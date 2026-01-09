岡田繁幸総帥が弟・牧雄から「期待馬を強奪」…弟が抱いた「嫌な予感」

2025年度の「JRA賞馬事文化賞」が1月6日に発表された。受賞作『相馬眼が見た夢 岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』（河村清明著）は「マイネル軍団の総帥」として競馬ファンに愛された故・岡田繁幸氏の生涯を描いたノンフィクションだ。

岡田氏は1986年に「ラフィアンターフマンズクラブ」を設立。その「相馬眼」（馬体から馬の能力や将来性を見抜く眼力）を駆使して頭角を現していく。しかし、クラブ発足時は募集馬が思うように集まらずに苦難していた。そのとき頼ったのが弟の岡田牧雄氏である。『相馬眼が見た夢』より抜粋し、「岡田兄弟」の知られざる逸話をお届けする。

「兄貴は何をしでかすかわからない…」

クラブ募集馬を探す途中の繁幸が、ある日、牧雄の家に立ち寄った。

「牧場をいくら回っても、いい馬が見つからない。これじゃ募集馬が揃わんぞ。どこかにいないか」

困り果てた様子の兄に、牧雄は軽い口調で応じた。

「探せばまだいるって。橋本さんところのコインドシルバーの仔がなかなかなんだわ。でもあの馬はオレが買うって予約済みだし、栗田さんに預かってもらうことも決めているから、残念だけど譲れない」

週明けの月曜日、競馬開催を終えた調教師の栗田が北海道にやってきた。このとき牧雄に不安が募っていた。

切羽詰まった兄貴は何をしでかすかわからない……。

牧雄は栗田とともに田原橋本牧場へ急いだ。コインドシルバー産駒に繁幸の横槍が入っていないか、確認しておきたかったからだ。売買の詳細を詰める必要もあった。

嫌な予感は的中した。

牧雄宅を辞したあと、繁幸はその足で田原橋本牧場に向かい、コインドシルバー産駒を検分していた。そして、あろうことかその場で代金の支払いを決め、自分の馬にしてしまっていた。

「買うのはオレですよ。話が違います」

血統は地味だが走る

牧雄は場主に苦言を呈し、馬を取り戻そうとした。

「いや、お兄さんだし、一緒の財布だろうと思ったから……」

遂には同行した栗田までが「クラブの立ち上げは大変なんだし、譲ってあげたら」と牧雄を諭した。

そのコインドシルバー産駒はマイネルグラウベンの名を授かり、ラフィアン１期生の白眉となる。

「兄貴の始めたクラブですから、協力するのはそりゃ当然です。でも強奪されました。ろくでもないです」

牧雄はいま、そう言って笑う。

１９８７年６月21日、札幌の新馬戦・ダート１０００メートルにマイネルヘルトが出走した。ラフィアンターフマンクラブにとって、これが所属馬の初出走となった（５着）。７月12日には、札幌の新馬戦・ダート１２００メートルにマイネルロジックが出走した。同馬は見事、クラブ初勝利を挙げた。

ここからマイネル軍団は快進撃を見せる。

８月１日にマイネシャイネが、８月30日にマイネルソロンが勝利した。そして10月17日、東京競馬場の新馬戦・ダート１２００メートルに、繁幸が牧雄から“強奪”した期待馬・マイネルグラウベンが出走した。ソエ（管骨前面部の炎症）を痛がるためダートでのデビューとなったが、鞍上にトップジョッキーの岡部幸雄を配し、単勝１・５倍の１番人気に応えて快勝した。さらにマイネルロジックが、10月31日のいちょう特別（ＯＰ）で、のちにダービー馬に輝くサクラチヨノオーを破った。

血統は地味だがマイネルの馬は走る。

業界がざわつき始めた。

【後編を読む】岡田繁幸・牧雄兄弟の「初めて明かされる秘話」…なぜ冠名が「マイネル」になったのか

【つづきを読む】岡田繁幸・牧雄兄弟の「初めて明かされる秘話」…なぜ冠名が「マイネル」になったのか