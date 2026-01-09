¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¡×2°Ì¤ÎÏÃÂêºî¤Ï70Ç¯Âå¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬ÉñÂæ¤Î½Å¸ü¡ÉÅ¯³Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¡ªÍ¶²ýÈÈ¤È¤½¤ÎºÊ¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿²ø»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÄ©¤á¡ª
STV¥é¥¸¥ª¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤è¤¦¤Ø¤¤»á¤Ë¤è¤ëPodcast¤Î½ñÉ¾ÈÖÁÈ¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢45Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¬¸ü¤¤Ã±¹ÔËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«»ö¡Ö¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ç2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ï1970Ç¯Âå¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤¬¤éÃø¼ÔÆÃÍ¤Î½ñ¤¤Ö¤ê¤Ç¤Þ¤ë¤ÇÅ¯³Ø½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤È¤è¤¦¤Ø¤¤»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈÅ¯³Ø¤¬¸«»ö¤ËÍÏ¤±¹ç¤Ã¤¿µ©Í¤ÊÊª¸ì
¤µ¤ÆÁáÂ®¤Ç¤¹¤¬º£²ó¤Ï¡¢Àè¤´¤íÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×2026Ç¯ÈÇ¤ÇÂè2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³Þ°æ·é¡ØÌë¤ÈÌ¸¤ÎÍ¶²ý¡Ù
¤Þ¤ºÎ¨Ä¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ØÌë¤ÈÌ¸¤ÎÍ¶²ý¡Ù¤¬¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Î2°Ì¤È¤¤¤¦½ç°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤Þ¤º¡¢¤½¤ÎÊ¬ÎÌ¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¡õ¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡õ¥á¥ó¥Á¥«¥ÄÄê¿©¤Î¤´ÈÓÂçÀ¹¤ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¤Ç650¥Ú¡¼¥¸Ä¶¡ª¡¡¤É¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤ß¤Î¤¢¤ë¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢³Þ°æÀèÀ¸¤ÎºîÉ÷¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢½Å¸ü¤Ê¡Ö²¦Æ»¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ï¼ê¤Ë¼è¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤ÈÂè2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
»ä¤Ïºò½Õ¤ËÇã¤Ã¤ÆÀÑ¤óÆÉ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢µÞ¤¤¤ÇÆÉ¤ó¤À¼¡Âè¤Ç¤¹¡£ÊªÍýÅª¤ÊÊ¬ÎÌ¤ÈÆâÍÆ¤ò´Þ¤á¤Æ½Å¸ü´¶¤Î²ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤Î¾®Àâ¤¬Âè2°Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¡Ö¤¿¤ÀÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤ÎºîÉÊ¡×¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¦¤ÎÆÉ¤ß¼ê¤Î»Ù¤¨¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¤ÎÉúÈøÈþµªÀèÀ¸¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉúÈøÀèÀ¸¤â¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ç¡ØÉ´Ç¯¤Î»þ¸ú¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤â¤È¤Æ¤âÊ¬¸ü¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤Ë¡ÖÉúÈøÀèÀ¸¤È³Þ°æÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢ÉúÈøÀèÀ¸¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤±¤Ð¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢½ñ¤¼ê¤È¤·¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÄ¹ÊÔ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØÌë¤ÈÌ¸¤ÎÍ¶²ý¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ÖÌð¿á¶î¡Ê¤ä¤Ö¤¡¦¤«¤±¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÃµÄåÌò¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬³èÌö¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè7ºîÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡¢Âè°ìºîÌÜ¤¬1979Ç¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È46Ç¯´Ö¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â1970Ç¯Âå¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢º£²óÈ¯À¸¤·¤¿7¤ÄÌÜ¤Î»ö·ï¤¬¡ØÌë¤ÈÌ¸¤ÎÍ¶²ý¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²áµîºî¤ÇÌ©¼¼»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡Ö¥À¥Ã¥½¡¼Å¡¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²°Éß¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ëÂçÉÙ¹ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¤Æ¿ÈÂå¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÈÈ¿Í¤ÏÍ¶²ýÁê¼ê¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ¶²ý¤·¤¿¤Î¤Ï²°Éß¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÌ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í³Ê¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçÉÙ¹ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î¤³¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÈÂå¶â¤òÍÑ°Õ¤·¡¢·Ù»¡¤ÈÏ¢·È¤ò¤È¤Ã¤ÆÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«Í¶²ý¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤Ë·ý½Æ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢µÕ¤Ë¤½¤Î·ý½Æ¤Ç·â¤¿¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Èïµ¿¼Ô»àË´¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤ÏÌµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ»ö·ï²ò·è¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Î½÷À³ØÄ¹¤¬¡¢³ØÄ¹¼¼¤Ç¼Í»¦ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î½÷À³ØÄ¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍ¶²ý»ö·ï¤Ç·â¤¿¤ì¤Æ»à¤ó¤ÀÈÈ¿Í¤ÎºÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¼Í»¦»ö·ï¤ÏÍ¶²ý»ö·ï¤Ë²¿¤«´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Í¶²ý»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤¬¿¿ÈÈ¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìð¿á¶î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¶µ¼ø¡¢¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÏ¹ö¤ÎÐúÑ´»Õ¡¦¹â±óÍÚ°ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¡Ö¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥¤¥ê¡¼¥Á¡¦¥â¥ë¥Á¥ã¥Î¥Õ¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£ºî¤â¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤³¤¤¤Ä¤¬Î¢¤Ç»å¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Æ÷¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¥·¥ê¡¼¥º7ºîÌÜ¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤âÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1ºý¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ°Õ³°¤ÊÈÈ¿Í¤ò³Ú¤·¤á¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥·¥ê¡¼¥º7ºîÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤À¤ËÌð¿á¶î¤È¥â¥ë¥Á¥ã¥Î¥Õ¤Î´Ø·¸¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤«¤é(¾Ð)¡£
¤½¤¦¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡¢¼ç¿Í¸ø¼«ÂÎ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼Èà¤Ï20Âå¸åÈ¾¤Ç¤º¤Ã¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¤¤º¤ìÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â1ºý1ºýÆÈÎ©¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥À¥Ã¥½¡¼Å¡¡×¤Ç¤Ï²áµî¤ËÌ©¼¼»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡ØÅ¯³Ø¼Ô¤ÎÌ©¼¼¡Ù¤È¤¤¤¦¾®Àâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ØÅ¯³Ø¼Ô¤ÎÌ©¼¼¡Ù¤ò¹â¹»À¸¤Î»þ°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Ê¸¸Ë¤Ç1200¥Ú¡¼¥¸¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢¤è¤¯¤³¤Î¸ü¤¤ºîÉÊ¤òÆÉ¤á¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦Ê¬ÎÌ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤¬¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¤È¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢°ìÂÎ¤¤¤Ä¡ØÌë¤ÈÌ¸¤ÎÍ¶²ý¡Ù¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤â¤¦Ìë¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡ØÄ«¤ÈÆÞ¤ê¤ÎÍ¶²ý¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Þ¤¿³Þ°æÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ï³Þ°æÀá¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡ÄÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¡ÖÅ¯³Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿Ê¬300¡Á400¥Ú¡¼¥¸¤¢¤ì¤Ð´°·ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤³¤ì¤À¤±¤ÎÊ¬ÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìð¿á¶î¤ÈÅ¯³Ø¼Ô¡Ê¼Âºß¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ä¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»×º÷¤äÆâ¾Ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÂ¿¤¯¤Î»æÉý¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤äÎò»Ë´Ñ¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Åª¤Ê¤³¤È¤â¼çÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÅ¯³Ø½ñ¡¦»×ÁÛ½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ¤¬¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌë¤ÈÌ¸¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ô¥ó¤È¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ê¥Á¥¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤Î°µÕÌµÆ»¤Ê¥æ¥À¥ä¿ÍÇ÷³²¤ÎµÏ¿¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÌë¤ÈÌ¸¡Ù¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¡¼¥ë¡¦E¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ëÃø¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ö°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤ÇËÜºî¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÉôÊ¬¤ÏÌÌÇò¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÎò»Ë´Ñ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¤Í¡×¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤é¤»¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤ÆÆÉ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ê¥¿¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈÝ¤¬±þ¤Ç¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡¢³Þ°æ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¹Í¤¨Êý¤ÎËà»¤¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤äÊª¸ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹½ÃÛ¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·îÊÂ¤ß¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë±ß½Ï¤Î½ñ¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
»×ÁÛ²È¤È¥¨¥ó¥¿¥áºî²È¡¢¤³¤Î2¤Ä¤¬¸«»ö¤ËÍÏ¤±¹ç¤Ã¤¿µ©Í¤ÊÊª¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏÃ¤·Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ç³§ÍÍ¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤ò¡ª
