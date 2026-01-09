光熱費を少しでも減らすには？冬にも夏にも効果アリな意外と知らない「窓の断熱リフォーム」

冬本番。電気代やガス代の高騰とも相まって、「もう少し室内の暖房効率を上げられたらなぁ……」と思っている人は少なくないはず。そんな人におすすめなのが、簡易リフォーム。最初に少し手間や費用はかかるものの、その後は電気代やガス代を継続的に減らせます。加えて、夏の暑さへの対策にもなるので一石二鳥！

今回は、そんな冬の寒さも夏の暑さにも長期的に効果を発揮する断熱リフォームについてご紹介します。

2026年は工夫とメリハリのある節約を

コロナからの経済再開で物価が上昇し始めたのが2021年。そこから約5年が経つわけですが、値上げラッシュはまだとどまるところを知りません。2025年11月の全国消費者物価指数も前年比で2.9％の上昇となっており、2026年もこうした傾向は続きそう。「これ以上、どうやって支出を削ればいいのだろう」と悩んでいる人も少なくないのではないでしょうか。

加えて、過度な節約は、QOL（Quality of Life）の低下にもつながります。日々を快適に充実して過ごすためにも、何でもかんでもではなく、工夫をしながらメリハリを持って節約をしていくことが大切です。

そんな工夫のひとつとしてご紹介したいのが、簡単だけれども継続的に効果を発揮する「断熱リフォーム」です。

光熱費を削減するなら「窓」に注目！

なかでも今回注目したいのが、電気代・ガス代などの光熱費を継続的に減らすための「窓」のリフォームです。

室内を効率的に暖める鍵を握っているのが、熱の出入りがもっとも多い開口部。もちろん、暖房器具を上手に使い分けたり、暖まった空気を循環させたりといったことも重要なのですが、住宅全体の気密性が低いと効率は一気に下がってしまいます。

なかでも鍵を握っているのが、ガラスだけで外気と隔てられている「窓」。断熱のために厚手のカーテンを設置したり、断熱シートを貼ったりしている人も多いと思いますが、さらに気密性を高めるなら、今ある窓の内側にもう1つ内窓（サッシとガラス）を追加して二重窓にするのがおすすめです。

二重窓にすると真冬のこの時期、窓からの冷えや結露を大幅に軽減することができますが、効果があるのは冬だけではありません。夏の日射熱の侵入も抑制してくれます。暖房・冷房ともに効果を体感しやすく、窓に関連する簡易リフォームの中でもポピュラーとなっています。

工事は比較的簡単で、所要時間は1窓あたり1〜2時間ほど。費用は1窓あたり5〜15万円が相場のようですが、公的な補助制度を活用すれば実質的に半額程度にできる可能性もあります。

高断熱ガラスへの交換という選択肢も

とはいえ、二重窓を設置するには、窓枠に奥行き（取り付けスペース）があることが大前提です。内窓を取り付けるスペースがなかったり、窓が特殊な形をしていたりする場合には、物理的に不可能な場合もあります。

そうした場合の選択肢が、既存のサッシはそのままで、中のガラスだけを高断熱ガラスに入れ替えるという方法です。高断熱ガラスの代表格ともいえるペアガラス（複層ガラス）は、2枚のガラスの間に空気層が設けられているために、冬の寒さ、夏の暑さを伝えにくい構造になっており、通常のガラス（単板ガラス）と比較すると、ガラス面からの熱の出入りを2分の1程度に軽減できると言われています（ついでに防音効果もあります）。

もうひとつはLow-Eガラス。ガラス表面に金属膜（Low-E膜）がコーティングされており、熱の出入りを大幅に抑えることができます。これら2つを組み合わせたLow-Eペアガラス（高性能複層ガラス）もあります。

高断熱ガラスへの交換はサッシとの“相性”次第

高断熱ガラスに交換する場合、サッシはそのまま、ガラスのみを交換するため、作業時間は1窓あたり30分〜1時間と、二重窓にするよりも短時間で済みます。費用も1窓あたり5〜10万円と安く済みますが、既存のサッシがガラスの厚みやペアガラスの構造に対応していないと物理的に入らないため、既存のサッシとガラスとの“相性”がとても重要になってきます。

アルミサッシの型が古かったり、すでに廃番になっていたりすると、構造的に対応できなかったり、部材が入手できず施工できない場合もあります。反対に新しい住宅の場合には、最初から標準仕様として高断熱ガラスが使われている場合も。どういった選択肢があるのかを知るためには、リフォーム業者に現場調査をしてもらうのが最も確実と言えそうです。

アルミサッシから樹脂サッシに交換

さらに効果を追求したいなら、1窓20〜50万円と費用感は一気に上がりますが、サッシそのものを断熱サッシに交換するという方法もあります。

一般的なサッシといえばアルミサッシですが、実はアルミは断熱性が高くありません。そのため、樹脂を用いて断熱性を高めているのが断熱サッシです。さらに断熱サッシでは、サッシの内部に空気層（断熱層）を設けて熱の移動を遮断します。全体に樹脂を用いた樹脂サッシや、外側はアルミ、内側は樹脂を用いたアルミ樹脂複合サッシなどがあり、どちらの場合もペアガラスやLow-Eとセットになっているのが通常です。

家全体の断熱性能を高めたいなら

大きな費用をかけてでも可能な限り断熱効果を追求したい！という場合には、壁の内部や天井・屋根、床などに断熱材を追加するリフォームを行うという方法も。天井・屋根に断熱材を追加することで暖気が逃げやすい上部を重点的に断熱できますし、床の断熱は床下からの冷気を防ぐことができます。結果として室温を安定させ、冷暖房の効きを大きく改善することが期待できるでしょう。

また、せっかくこうした本格的なリフォームを行うのであれば、同時に行いたいのが気密性を高めるリフォーム。窓やドアの建具まわり壁や天井、床の構造の継ぎ目、配管や配線、コンセントまわりなどに気密テープを貼って密閉したり、発泡ウレタンで隙間を埋めたり、建具のパッキンを交換したりすることで気密性が高まり、冷暖房の効きが根本から安定します。また、スキマ風が減ることにより、体感温度も快適化します。

ただし、工事規模が大きく、費用も部分断熱で50〜80万円、全体断熱で100〜200万円以上が相場のため、電気代・ガス代の節約効果だけで工事費用を回収するのは難しいのも事実。築年数が古く、もともと住宅の全面リフォームを考えていた人、冬の外気による底冷えや夏の熱のこもりに悩んでいた人は検討してみてもいいかもしれません。

国の補助制度を上手に活用しよう

こうしたリフォームを行う際に知っておきたいのが、公的な補助制度です。たとえば、国が行っている「先進的窓リノベ2026事業」（断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業）では、内窓設置、ガラス交換など高い断熱性能を持つ窓への改修に関する費用について、一般的に要する費用の2分の1以内、100万円を上限として定額補助してもらえます。

制度を活用するためには、この国の事業に対して事業者として登録された業者を通じてリフォームを依頼する必要があります。補助の申請は事業者が行います。「先進的窓リノベ2026事業」としての補助制度が利用できるのは、事業開始以降に着手した工事で、予算上限に達し次第、終了となるので注意が必要です。

また、こうした国の制度とは別に自治体が独自に補助を行っている場合もあります。自治体や年度ごとに内容・金額・要件が異なりますので、各自治体のウェブサイトなどで定期的に最新情報をチェックするのがおすすめです。

結局のところ、いくら削減できる？

断熱リフォームによって削減できる電気代やガス代は、家の築年数や間取り、窓の大きさや数、地域、もともとの冷暖房の使い方などによっても幅があります。

一般的に、家庭の光熱費のうち冷暖房が占める割合は、年間で均すとおおよそ20〜30％と言われています。一方、「窓」の簡易リフォームによる効果は、二重窓で10〜20%、断熱ガラスへの交換で 15〜30%とされているので、たとえば光熱費が24万円／年、そのうち冷暖房が占める30％だとすると、7.2万円／年。つまり、10％改善すると仮定するなら約7,200円／年、20％なら約14,400円／年、30%なら約21,600円／年。総合すると、年1〜2万円が大まかな目安と言えそうです。

ちなみに、環境省のデータでは、日本の住宅の約7割はアルミサッシ＆単板ガラスであり、窓断熱リフォームによって1年あたり約2万円の光熱費の削減が期待できるとされています。

一度行えば効果がずっと続き、何より室内の快適度が増すのが嬉しい窓の断熱リフォーム。光熱費削減の「新たな一手」として検討してみるのはいかがでしょうか。

