。台座には毎年、大草履を積み重ねていき、朽ち果てていくままにしています（数年後に償却）」（役場の職員）

その形態もさることながら、奇祭と呼びたくなる理由の一つは、祭りの起源や、へトマトという名前の由来さえわかっていないことだ。

祭りの世話役を代々受け継いできた山内家の8代目当主・山内清一氏（45歳）が語る。

「もともと別々にやっていた由来も目的も異なる行事を詰め込んで、今の形になりました。最古老の話では、明治期からです」

藁玉を奪い合い、綱引き３本勝負

祭りは毎年、小正月（1月中旬）の午後に開催される。余興として、大人や子供が神社で相撲をとると、世話役たちが“時の鉦”を鳴らしながら街を歩き、祭りの開始を知らせる。

すると、人気の少ない町にぞろぞろと人が集まり出す。大通りでは、子孫繁栄を祈願して、着飾った新婚女性2人が酒樽に乗って羽根つきを始める。

「今は、かろうじて、羽つきに参加してくれる地元の新婚さんがいますが、青年団も減少傾向で、近い将来、この地区で新婚さんを見つけることができなくなるかもしれません」（山内氏）

本番はここからだ。寒空のなか、ふんどし一丁になった男衆が、互いの体中に煤を塗りたくり、地元民や見物にきた島外の人たちの顔にも見境なく塗っていく。

子供たちは泣き叫び、それを見た大人たちは笑いあう。ちなみに、この煤は「ヘグラ」と呼ばれ、無病息災の御利益があるとされる。

しばらくすると、男衆が鯨の目を模した藁玉の奪い合いを始める（玉せせり）。

「玉せせりは、豊漁や豊作を祈願する神事です。また、この地域が捕鯨で栄えたこともあって、クジラを供養する意味もありました。

昔は、本物の鯨肉をめぐって、2つの地区が命がけで真剣勝負をしていた。私の祖父から聞いた話では、玉せせりがあまりに加熱したことから、興奮して刃物まで持ちだす人もいたそうです」（山内氏）

そのうちに、赤鉢巻をした消防団と白鉢巻をした青年団に分かれ、数十人で3本勝負の綱引きが始まる。

最後に、男衆が大草履を担いで、町を練り歩く。逃げ回る未婚女性たちを次々と大草履に乗せ、「わっしょい！」という掛け声とともに胴上げ、最終的に大草履は神社に奉納される――。

怒涛の如く続いた行事が終わると、もとの静かな町に戻る。まるで幻のような祭りだ。［次回のへトマトは、2026年1月18日（日）に開催予定です］

【こちらも読む】『巨大な男性器が揺れながらかけぬける…海外からも注目を集める日本の奇祭、その「衝撃的な光景」』

【こちらも読む】巨大な男性器が揺れながらかけぬける…海外からも注目を集める日本の奇祭、その「衝撃的な光景」