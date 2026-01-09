海外でタクシーに乗った際、英語で行き先を伝えるときに役立つフレーズ

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

今回は、海外旅行中にタクシーに乗ったときに役立つ英語表現を解説します。現地の空港に到着後、ホテルまでタクシーを利用する人も多いと思いますが、運転手に目的地をうまく伝えられるか、無事に到着することができるか不安に感じることもありますよね。そこで、最低限覚えておくと便利なフレーズをいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

海外のタクシーで行き先を伝えるときの英語表現

海外でタクシーに乗るとき、「〇〇へ行ってください」「この住所にお願いします」など、最低限の英語が言えるだけで安心感が大きく変わります。初心者でも使えるシンプルで通じやすいフレーズを紹介していきます。

【1】 Can you take me to 〜? 「〜まで行ってもらえますか？」

【解説】「Can you〜？」は何かを依頼したいときに使える定番フレーズです。「Can you take me to this hotel?（このホテルまで行ってもらえますか？）」のように、「to」の後には行きたい場所を入れて使いましょう。

【2】 This address, please. 「この住所にお願いします」

【解説】メモやスマホ画面を見せながら使える実用的なフレーズです。「This address, please.（この住所にお願いします）」と言いながら行きたい場所の住所を見せればOK。最後に必ず「please（お願いします）」をつけるのを忘れないようにしましょう。

【3】 Please drop me off here. 「ここで降ろしてください」

【解説】目的地の少し手前や、混雑している場所などで「このあたりで大丈夫です」と伝えたいときに使うフレーズです。「drop off」は「降ろす」という意味で、タクシーではとてもよく使われるのでぜひ覚えておきましょう。

