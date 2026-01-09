Z世代の「推し企業」は男女でこんなに違う…女性は「Dior」、男性は「Google」がトップ10入りするワケ

顧客のホンネデータを収集・分析・活用するプラットフォーム「coorum（コーラム）」を運営する株式会社Asobicaは昨年末、企業やブランドに対する「推し消費」に関する調査結果を発表した。物価高騰が続く中、「推し企業」を持つ消費者の約5割が値上げしても購入を継続すると回答するなど、企業に対する推し活のパワーが明らかになった。

編集部は同調査の中でも「推し企業」愛着ランキングに着目。Z世代（15〜29歳）に特有の「推し企業」の傾向について紹介する。

「推し企業」1位は、任天堂

調査は2025年10月21日〜22日にインターネットで実施され、全国15〜59歳の男女1,035人が回答した。なおここでいう「推し」の定義は、「新商品はチェックしている」「発信情報はついつい見てしまう」「家族や友人にお勧めしたことがある」「SNSをフォローしている」の4つの行動のいずれかに当てはまる場合としている。

本調査によれば消費者全体の35.0%が「推し企業」を持っており、特に若年層でこの傾向は顕著だ。Z世代では学生の60.0%、20代以下男性の50.4%、20代以下女性の49.8%が推し企業を持っていると回答している。

回答者全体の推し企業ランキングでは、1位が任天堂（75票）、2位がトヨタ自動車（53票）、3位がパナソニックとユニクロ（各31票）となった。5位以下はANA（27票）、セブン-イレブン（26票）、ソニー（26票）、JAL（26票）、サントリー（25票）、資生堂（25票）と続く。

だが、年代別・性別で見ると、Z世代における男女差が際立っている。

Z世代の「推し」は男女でここまで違う

Z世代男性のTOP5は「任天堂」「トヨタ自動車」「ANA」「マクドナルド」「パナソニック」。一方、Z世代女性のTOP5は「任天堂」「セブン-イレブン」「Dior」「スターバックス」「資生堂」と、唯一共通するのは1位の「任天堂」だけだった。

さらに注目すべきは、Z世代男性のTOP10には「Google」（9位）、「カプコン」（7位）、「Apple」（17位）といったIT・ゲーム企業がランクインする一方、Z世代女性のTOP10には「Dior」（3位）、「スターバックス」（4位）、「GU」（13位）、「Rom&nd」（16位）といったファッション・コスメブランドが並ぶ。

TOP10のうち男女で共通する企業はわずか4社（任天堂、マクドナルド、ユニクロ、サントリー）にとどまり、同じ世代でありながら全く異なる価値観を持っていることがわかる。

Asobica 副社長の小父内信也氏は、「Z世代男性はデジタルネイティブとして、IT・ゲーム・コンテンツへの関心が高い。一方、Z世代女性はDiorに代表されるように、持っていること・利用すること自体がステータスや自己表現になるブランドを推す傾向がある。特にDiorは『デパコス（高級化粧品）』のエントリーとして若年層に深く浸透している」と分析する。

40代では男女差が縮小する

興味深いのは、年齢が上がるにつれて男女の「推し企業」が近づいていく傾向だ。

Z世代ではTOP10の共通企業が4社だったのに対し、30代では3社に減少するものの、40代では6社（任天堂、トヨタ自動車、パナソニック、JAL、サントリー、コカ・コーラ）に増加する。

さらに40代のTOP5を見ると、男性は「トヨタ自動車」「ソニー」「パナソニック」「JAL」「任天堂」、女性は「任天堂」「トヨタ自動車」「資生堂」「JAL」「パナソニック」で、4社が共通している。

40代男性では「トヨタ」「ソニー」「パナソニック」がTOP3を独占。担当者は「この年代になると国産ブランドへの回帰が見られる。特にソニーやパナソニックは、若年層では下位だが、この世代からは『技術力』『高品質』の象徴として絶大な信頼を得ている」と指摘する。

一方、40代女性では「任天堂」が1位となり、2位「トヨタ自動車」、4位「JAL」、5位「パナソニック」と、男性と同じ企業が上位に並ぶ。

Z世代女性で3位だった「Dior」はTOP10から姿を消し、代わりに「セブン-イレブン」「ローソン」「ユニクロ」といった日々の生活を支える企業が上位に入る。

前出の小父内氏は「30代〜40代女性は、ライフステージの変化に合わせて実利・生活密着型の企業を推すようになる。『信頼できる生活のパートナー』へと推しの対象が変化している」と分析する。

50代では再び共通企業が4社に減少するものの、「トヨタ自動車」「パナソニック」「JAL」「ホンダ」と、実績ある国産大手企業が男女ともに支持されている。

Z世代の「推し企業」は今後変化するのか

なぜ40代になると男女の「推し企業」が近づくのか。

一つ仮説としてありそうなのは「ライフステージの共通化」だ。40代は子育て世代であり、家族のための買い物や生活必需品の購入といった「実利」を重視する傾向が男女ともに強まる。Z世代では男性が「機能・体験」、女性が「ステータス・自己表現」を重視していたが、40代になると男女ともに「信頼性」「品質」「生活への貢献」といった共通の価値基準で企業を評価するようになるのかもしれない。

では、現在のZ世代が40代になったとき、同じように男女の価値観は近づくのだろうか。それとも、デジタルネイティブとして育ち、多様な価値観を持つZ世代は、年齢を重ねても性別による「推し企業」の違いを保ち続けるのだろうか。

この問いに対する答えは、今後の消費者行動を追跡することでしか得られない。

ただ一つ確かなのは、Z世代の消費行動が従来世代とは異なるパターンを示しており、企業はこの世代特有の価値観を理解する必要があるということだ。

企業にとっては、Z世代の多様な価値観を理解し、性別やライフステージに応じた戦略を立てることが重要だ。単なる商品やサービスの提供にとどまらず、企業を「推す」気持ちを受け止めるコミュニティの構築を通じて、顧客との深い関係性を築くことなども必要だと言えそうだ。

【こちらも読む】『任天堂はなぜSwitch2で「ゼルダ」「どう森」を出さないのか…転売ヤー対策？「本命タイトル」が揃わない裏事情』

【こちらも読む】任天堂はなぜSwitch2で「ゼルダ」「どう森」を出さないのか…転売ヤー対策？「本命タイトル」が揃わない裏事情