「政治献金に回せば、原資を隠せてしまう」謎の宗教法人から高市総理への献金でくすぶる疑惑

高市総理に「献金問題」が浮上

「透明性が一番大事。チェックをいろんな人ができる。それが一番大事」

企業・団体献金規制について、こう持論を説いてきた高市早苗総理。献金規制は1月の通常国会の焦点だが、総理自身に「献金問題」が浮上し、通常国会でも炎上必至だ。

高市総理が代表の政党支部は'24年に、宗教法人「神奈我良」から3000万円の巨額献金を受け取った。

本誌1月5日号で報じたように、神奈我良は宗教活動の実態が不明瞭な一方、不動産会社のように頻繁な土地売買を繰り返してきた。

献金額を第三者が確認することは事実上不可能

宗教法人は財務諸表を所轄庁に提出する義務があるが、第三者が確認することは事実上不可能だ。「政治とカネ」問題に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授が指摘する。

「宗教法人の政治献金には前年の経費に応じた上限規制がある。ただ、財務諸表を閲覧できない以上、上限規制に抵触しているかどうかを第三者が確認することができません。

さらに、特定の企業や個人が宗教法人に寄付した上で、それを政治献金に回せば、原資を隠せる。迂回献金に悪用されても、隠蔽できてしまう」

高市総理に見解を問うと、「前年経費は寄附者側に確認した。決算などを第三者が見られない団体は労働組合や宗教団体など様々あり、制度全体のあり方の問題と考えます」と制度上の不備を認めた。

透明性が一番大事と宣うなら、神奈我良の財務諸表も開示すべきでは？

かわの・よしのぶ／'91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、『サンデー毎日』『週刊文春』の記者を経てフリーに。主に政治を取材している

「週刊現代」2026年1月19日号より

