愛猫が「何度もトイレに行く」「トイレで鳴く」の放置は危険！　猫の命を奪う、冬に急増する「尿路閉塞」

1月5日の小寒から1月20日の大寒までは、冬の間でももっとも寒い時期と言われている。人だけでなく、犬や猫も体調を崩しやすい。

「寒い時期になると、とたんに増える相談があります。それは猫のおしっこトラブルです」というのは、獣医師で作家の片川優子さんだ。

「昨年も12月半ばから急に寒くなり、私の動物病院でも『トイレで唸っている』『何度もトイレに行くがおしっこが出ていない』という症状で受診する猫が本当に多くなりました。早めに気づければ良いのですが、特に多頭飼育の場合はトイレ状況がわからず、サインに気づくのが遅れることもあり、最悪の場合意識不明で倒れている状態で発見され、病院に運び込まれるといったケースもあるのです」

そんな猫のおしっこトラブルを総称して『FLUTD（Feline Lower Urinary Tract Disease）：猫下部尿路疾患』と呼ぶ。結石性やストレス性の膀胱炎などが含まれるのだが、なかでも最も重篤となり得るのが、尿路閉塞（尿道・尿管が詰まる状態）だ。

今回は、尿路閉塞とは何か、なぜ冬に起きやすいか、飼い主ができる予防・早期対応、治療・術後管理などを解説していただく。

そもそも「尿路閉塞」とは？

「尿路閉塞」の話をする前に、まずは「尿路」について説明したい。

「尿路」は腎臓で作られた尿が、体外に排泄されるまでの尿が通るルートのことを示している。猫の場合、3センチ前後のソラマメ型の腎臓が左右2個ついていて、そこで作られた尿は、尿管という管を通り、膀胱で一時的に貯留され、尿道を通って体外に排泄される。腎臓は2個あるので、尿管は2本ある。

「尿路閉塞」とは、尿管や尿道が結晶、粘液性プラグ、炎症性物質、腫瘍及び血餅などで詰まり、尿が体外へ排出できなくなる状態をいう。

尿管は2本あるため、1本が詰まったとしても反対側の腎臓からの尿の排泄は通常通りに行われるので、「尿管閉塞」は意外と気づきにくい。

「尿管閉塞」について、前もってわかる症状はあるか聞かれることが多いが、中長期では特徴的な症状がないのでわかりにくい。3日くらい食欲不振、腰部を痛がる、隅にうずくまってあまり動かない、などの症状が続き、その後はケロッとして何の症状も出ない、ということもあり得る。

しかし、いざ尿管が詰まると、腎臓から膀胱へ尿が行かなくなるため、初期は尿管が閉塞した側の腎臓が大きくなる（水腎症）が、腎臓に尿が溜まり続けると次第に腎臓が機能しなくなり、萎縮して小さくなる。そうなると片方の腎臓は機能しなくなるが、通常血液検査では腎臓全体の75％の機能が低下しないと異常が現れないため、片方の腎臓の機能が100％失われていた（腎臓全体では50％の機能低下）としても発見が難しい。

命の危険もある「尿道閉塞」

一方「尿道閉塞」は、膀胱から尿として排出される尿道が詰まってしまう状態で、完全に閉塞した場合は排尿が全くできなくなるので、直ちに処置しないと重篤な事態に陥る可能性が高い。特にオス猫は尿道が細くて長いため、閉塞を起こしやすいとされている。

「尿道閉塞」の主な症状は段階で現れ方が少し異なる。早期段階では頻尿、排尿困難、排尿時の痛み（鳴く・踏ん張る）などがみられる。進行すると、食欲不振、嘔吐、脱水、元気消失などの尿毒症傾向がみられ、最悪の場合意識不明となる。

リスク要因としては、先ほど述べたように「尿道閉塞」はオス猫に多いとされている。また、閉塞自体は若い猫でも起こりうる上、何度も繰り返すことも多い。原因が結石や結晶の場合は、フードの変更や飲水量を増やすなどの対処が必要だが、ストレス性膀胱炎で出血があり、炎症や血餅が詰まって閉塞が起きている場合などは、原因の根本解決は難しいと言えるだろう。

なぜ「尿路閉塞」は秋冬に起こりやすいのか？

冒頭に、尿路閉塞は急に寒くなるこの時期に起こりやすいと書いたが、なぜだろうか。考えられる原因はいくつかある。

●水分摂取減少：寒さにより飲水行動が減り、尿が濃縮しやすくなる。また、暖房のある室内は乾燥しやすいため、さらに脱水傾向が進むと考えられる。

●活動量の低下・排尿頻度の減少：寒さや日照時間の短さで動きが鈍くなり、排尿回数も減る。膀胱滞留時間が長くなり、尿中の結晶などの形成リスクが高まる。

「尿路閉塞」予防のために、家でできる対策をリスト化した。

・飲水環境を整える：複数箇所で水が飲めるようにしておく、循環式の給水器や陶器の器など猫が好む給水器を使う、ぬるめの水あるいは少し温めた水など猫が好きな温度の水を提供する、ウェットフードを併用して水分量を補う

・トイレ環境改善：寒くてトイレに行くのが億劫にならない場所に設置する、トイレを複数用意する（最低でも猫の頭数＋1個）、常に清潔に保つ（こまめなトイレ洗浄や砂の交換・補充）、システムトイレの場合は排尿のたびにペットシーツを交換する

・室内環境管理：適切な湿度（40〜60％程度）を維持、室温の急激な変化を避ける

・健康チェックと早期検査：定期的な尿検査・血液検査・腎機能チェック、排尿量・頻度の変化を日頃から記録しておく

「尿路閉塞」発症時の対応と治療法

憶えていてほしいのは、「尿路閉塞は時間との勝負」であるということ。数時間から12時間以内に治療を開始しないと、腎障害や尿毒症などを引き起こす可能性がある。発見と対処が遅れれば遅れるほど、治療に有する時間が長くなり、危険度も高まってしまう。

具体的には、下記のような症状が認められたら病院受診を検討しよう。

・尿に血が混じっている、いつもと色が違うなど異変がある

・何度もトイレに行くが尿の出が悪い

・トイレに行ってうずくまる、鳴く

・長時間尿が出ていない（半日〜）

・食欲消失、嘔吐、ぐったりしている

これらの項目は、下に行けば行くほど緊急度が高いので、夜間であっても開いている病院を探して受診してほしい。

以前、猫を多頭飼育している方が意識不明の猫を連れて来院したことがあった。その猫は気がついたらお風呂場で倒れていたという。膀胱は蓄尿でパンパンに張っており、尿道閉塞を起こしていた。いつから排尿できていなかったかは、多頭飼育なのでわからないとのことだったが、おそらく長く排尿困難な状態が続いていたため、急性の腎臓病にもなっていた。すぐに入院して、「尿道閉塞」を解除する処置と腎臓の治療のための静脈点滴が行われ、なんとか一命は取り留めたが、発見が遅れたら危ない状況だった。

長く尿が出ていない状態が続くと、尿を産生する臓器である腎臓にまで障害が及び、治療には入院が必要となる上、治療をしても腎臓の機能が元の100％機能する状態まで戻らない可能性もある。

多頭飼育の場合は、個々の排尿の確認ができず、発見が遅れる場合もあるので注意したい。

一般的に、「尿路閉塞」の治療では、レントゲン・エコーなどの画像検査、血液検査、尿検査を行う。「尿路閉塞」が認められた場合は閉塞解除などを必要に応じて組み合わせて実施する。すでに電解質や腎機能に異常が認められた場合は、入院下での静脈点滴なども行われる。

命の危機がある急性期を乗り越え退院できた後も、フードの変更や定期的な病院受診、尿検査などが必要になることが多い。あまりにも再発を繰り返す場合は、会陰部尿道造瘻術などの手術を検討することもある。

猫が3匹いる我が家の対処法

ちなみに我が家も現在3頭の猫を飼っている。トイレは固まる砂のトイレを4個設置しているが、それぞれ好みのトイレと、トイレの中でも好んで排尿する場所、一回の排尿量をそれぞれの個体でなんとなく把握できているため、毎日個々の排尿の確認ができている。一度排尿しているシーンを目撃できれば、誰がどのトイレにどっち向きで排尿しているかがわかるので、その後把握がしやすくなるだろう。

また、以前コラムでも紹介したが、トレッタのようなスマートトイレと呼ばれるサービスを使うと、多頭飼育でも個々の体重の変化や排尿量、排泄の頻度などを把握することができるので、おすすめだ。

また、砂が固まらず、ペットシーツに尿を吸着させるタイプのシステムトイレの場合、毎回ペットシーツを交換すると、大体の排尿量や尿の色を把握することができる。「1週間交換しなくても良いペットシーツ」などもあるが、毎日の排尿の確認が困難になるのと、どんなに消臭効果が高くても猫にとっては臭い。ペットシーツは犬用の安いもので構わない。システムトイレを使用する場合は、とにかく毎日ペットシーツを交換することを強く推奨したい。

ちなみに触り慣れていないと難しいかもしれないが、尿が溜まっているかどうかは、猫の下腹部を触ってみるとわかることがある。お腹の中に膨らませた風船のようなものが触れるときは、膀胱におしっこが溜まってパンパンに張っている可能性が高い。ただし、ぎゅっと握ると膀胱破裂する可能性もあるので十分に注意が必要だ。

再発しやすいから予防も大事

先に述べたように、治療が成功しても、再発リスクは高いので、あまり気は抜けない。再発予防のために気をつけたいポイントを以下にまとめた。発生予防と重複する点もある。

・継続的な飲水促進策：再発予防のためには尿比重を下げる（おしっこを薄める）ことが何より大切だ。一度飲水量を測ってみるのも良い。驚くほど水を飲んでいないケースもある。

・定期尿検査・腎機能モニタリング：はじめのうちはこまめに、状態が落ち着いても少なくとも季節の変わり目（3ヵ月に1回）は病院を受診するのがおすすめだ。

・食事の定期見直し：尿検査の結果に合わせて適切なフードを獣医師と選ぶ。

・ストレス要因の軽減（環境変化・多頭飼育の調整など）：トイレ環境は常に快適かどうか気にかけよう。

・排尿パターンの観察記録：いつどのトイレにどのくらい排尿するのか知っておけば、多頭飼育でも半日〜1日で異変に気づける。そのためにも、こまめなトイレ掃除（システムトイレの場合は排尿ごとのシーツ交換）が大切だ。

ちなみに、「尿石症に配慮」「下部尿路に配慮」と書かれたフードがペットショップでも多く市販されているが、カテゴリーが「総合栄養食」のものは、「今まで一度も尿トラブルがなかったが心配なので食べさせておく」くらいのスタンスだと思っていい。獣医師が診断して処方する「療法食」は「尿トラブルの解決・再発予防」のためのもので、値段は高いが効果があると考えていい。

これらの「療法食」は必ず獣医師の処方が必要となる。一度診断されたからといって漫然と同じフードを尿検査もせずに食べさせ続けて良いものではない。定期的な病院受診、尿検査をし、獣医師と相談しながら食べさせるフードを決定していく必要がある。予防になるから、心配だからと勝手に下部尿路系の療法食を与えるのは、逆効果になることもあるので、注意したい。

猫の尿路閉塞は、どの年齢の猫でも起こりうる、かつ放置すれば命に関わる緊急疾患である。しかし、飼い主がちょっとしたポイントをもとに気をつけて猫を観察していれば、異変に早期に気づき対策することが可能だ。寒くなったこの時期に特に増える「尿路閉塞」には、ぜひ注意してもらいたい。

