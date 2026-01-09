"奇妙な縁"というものがあるものだ────。1月7日に発表された福井県前知事・杉本達治氏（63）の県職員へのセクハラの調査報告書を読んで筆者はそう感じた。3人の弁護士からなる県の特別調査委員の報告書には、県知事の行動とは信じがたい言動の数々が列挙されていた。

【写真を見る】〈体が熱くなるの〉〈スカートの中に手を…〉計約1000通にも及ぶセクハラの調査報告書

〈○○ちゃんのことを考えると体が熱くなるの（笑顔の絵文字）〉

〈だったら、ぼくの前で裸になることを想像すればいいんだよ（目がハートの絵文字）〉

引用するのもはばかられるようなこうしたLINEやメールは計約1000通にも及ぶ。その上、身体的接触を伴うハラスメントもあった。

〈懇親会の席で、私と杉本氏がテーブルの相向いに座っていたところ、杉本氏が私の両足の間に足を入れ絡めてきて、私は驚いて足をすぐに引っ込めたが、非常に気持ち悪い嫌な思いをした〉

〈杉本氏と飲食する機会があったが、私が飲食後のゴミの始末などをしていた際に、突然、杉本氏が背後から私のスカートの中に手を入れ太ももの裏と臀部を触ってきて、私が驚いて振り向くと、杉本氏は、すぐにその場を離れていき、私は突然のことで声も出ず、抗議できなかった〉

杉本氏は、被害職員から婉曲的に、あるいは明示的に拒否された後も職員にメッセージを送っており、報告書は「嫌がる相手に執拗に性的嫌がらせを続けることに執着していた」と認定。「確信犯である」と断罪した。

杉本氏は1986年に旧自治省（現総務省）に入省後、2004年に総務部長として福井県に出向。霞が関に帰任後の2013〜2016年に副知事を務めるなど県政に携わった経験を足場にして2019年の知事選に出馬し、初当選している。

直属の上司と部下だった時期に「財務省の黒幕」のもとで勤務

疑惑が浮上したのは2期目の折返しを過ぎた昨年10月。被害者からの勇気ある通報後に調査が始まると、杉本氏は報告書の公表を待たずに昨年末に辞職している。仕事をともにした経験もある総務省OBの1人は、「どこかでタガが外れたのか……」と驚きを隠さずにいう。

「仕事の面では調整能力が抜群に高い男だし、穏和で酒癖が悪かった記憶もない。刷新の期待を全身に受けて新しい県政をやっているとばかり思っていたから」

確かに初当選時は、長期政権だった元自治官僚の先輩でもある西川一誠・元知事の5選を阻むかたちで知事の座に就いたが、報告書はそんな「清新さ」とはほど遠い姿になり果てた杉本氏の一面を明らかにした。まるでジキル博士とハイド氏のようである。

報告書は県総務部長時代（2004〜2007年）にもハラスメントが発生したことを示唆していて、霞が関でも同じことをやっていたのではないかという推認も働く。

そう考える時に筆者の脳裏によぎったのが、本稿の冒頭で触れた"奇妙な縁"だ。というのも、同じハラスメントでもパワハラが問題になった兵庫県知事・斎藤元彦氏（48）と杉本氏は浅からぬ関係にあるのだ。

杉本氏が県総務部長から東京に戻った2007年、彼が参事官として着任した内閣官房で直属の部下だったのが、ひと回り以上若い後輩だった斎藤氏。当時は第1次安倍政権の目玉政策でもあった地方分権改革の調整役を担う枢要な部署で机を並べる、上司と部下の間柄だった。

ちなみに杉本氏の上司は、財務省出身の内閣官房副長官補、坂篤郎氏（のちに日本郵政社長、2024年に死去）だ。「財務省の黒幕」などと評されても安倍氏が起用し続けたのは、それだけ霞が関全体への求心力を持った大物官僚だったからだ。

改めて記すまでもないが、杉本氏が知事に就任した2年後の2021年、斎藤氏も兵庫県知事選に勝利する。その後、パワハラなどを内部告発した人物を突き止める「告発者潰し」が大きな問題となったのは広く知られている通りだ。

出処進退は対照的だが共通点も

問題が発覚した後の2人の出処進退は対照的に見える。不祥事発覚後、間もなく辞任した杉本氏に対し、斎藤氏は一昨年の再選後、県の第三者委員会のパワハラ認定などを受け謝罪こそしたものの、第三者委から公益通報者保護法違反を指摘されても「一つの見解」と退け、知事職に居座り続けている。

ただ、ハラスメントの認識という点でいえば、杉本氏も「当時はセクハラにあたるという認識がなかった」と弁明し、自らの行為を軽く見ている。客観証拠や証言に照らしてみても、暴走したという自覚がないのだ。勇気ある職員の告発がなければ被害は明るみに出ることもなく、権力勾配を利用した破廉恥行為を続けていたに違いない。

一国一城の主である知事は直接住民が選ぶ大統領制的に権限が組み立てられている。県庁内では絶対的なワンマンに陥りやすく、監督する者がいなければ独善に陥る危険性も高い。

こうして見ると、杉本氏と斎藤氏は、絶対権力の危うさを自覚しているとは思えない言動では共通する。泣く子も黙る坂氏のような強面の上司からも解放された2人の官僚出身知事は、同じように道を踏み外していったように見えるのだ。

◆取材・文／広野真嗣（ノンフィクション作家）