「쩝쩝충（チョッチョッチュン）」の意味は？食事中に出会う“あのタイプ”…！

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「쩝쩝충（チョッチョッチュン）」の意味知ってる？

「쩝쩝충（チョッチョッチュン）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、食べるときにちょっと気になる人を指す韓国語！

「쩝쩝충（チョッチョッチュン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。