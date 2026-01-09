早見優、余った餅で作る“簡単”ふわふわパンケーキのレシピを紹介「びっくりするほど簡単」 ファンからは「素晴らしい餅の食べ方」「アレンジの天才」と反響
歌手で俳優の早見優（59）が7日、自身のブログを更新。正月に余った餅で作ったパンケーキの“簡単”レシピを紹介し、「すごく美味しそうな食べ方」「流石です アレンジの天才」などと反響が寄せられている。
【写真】「アレンジの天才」余った餅で作る“簡単”ふわふわパンケーキを紹介した早見優
「今年のお正月はお餅をいーっぱい食べました！」と満足そうにつづった早見。「でも…やっぱり余るもの そこで！余ったお餅を使って、ふわふわのパンケーキを作ってみました」と報告し、「びっくりするほど簡単で、美味しかったの！」と簡単に作ることができた“オリジナル”パンケーキのレシピを披露。
「お餅を2切れ、小さく切る」「牛乳50mlを入れて電子レンジで温める」「一度取り出してよく混ぜ、さらに牛乳50mlを足す」「もう一度チンして、なめらかになるまで混ぜる」「砂糖 大さじ1、シナモンパウダー小さじ1、塩をひとつまみ加える」と生地の作り方を羅列し、「卵焼き用のフライパンにバターを塗り、生地を流し入れてアルミホイルをかぶせ、弱火で4〜5分じっくり火を入れます」と焼き方を紹介した。
出来上がりの写真を添え、「表面はカリッと、中はフワトロ〜 これ、チーズを加えても絶対おいしいと思う！」とさらなるアレンジも提案。「余ったお餅、ぜひ新しい楽しみ方をしてみてね」と呼びかけた。
手軽に試すことができそうなレシピに、コメント欄には「素晴らしい餅の食べ方ですね」「知識の豊富さに驚きです！」「家に材料があるので、三連休の時に作ってみます」などの声が寄せられている。
【写真】「アレンジの天才」余った餅で作る“簡単”ふわふわパンケーキを紹介した早見優
「今年のお正月はお餅をいーっぱい食べました！」と満足そうにつづった早見。「でも…やっぱり余るもの そこで！余ったお餅を使って、ふわふわのパンケーキを作ってみました」と報告し、「びっくりするほど簡単で、美味しかったの！」と簡単に作ることができた“オリジナル”パンケーキのレシピを披露。
出来上がりの写真を添え、「表面はカリッと、中はフワトロ〜 これ、チーズを加えても絶対おいしいと思う！」とさらなるアレンジも提案。「余ったお餅、ぜひ新しい楽しみ方をしてみてね」と呼びかけた。
手軽に試すことができそうなレシピに、コメント欄には「素晴らしい餅の食べ方ですね」「知識の豊富さに驚きです！」「家に材料があるので、三連休の時に作ってみます」などの声が寄せられている。