「自信のない人だなぁ・・・」と思われる男性８パターン
評判を落とすことなく、女の子のハートをつかみ取りたいもの。思わぬ行動によって、女の子から「自信のない人だなぁ・・・」と思われ、評判を落とす可能性があります。一体、どのような行動によって、自信のない男というレッテルを貼られるのでしょうか。今回は、「『自信のない人だなぁ・・・』と思われる男性８パターン」をご紹介させていただきます。
【１】自信のないことを見透かされないように、自慢話を繰り返す人
ありのままの自分に自信がないため、自慢話を展開し、自尊心を保つパターンです。自信を見せつける目的が裏目に出るので、自慢話は控えた方が良さそうです。
【２】何度も何度も同じ恋愛相談を持ちかける人
何度も同じ恋愛相談を持ちかけ、進展がないパターンです。女々しい男と思われるだけではなく、行動力を伴わない姿は、「自信のない男」と思われ、大きくイメージダウンするでしょう。
【３】ちょっとした失敗にも「本当は○○しようと思った」と言い訳する人
些細なことに対して、言い訳するパターンです。言い訳することに一生懸命な姿に惚れるわけはなく、むしろ自分の「実力のなさ」や「自信のなさ」を露呈する結果となります。
【４】言いたいことをハッキリと言わない人
言いたいことを言わずに、「何でもない」とはぐらかすパターンです。自己主張ができない男性は、「自信のない男」というレッテルを貼られ、マイナスの印象をもたれるリスクがあります。
【５】すぐに謝る人
反省したとき謝れることは大切なことです。しかし、謝り過ぎた場合は逆効果です。自信のなさを露呈し、マイナスの印象を与える恐れがあります。謝罪ひとつにもバランスが求められます。
【６】ダメ出しされた後、異様に凹む人
デートでの無礼などを指摘してくれるような、女の子もいるでしょう。しかし特に大切なのは、指摘された後のリアクションです。異様に凹んでしまい、自分を責め続ける男性に対しては、ウンザリする女の子もいます。
【７】他の男性を褒めると、無駄に張り合う人
他の男性に対する競争意識をむき出しにして、張り合うパターンです。虚勢を張ることで、逆に自信のなさを露呈することになるので、注意したいところです。女の子が他の男性を褒めても、「それはスゴイ男だ。」と言える度量がほしいものです。
【８】「○○していい？」といちいち許可をとる人
自分の行動に自信がなく、いちいち許可をとるパターンです。女の子に気を遣うことは大切なことですが、度が過ぎた場合、「自信のない人」というレッテルを貼られる可能性があるので、注意したいものです。
他にはどのような行動によって、「自信のない人だなぁ・・・」と思われてしまうのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
