¥Ü¥ë¥Ü¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¤¥ó¥²¥ó¥é¡¼¥È»áµ¯ÍÑ¡¡XC40¤äV90¤Ê¤ÉÃ´Åö¡¡9Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢
2012¡Á2017Ç¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿ÍÊª
¥Ü¥ë¥Ü¤Ï¡¢2·î1ÆüÉÕ¤Ç¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¤¥ó¥²¥ó¥é¡¼¥È»á¤òºÇ¹â¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCDO¡Ë¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¿¦¤Ë¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¤¥ó¥²¥ó¥é¡¼¥È»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿·æºîSUV¡Ú¥Ü¥ë¥ÜXC90¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´32Ëç
¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥¤¥ó¥²¥ó¥é¡¼¥È»á¤Ï2012Ç¯¤Ë¥Ü¥ë¥Ü¤Î¥ê¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£5Ç¯´Ö¤ÎºßÇ¤´ü´Ö¤ÇÁ´ÌÌÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¤ò»Ø´ø¤·¡¢XC90¡¢V90¡¢XC40¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¤¥ó¥²¥ó¥é¡¼¥È»á
Ì¤ÍèÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥¯¡¼¥Ú¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È40.2¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¸å¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼1¤È¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼2¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤«¤éÊ¬Î¥ÆÈÎ©¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÎCEO¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤òÎ¨¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ú¤Â³¤±Æ¶ÁÎÏ¤¢¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼3¤È¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼4¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤ò³ÈÂç¤·¡¢27»Ô¾ì¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÈÎÇä´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Âà¼Ò¸å¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëµÈÍø½¸ÃÄ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼»á¤ÎÂàÇ¤¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ü¥ë¥Ü¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
CEO¤â¸òÂåÄ¾¸å¡¡¥Ü¥ë¥Ü¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Ø
¥Ü¥ë¥Ü¤Ï¡¢¥¤¥ó¥²¥ó¥é¡¼¥È»á¤ÎºÇ¹â¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¼Ò¤Î¶áÇ¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î1¿Í¤¬Éüµ¢¤·¡¢¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«¡¼¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Î¥Û¡¼¥«¥ó¡¦¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¥½¥ó»á¤ÈºÆ¤Ó¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥²¥ó¥é¡¼¥È»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¥Ü¥ë¥Ü¤ÎCEO¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤ÎÂàÇ¤¸å¡¢2025Ç¯¤ËÆ±¿¦¤ØÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¤¥ó¥²¥ó¥é¡¼¥È»á¡Ê¥Ü¥ë¥ÜXC90È¯É½²ñ¤Ë¤Æ¡Ë
¥¤¥ó¥²¥ó¥é¡¼¥È»á¤Ï¡¢¸½¹Ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÂçÈ¾¤¬°ÊÁ°¤ÎºßÀÒ»þ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡Ë¤òºþ¿·¤·¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢³Æ¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇ¶á²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»á¤Î±Æ¶Á¤¬¼ÂºÝ¤Î»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤ËµÚ¤Ö¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÀè¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥ó¥²¥ó¥é¡¼¥È»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ü¥ë¥Ü¤ÎÍýÇ°¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâ¤Î³Æ¥Á¡¼¥à¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥Ü¥ë¥Ü¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë¸½ÂåÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
2012Ç¯¤Ë¥Ü¥ë¥Ü¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ëÁ°¡¢¥¤¥ó¥²¥ó¥é¡¼¥È»á¤Ï¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥³¥À¤Ç¤Ï¡¢½éÂå¥¹¥Ñ¡¼¥Ö¡¢2ÂåÌÜ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¡¢¥ë¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¡¢¥¤¥¨¥Æ¥£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£