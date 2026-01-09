未経験から始めやすく、人気の高い「派遣事務」。しかし、実際に働いてみると想像以上の苦労があるようです。株式会社ビズヒッツ（三重県鈴鹿市）が実施した「派遣事務できついこと」に関する意識調査によると、経験者の4割以上が「人間関係で悩みやすい」と回答し、圧倒的1位となりました。



調査は、派遣事務の経験がある全国の男女430人（女性372人／男性58人）を対象として、2025年9月〜10月の期間にインターネットで実施されました。



派遣事務を選んだ理由

「派遣事務を選んだ理由」を聞いたところ、1位は「プライベートと両立しやすい」（19.1％）、2位は「正社員採用が難しい」（18.6％）が僅差で続きました。また、3位には「期間限定で働きたい」（11.4％）がランクインしています。



それぞれの回答についてのコメントは以下の通りです。



【1位：プライベートと両立しやすい】

▽現在は未就学児を保育しており、平日夕方に習い事の送迎をしたいため（40代女性）

▽海外への引っ越し予定が1年半後にあったので、期限付きの派遣社員を選択しました（20代女性）



【2位：正社員採用が難しい】

▽結婚を機に30代後半で引っ越して正社員を退職した。妊活に重きを置いたため正社員という選択肢はなかった（40代女性）

▽ハローワークなどにも行ったが、正社員での就職が決まらなかった（30代女性）



【3位：期間限定で働きたい】

▽急遽前職を退職することとなり、就職先を探す手間を考えると、派遣のほうが手っ取り早く職に就けると思った（40代男性）



派遣事務できついこと

「派遣事務できついこと」を聞いたところ、1位は「人間関係で悩みやすい」（41.4％）でした。次いで、2位「仕事のわりに給料が低い」（23.7％）、3位「雇用が不安定」（8.8%）と続き、職場環境や待遇面での悩みが上位を占めました。



回答者からは、「正社員からの圧やささやかな嫌がらせが困りもの」といった生々しい声も寄せられています。それぞれの回答についてのコメントは以下の通りです。



【1位：人間関係で悩みやすい】

▽派遣なので、正社員とはコミュニケーションを取りづらい感じがあります（30代女性）

▽業務自体で「きつい」と思うことはありませんでしたが、正社員からの圧やささやかな嫌がらせが困りものでした（40代女性）



【2位：仕事のわりに給料が低い】

▽正社員並みの仕事をしても、派遣の最低ラインの給料（30代女性）

▽できる仕事が増えてくると、社員がやっていた仕事を任されることも増えてくるが、給料は変わらない（40代女性）



【3位：雇用が不安定】

▽ある程度実績を出しているのに、派遣切りにあったことが一番厳しかったです（30代男性）

▽「次、更新してもらえなかったらどうしよう」という不安があった（40代女性）



派遣事務をして良かったこと

一方で、「派遣事務をして良かったこと」について尋ねたところ、1位は「未経験でも働きやすい」（19.3％）、2位「仕事を選びやすい」（18.6％）、3位「スキルアップにつながる」（17.4％）となりました。



「未経験だったけれど採用していただけて、新しい業界の経験を積めた」（30代女性）や、「異なる職場や業務に携わることで、柔軟な対応力や幅広いスキルを身につけられました」（30代男性）といった前向きな意見も多く、未経験からキャリアをスタートさせる手段として評価されていることがうかがえます。



【出典】Biz Hits人材紹介・人材派遣業専門ホームページ制作代行サービス