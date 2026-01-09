シリーズ累計200万個突破「ゴリラのひとつかみ」がここまで大ヒットしたワケ

「ゴリラのひとつかみ」「まるでこたつソックス」「鼻セレブ」……。経営コンサルタントで、著書に『売り方の正解 小さなお店が生き残る50のヒント』がある竹内謙礼氏によれば、意外性のある言葉を商品名につけると、ヒットになりやすいという。そんな竹内氏に、意外性のあるネーミングのコツを教えてもらった。

「意外性のある言葉」を商品名に使う

常識ではありえない、意外性のある言葉を使った商品名をつけると、ヒットになりやすい。過去のヒット商品例を見ても、そうした傾向が強く表れている。

たとえば、靴下メーカーである岡本の「まるでこたつソックス」は、ソックスという商品に「こたつ」という意外な言葉を足して、シリーズ累計出荷数1600万足以上のヒット商品になった。

また、衛生用紙メーカーである王子ネピアの「鼻セレブ」は、鼻とセレブという意外性のある言葉の組み合わせで、それまで販売していた「ネピア モイスチャーティシュ」の10倍以上を売るロングセラーになった。

意外性のある商品名には、お客に「おや？」と思わせ、売り場で立ち止まらせる効果がある。また、スマホでスクロールしている指を一瞬止めさせる力があるので、ネット広告や動画コンテンツとも相性がいい。

意外感のある言葉がついたネーミングには、お客に商品のことを考える機会を作る。「なぜ、こんな商品名がついているんだろう」と、お客が考えてくれれば、頭のどこかに印象が残る。

意外性のあるネーミングは、SNSでも拡散されやすい。ユニークな商品名は、人に伝えたくなるので、口コミでも広まりやすい。話題の商品に出会ったことを共有したいと、シェアや「いいね」がつきやすいコンテンツになる。

商品のイメージとかけ離れた言葉を選ぶ

意外性のある商品名をつけるコツは、その商品のイメージとはまったくかけ離れた言葉を選ぶことである。たとえば、次の架空の商品名はいかがだろうか。

「悪魔」＋「ハンドクリーム」＝悪魔のハンドクリーム

「大仏」＋「サバ缶」＝大仏サバ缶

「武士」＋「歯ブラシ」＝武士の歯ブラシ

注意すべきは、意外性を持たせながらも、「その商品名をつけた理由」が納得できるように、整合性のあるストーリーを作ることである。

商品名と商品のつじつまがあっていなかったら、単に話題作りでつけられたネーミングだと思われ、お客の購買意欲をしぼませてしまうかもしれない。

「ゴリラのひとつかみ」が売れた理由

成功例を紹介すると、プライベートブランド商品を手掛けるドウシシャが発売した、健康家電「ゴリラのひとつかみ」は、ハイパワーという商品の特徴を伝えるために、「ゴリラ」というキーワードを商品名に用いた。

ゴリラの強いイメージと商品の性能がリンクして、発売4カ月で50万個を販売するヒット商品となった。

＊2025年10月には、シリーズ累計販売台数200万個を突破している

このように、意外性のあるネーミングは、お客に「おや？」と思わせ、その回答を商品のストーリーに落とし込む必要がある。

商品が完成したあとに、奇をてらった商品名をつけても、商品のストーリーと齟齬が生じるのでうまくいかないだろう。

それよりは、先に意外性のある商品名を決め、あとから商品開発を考えるのも面白い。先ほどの架空の商品名でいえば、「大仏サバ缶」というネーミングを決めてから、特大のサバを原材料にした缶詰を作ってみるのである。

ヒット商品を作るには、SNSや動画による情報拡散が不可欠である。そのためにはまず面白い商品名を決めてから商品を開発したほうが、お客に興味を持ってもらいやすいだろう。

