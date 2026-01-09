「쩝쩝충（チョッチョッチュン）」の意味は？食事中に出会う“あのタイプ”…！
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「쩝쩝충（チョッチョッチュン）」の意味知ってる？
「쩝쩝충（チョッチョッチュン）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、食べるときにちょっと気になる人を指す韓国語！
「쩝쩝충（チョッチョッチュン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「クチャラー（くちゃくちゃ食べる人）」でした！
「쩝쩝충（チョッチョッチュン））」とは、「クチャラー」を意味する韓国語です。
「쩝쩝（チョッチョッ）」＝「くちゃくちゃ系の擬音」＋「충（チュン）」＝「からかい、揶揄のニュアンス」で、口を開けてクチャクチャ食べる人を指す表現です。
かなりカジュアルで、人に直接言うと失礼になりやすいので、基本は身内トークやSNSで“状況説明”として出てくることが多いワードです
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部