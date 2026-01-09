「쩝쩝충（チョッチョッチュン）」の意味は？食事中に出会う“あのタイプ”…！

写真拡大

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「쩝쩝충（チョッチョッチュン）」の意味知ってる？

「쩝쩝충（チョッチョッチュン）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、食べるときにちょっと気になる人を指す韓国語！

「쩝쩝충（チョッチョッチュン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「クチャラー（くちゃくちゃ食べる人）」でした！

「쩝쩝충（チョッチョッチュン））」とは、「クチャラー」を意味する韓国語です。

「쩝쩝（チョッチョッ）」＝「くちゃくちゃ系の擬音」＋「충（チュン）」＝「からかい、揶揄のニュアンス」で、口を開けてクチャクチャ食べる人を指す表現です。

かなりカジュアルで、人に直接言うと失礼になりやすいので、基本は身内トークやSNSで“状況説明”として出てくることが多いワードです

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『コネスト』

ライター Ray WEB編集部