『ばけばけ』小泉八雲が故郷「ギリシャ」と「島根県松江市」に見出した意外な共通点…八雲が愛した神秘の地

「ばけばけ」小泉八雲はギリシャ生まれ

先日、ギリシャから日本に帰ってきた朝に、朝ドラ「ばけばけ（第40話）」を見たら、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルとするヘブンが、自らの生い立ちに関するクイズ大会を開催していた。

そして、自分が「ギリシャ」生まれであることを明かし、ネット上でも話題になっていた。

「え、小泉八雲が、ギリシャ生まれ？」と思った人も多いだろう。

ドラマでも吉沢亮が演じる錦織は、ヘブンはアメリカ生まれだと思っていたし、実際に彼の国籍はアイルランド人だ。しかし、この「神話の国ギリシャ」という場所こそ、小泉八雲にとって重要な創作の源流になっていることは間違いない。彼の代表作でもある紀行文『知られぬ日本の面影』の中にも「ギリシャ」という言葉がたびたび登場する。

「日本の動物や植物にまつわる神話伝説には、ギリシャ神話の変身物語に似た面白い話が多い」

「自然や人生を楽しく謳歌するという点でいえば、日本人の魂は、不思議と古代ギリシャ人の精神によく似ていると思う。それは、誰しも認めることではないだろうか」

……と、このように何かとギリシャ目線で日本を描いている。なぜだろうか？

神秘の島が八雲に与えた影響

小泉八雲は1850年、日本ではペリーの黒船が来航する少し前に、アイルランド人の父とギリシャ人の母の元、3人兄弟の次男としてギリシャのレフカダ島に生まれた。本名はパトリック・ラフカディオ・ハーン。「ラフカディオ」という名前は、彼が生まれた島の名前に由来している。

ちょうどドイツのベルリンからアテネに向かう飛行機の窓から、ラピズラズリを溶かしたような青い海と小さな島が遠くに見えた。小泉八雲生誕の地、レフカダ島だ。レフカダ島 (Lefkada) という名前は、ギリシャ語で「白」を意味する「レフコス (lefkos)」に由来しており、有名な白い崖があることにちなんでいる。今では、ギリシャ屈指のビーチリゾートとなっているのが少し意外だった。

八雲は、子どもの頃にギリシャ人の母から聞いた話が「ゾクゾクして、どの話よりも面白かった」と回想していたらしい。しかし、幼少期に両親は離婚。彼はアイルランドに住む大叔母に引き取られ神学校に通うが、キリスト教の教えに疑問を感じ、ギリシャ神話を好んだ。

これは、母への恋しさも関係していたような気がする。 その後、八雲はアメリカで新聞記者となり、世界の神話を次々と翻訳するようになった。子どもの頃に母から聞いた奇妙な物語の記憶は、独自の感性に大きな影響を与えたのだろう。

日本文化の神秘性や美意識に魅せられ…

ある日、ニューオーリンズの万国博覧会で日本の展示を見た八雲は、『古事記』に夢中になり、40歳で来日。英語教師として松江に赴任、旧松江藩士族との娘で出雲大社の神官の孫である小泉セツと出会った。

なんと奇跡の出会いだったことだろう。やがて、セツとの結婚を機に、古事記に書かれた和歌「八雲立つ」にちなんで「八雲」と改名。日本の民間伝承を英語で再話し、西洋世界に日本の神秘性や美意識を伝えていった。

八雲と言えば、耳なし芳一、雪女、ろくろ首など日本各地に伝わる幽霊や妖怪の物語を、独特の美しい文章で紹介した『怪談』が有名だが、日本の文化や習慣を世界に「翻訳」する重要な役割を果たしたと言える。

八雲は、日本人に自国の文化の価値を再認識させたことで、多くの人々に影響を与えた。

例えば柳宗悦は、日本を再発見する八雲の存在が、民藝運動の「用の美」を考えるヒントとなった。さらに同時代に活躍した岡倉天心も『茶の本』で八雲のことに触れ、「東洋の暗闇を照らし出している」と興味を抱いていた。

ギリシャという哲学の王国

ギリシャには、昔から個性的な芸術家が多い。豊かな歴史と哲学的な感性、様々な文化の交流で多面的な価値観が混じり合っているせいもあるだろう。古代ギリシャから現代まで、独自の感性を持つ芸術家を育んできた。

ルネサンス後期で異色の才能を発揮した画家エル・グレコ（1541-1614）は、スペインで活躍したがギリシャ人だ。奇妙に引き伸ばされた人体を描き、ドラマチックな表現で知られている。本名は、ドミニコス・テオトコプロスだが、イタリア語の「ギリシャ人」を意味するエル・グレコと呼ばれ続けた。

「形而上絵画」で知られるギリシャ生まれの画家ジョルジョ・デ・キリコ（1888-1978）も神話を多く描いた。デ・キリコはギリシャ系イタリア人であり、18歳までギリシャ中部の港町ヴォロスとアテネで育った。

映画『炎のランナー』『ブレードランナー』『南極物語』などの作曲で知られるヴァンゲリス（1943-2022）もヴォロスで生まれ、アテネで活躍したギリシャ人だ。

やはり人間の本質を深く考察したギリシャの神話が、芸術家の個性的な表現を後押ししているように思える。実際に、アテネの街を歩いていても、独特な神話的世界が今と繋がっている気がした。偶然見かけた大道芸人や、古書店で本を読む老人も、偉大なる哲学者に見えた。ギリシャの神殿も日本の社に似ていると感じた。

多種多様な神々が存在するギリシャ神話の世界

朝ドラ「ばけばけ」にも登場しているが八雲は、よく訪れていた城山稲荷神社についても、こんなことを書いている。

「稲荷は、稲の神としてのみ崇拝されているのではない。ちょうど古代ギリシャにおいて、ヘルメス、ゼウス、アテーナ、ポセイドンと呼ばれる多くの神々がいるように、稲荷も多い。稲荷は、それぞれの特性に応じて、多様化してきたのである」

大好きな盆踊りを見ても、ギリシャを思い出していた。

「かつてのお寺であった本堂の陰から、踊り子たちが列をなして月の光を浴びながら出てきて、ぴたりと立ち止まった。（中略）鳥のような軽やかな身のこなしは、古代ギリシャの壺に描かれた夢のような人物の姿を思い出させるものがあった」

……と、こんな感じで、いつもギリシャと日本の共通点を見つけ出している。ギリシャ神話の多神教的な世界観を持っていたからこそ、日本の八百万の神々を自然に受け入れることができたのだろう。

実際に、日本の法隆寺におけるエンタシス（建築物の円柱に施される膨らみがギリシャの影響であるという説がある）や、仏像の源流ガンダーラの造形にもギリシャの影響が色濃く残っている。そう考えると、日本とギリシャは、遠い親戚と言えるかもしれない。

改めて八雲の文学を読んでみると、西と東の神話をつなげ、現代の日本人が失いつつある精神的な豊かさを再発見させてくれるように感じた。

考えてみればギリシャと日本は、シルクロードの西と東の端に位置し、一本の線でつながっている。日本は、八雲の中で、西の神話と東の神話が出会う交差点だったのかもしれない。

……というようなことをアテネのアクロポリスから、出雲にある稲佐の浜の弁天島と似ているリカヴィトスの丘を見ながら考えたのだった。

【もっと読む】「血が複雑すぎた」と自殺…『ばけばけ』小泉八雲の三男は「孤高の天才画家」だった、「小泉清」の激動の人生

【もっと読む】「血が複雑すぎた」と自殺…『ばけばけ』小泉八雲の三男は「孤高の天才画家」だった、「小泉清」の激動の人生