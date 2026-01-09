¡Ö»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬ÎáÏÂ¤Ë¹¥¶ÈÀÓ¡Ä¼ã¼Ô¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¡Ú½é¤Î¥×¥í¥Ñ¡¼¼ÒÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ö»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê»þÂå·à¤òÀìÌç¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÍÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂæÆ¬¤ÇÍÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤«½çÄ´¤Ê¶ÈÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤«¤é¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î»þÂå·à¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÈ¯É½¡£
2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢»þÂå¾®Àâ¤ÎÂç²È¡¦ÃÓÇÈÀµÂÀÏºÀ¸ÃÂ100Ç¯´ë²è¤È¤·¤ÆËÀî±Ù»Ê¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø»Å³Ý¿Í¡¦Æ£»ÞÇß°Â¡ÙÆóÉôºî¤È¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¼ç±é¤Î·à¾ìÈÇ¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ·ìÆ®¡Ù¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÀ½ºî¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê·à¾ì¸ø³«¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÂè7ÃÆ¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ¶¤·õ¡Ù¤Î1·î10ÆüÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ©Àþ¤ò¸£°ú¤·¡¢2025Ç¯6·î¤ËÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µÜÀîÊþÇ·»á¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¸åÊÔ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¡ØµþÅÔ»£±Æ½ê°ÆÆâ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¹âÄ»ÅÔ¤¬ÎáÏÂ¤Î»þÂå·à¤ËÇ÷¤ë¡ª
¡Ö¥Þ¥¸¡×Ï¢È¯¤Î¶Ã¤¤Î¿Í»ö
¨¡¨¡ÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÜÀî¡§ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÎÁÂ¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï1998Ç¯¤Î³«¶É°ÊÍè¤º¤Ã¤È»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö±ÒÀ±ÊüÁ÷¶É¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤È³«¶É¤Î·Ð°Þ¡¢ÊÔÀ®Êý¿Ë¤ä»ëÄ°¼Ô¤ÎÂ°À¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¾å¸÷°ì¡¢¿ùÅÄÀ®Æ»¡¢ÀÐ¸¶Î´¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÀ¼Ò¤ÎÎòÂå¼ÒÄ¹¤Ï³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Î½Ð¸þ¼Ô¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥×¥í¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ï¤¿¤·¤¬Ç¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æâ¼¨¤ÎÆüÄø¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡ÖµþÅÔ¤Ë¤¤¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀäÂÐ¤Ë½Ð¼Ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡£
¤µ¤¹¤¬¤ËÂþ»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Í½´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æâ¼¨ÅöÆü¡¢¼ÒÄ¹¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¿ùÅÄ¤ÈÀÐ¸¶¤Î2¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¼¡¤Î¼ÒÄ¹¤À¤«¤é¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡£¶Ã¤¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¥Þ¥¸Ï¢È¯¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÀî¡§¥×¥í¥Ñ¡¼¤Ç¤â¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ÐÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ò°÷¤¿¤Á¤ÎÎå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¥Ñ¡¼¼ÒÄ¹¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢´õË¾¤ÎÅô¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹âÇ¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ã¼Ô¤«¤é¤â¹¥É¾
¨¡¨¡»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆÃ¿§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÜÀî¡§¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¤Î±Ç²è¤Ï»þÂå·à¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â±Ç²è²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¸þ¤±¤Î»þÂå·à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë»þÂå·à¤¬¤Ò¤·¤á¤¯»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ëÄ°¼ÔÁØ¤ÎÃæ¿´¤¬Ãæ¹âÇ¯¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó»þÂå·à¤È¥×¥íÌîµå¤¬Ì±Êü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤¤¡¢ÍÎÁÊüÁ÷¤Î¥¥é¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤âÃæ¹âÇ¯ÁØ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¤â¹¥Ä´¤Ê¶ÈÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ï¼ã¤¤Êý¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ»£¤äÊõÄÍ²Î·à¡¢2.5¼¡¸µ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤É¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»þÂå·à¤ò¡Ö¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢½ù¡¹¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¿¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë²ÃÆþ¼Ô¿ô¤â°ìÄê¤Î¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÛ¿®¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤·¼«Ê¬¤â¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÊÀ¼Ò¤âÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î±¿±Ä¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
¨¡¨¡2011Ç¯¤Î¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡¡ÌëÅÆ¤Î³Ñ±¦±ÒÌç¡Ù¤«¤é¤Ï¼«¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»þÂå·à¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÀ©ºî¤·¡¢35ËÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾ÃÝ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅì±Ç¤ÎµþÅÔ»£±Æ½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µÜÀî¡§±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÆÊüÁ÷¤Ð¤«¤ê¤À¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âË°¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÃÏ¾åÇÈ¤«¤é»þÂå·à¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¿·ºî¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ºÊÀ¼Ò¤Î¿ùÅÄ¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡ØºÇ¸å¤ÎÃé¿ÃÂ¢¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦Âçºî±Ç²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ùÅÄ¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤Î±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¡ØºÇ¸å¤ÎÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¿ùÅÄ¤¬¡Ö»£±Æ½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹âÎð¤Ç¡¢¤¢¤È10Ç¯¤·¤¿¤é»þÂå·à¤Î·Ñ¾µ¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ºî¤é¤Ê¤¤ã¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´ë²è¤·¤¿¤Î¤¬¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡¡ÌëÅÆ¤Î³Ñ±¦±ÒÌç¡Ù¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤ÈºÇÂç¤Î²ÃÆþ¼Ô¿ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ûÍ×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê
¨¡¨¡²ÐÉÕÅðÂ±²þÊý¤ÎÄ¹´±¡¦Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¾¾ÃÝ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤è¤ëÃæÂ¼µÈ±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬Åö»þ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡¡ÌëÅÆ¤Î³Ñ±¦±ÒÌç¡Ù¤ÏÅðÂ±¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë³°ÅÁ¤Ç¤·¤¿¡£
µÜÀî¡§ÃÓÇÈÀµÂÀÏºÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤ò¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Çºî¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¿·¤·¤¤»þÂå·à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ÌÜÀþ¤ò»ý¤Ä¿ùÅÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ÊÀ¼Ò¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÉôÊ¬¤Ç¡¢¤Þ¤º¡Ö°Â¤¯ºî¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»þÂå·à¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºî¤êÊª¤À¤«¤é¡¢ÄãÍ½»»¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¤È¤¹¤°²è¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀ©ºîÈñ¤ò¤«¤±¤Æºî¤ì¡×¤È¡£¸½Âå·à¤È°ã¤Ã¤Æ»þÂå·à¤Ï¸Å¤Ó¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢20Ç¯¡¢30Ç¯¤È¸åÀ¤¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤âËÜ³ÊÇÉ¤òÂ·¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤¬µ¯ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»þÂå·à¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡©
µÜÀî¡§¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤¬¡Ö½Ð»ñ¤òÊç¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î»ñ¶â¤Çºî¤é¤º¡¢È¾Ê¬¤ÏÂ¾¼Ò¤«¤é½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡Ù¤È¤Ä¤±¤ë¡×¡£¡ØÌëÅÆ¤Î³Ñ±¦±ÒÌç¡Ù¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌ¾ºî¤Ç¤¹¤¬¤½¤ì¤À¤±¤À¤È¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò´µ¯¤·¤¿¤¤¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡£Åö»þ¡¢ÍÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï³ÊÍî¤Á¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î3¤Ä¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤Þ¤º»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤µ¤Þ¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¶ºî¤ÎÈÇ¸¢¤ò´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹ÃÓÇÈ¤µ¤Þ¤ÎµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î³Ñ±¦±ÒÌçÌò¤òÃæÂ¼Çß¿ý¤µ¤ó¤¬¤ª°ú¤¼õ¤±¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤âÃæÂ¼ÆØÉ×¤µ¤ó¡¢ÀÐ¶¶Ï¡»Ê¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á°ìÎ®¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡¡Àµ·î»ÍÆü¤ÎµÒ¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì
¨¡¨¡Âç±ÇµþÅÔ½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢°æ¾å¾¼´ÆÆÄ¤¬¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡¡ÌëÅÆ¤Î³Ñ±¦±ÒÌç¡Ù¤ò±é½Ð¡£ÀË¤·¤¯¤â2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø»¦¤¹¤Ê¡Ù¤Þ¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÀî¡§°æ¾å´ÆÆÄ¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇ½Â¼¡ÊÍÇ°ì¡Ë¤µ¤ó¤È¾¾ÃÝ¤Îº´À¸¡ÊÅ¯Íº¡Ë¤µ¤ó¡¢ÂÎ©¡Ê¹°Ê¿¡Ë¤µ¤ó¡£ÃæÂ¼µÈ±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤µ¤ì¤¿¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦°ø²Ì¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤´±ï¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»þÂå·à¤ò¼ê¤¬¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë»×¤¤½Ð¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ï¡©
µÜÀî¡§¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤Î¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤ÏÊÌ³Ê¤È¤·¤Æ¡¢½é´ü¤À¤È¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡¡Àµ·î»ÍÆü¤ÎµÒ¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°Æ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤ÈÊÁËÜÌÀ¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤ò¿ùÅÄ¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤é¡Ö°æ¾å´ÆÆÄ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤â¡Ö¤½¤é¡¢·ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÀ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¨¤¨¡×¤È¡£·ë²Ì¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÀî¡§°æ¾å´ÆÆÄ¤ÏµþÅÔ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿òÇÒ¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡¡Àµ·î»ÍÆü¤ÎµÒ¡Ù¤Ë¤Ï¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬·àÅª¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÂå·àÀìÌç¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¾¾Ê¿¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÁØ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÀ¸¡¹¤·¤¤ÉÁ¼Ì¤À¤È¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¡ÖÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È´ÆÆÄ¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤Ç¡Ä¡Ä¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¥«¥Ã¥È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹©É×¤¹¤ë¤è¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í¼ÍÛ¤Î¤â¤È¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÁ¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡£
µÜÀî¡§¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÏÊÁËÜ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¶¾Çþ²°¤ÎÄâ¼ç¤Î½ÐÈÖ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼çÌò¤È¤·¤ÆºÝÎ©¤ÄºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤¡¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·×»»¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºîÉÊ¤ÎÃæ¿È¤Þ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ÇµþÅÔ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖµÜÀî¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ï¹üÂÀ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢Ç§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¾¾Ê¿¤µ¤ó¤ÈÊÁËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤Î¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ËÜ½ê¡¦ºù²°Éß¡Ù¡¢·à¾ìÈÇ¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ·ìÆ®¡Ù¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÊÁËÜ¤µ¤ó¤ÏËèÇ¯É¬¤º¤´¼«¿È¤Î·àÃÄ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡¡Àµ·î»ÍÆü¤ÎµÒ¡Ù¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ì½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤âÂçÊÑ¤è¤í¤³¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»þÂå·à¤ÎÅô¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È»þ¤Î»îÎý¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡ÉÀµÅýÇÉ¤ÎºîÉÊ¤ò
¨¡¨¡¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡Ù¤ä¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ø»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡Ù¤Ê¤É»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊ¸·ÝÄ´¡×¤Î´ë²è¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
µÜÀî¡§¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤êÃÓÇÈÀµÂÀÏºÀèÀ¸¤äÆ£Âô¼þÊ¿ÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤¢¤ê¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»þÂå·à¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Í£°ìÌµÆó¤Î°Â¿´´¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉNetflix¤µ¤ó¤¬µð³Û¤ÎÍ½»»¤ò¤«¤±¤Æ¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ºî¤ë»þÂå·à¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
»þÂå·à¤ÎÀ¤³¦¤ËÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÀµÅýÇÉ¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ö¢þ¢þ¢þ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤é»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´ë²è¤ò¡×¤È¤Ï°ìÀÚ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê20Ç¯¡¢30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¸Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È»þ¤Î»îÎý¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡ÉÀµÅýÇÉ¤ÎºîÉÊ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡»ëÄ°¼Ô¤È¤ÎÁêÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÀî¡§¥·¥Ë¥¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬°Â¿´¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎºîÉÊ¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ê»þÂå·à¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ØBLACKFOX: Age of the Ninja¡Ù¡ØSHOGUN'S NINJA-¾·³ÇµÇ¦¼Ô-¡Ù¡ØNINJA WARS¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤Ð¤ó°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÀ®Ä¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Ëè²ó¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÈ¾ÊâÀè¤ò¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤¤¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
µÜÀî¡§½¾Íè¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥Ô¡¼¡õ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤Î¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤âÈ¾ÊâÀè¤ò¤¤¤¯±ÇÁüÉ½¸½¤ä¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ä¡Ä¤½¤¦¤·¤¿Ä©Àï¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°Ë°¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±Â¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¤¢¤ë»þÂå¤Ë°ÂÄê»Ö¸þ¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥·¥ê¡¼¥ºÂè6ÃÆ¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ °Å·õÇòÇß¹á¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÂè7ÃÆ¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ¶¤·õ¡Ù¤ò¼ã¼ê¤ÎËÙ¾ìÍ¥´ÆÆÄ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ß¤¿¤Î¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ¶¤·õ¡Ù
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ò¤ë1»þ¡¿¤è¤ë7»þ¤Û¤«
»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆÈÀê½éÊüÁ÷
¡öËÜÊÔ¸å¤Ë¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬ºîÉÊ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÊüÁ÷¡£
¸¶ºî¡§ÃÓÇÈÀµÂÀÏº¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§ËÙ¾ìÍ¥¡¡µÓËÜ¡§Âç¿¹¼÷ÈþÃË¡¡²»³Ú¡§µÈËóÎÉ
½Ð±é¡§¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº
»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¡ÀõÍøÍÛ²ð¡¡ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¡ÏÂÅÄæâ¹¨
»°ÌÚÍý¼Ó»Ò¡¡ìä萊ÏÂ¡¡¿ù»³·Ã°ì¡¡Ô¢ËÜ¾á·ú¡¡ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤
ÆâÆ£¹ä»Ö
https://www.jidaigeki.com/onihei3/
¡Øµ´Ê¿³°ÅÁ¡¡Àµ·î»ÍÆü¤ÎµÒ¡Ù
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë11»þ »þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷
