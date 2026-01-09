シニアゴルファーの平均飛距離はどのくらい？飛距離アップの方法を徹底調査

ゴルフは生涯スポーツとしてシニア層に大きな支持を得ています。しかし、この層の多くが直面するのが、加齢に伴う身体能力の変化による「飛距離の低下」です。ゴルフへの情熱は衰えない一方で、若い頃の感覚とのギャップに直面し、「いかに満足いくプレーを続けるか」という志向が高まっています。

完全個室インドアゴルフ練習場＆ストレッチスタジオ「Precise Golf Lab 新宿御苑前」は、50代以上でゴルフ歴10年以上の男性を対象に「シニアゴルファーのドライバーの飛距離アップに関する調査」を実施。その結果を明らかかにしました。

男性シニアゴルファーの約75%は飛距離が落ちたと回答！

ゴルフ歴10年以上の男性シニアゴルファーの65%以上が、ドライバーの平均飛距離は「220ヤード未満」

まず、「ドライバーの平均飛距離はどのくらいか」を尋ねる設問への回答では、1位が「200ヤード以上220ヤード未満」で28.1%、2位が「180ヤード以上200ヤード未満」で22.1%、3位が「220ヤード以上240ヤード未満」で19.3%という結果になりました。

「現在のドライバーの飛距離は、若い頃と比べてどう変化したか」を尋ねる設問への回答では、ゴルフ歴10年以上の男性シニアゴルファー約75%が、若い頃と比べて飛距離は「落ちた」と回答。「変化はない」が約24%、「伸びた」が1%程度という結果になりました。

若い頃と比べてドライバーの飛距離が伸びた・変わらない人で、「ドライバーの飛距離アップのために実践した対策のうち、最も効果があったと感じることは何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「筋力トレーニング」で35.7%、2位が「可動域・柔軟性を改善するストレッチ」で25.0%、3位が「クラブ・ギアの最適化」で17.9%という結果になりました。

次に、ゴルフ歴10年以上の男性シニアゴルファーを対象に「ドライバーの飛距離アップのために、身体能力やスイング技術においてどのような点を改善できると思うか」を尋ねる設問への回答では、1位が「ミート率」で51.4%、2位が「可動域・柔軟性」で42.3%、3位が「筋力」で36.9%という結果になりました。

「身体能力やスイング技術の改善によって、ドライバーの飛距離がアップする可能性があるとした場合、月にどれくらいの費用を投資する価値があると感じるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「投資する価値は感じない」で58.3%、2位が「月1万円未満」で27.8%、3位が「月1～3万円」で10.0%という結果になりました。

ゴルフ歴10年以上の男性シニアゴルファーの約75％が、現在のドライバー飛距離は若い頃と比べて「落ちた」と感じていることがわかりました。一方で、若い頃より飛距離が伸びた、または変わらない人に「飛距離アップのために実践して最も効果があったこと」を尋ねたところ、「筋力トレーニング」や「可動域・柔軟性を改善するストレッチ」を挙げる人が上位に入りました。

いかがでしたか？ 飛距離に悩むシニアゴルファーの方は参考にしてみてください。