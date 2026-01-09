アイドルグループ「スプスラッシュ」の越まりんさんが、2026年1月6日にXを更新。バッティングセンターでの動画を公開し、SNSで驚きの声が上がっている。

「左投げ左打ち野球してました」

越さんはXのプロフィールで、「左投げ左打ち野球してました」と明かしている。公称身長は146センチだ。

そんな越さんが1月6日、「編集なしのノーカット。どうかな？」として動画を公開。バッティングセンターでの20秒弱の動画で、越さんは大きくバットを振り、ミニスカをなびかせて、快音を響かせている。

Xユーザーからは「フォロースイングがきれいすぎる...絶対俺より飛ばす」「令和のイチローだ しかも146cmでこのスイング 凄すぎる」「想像の3倍ぐらいかっ飛んでた...」「全部綺麗なライナー打球なのすごい！！」などのコメントが寄せられている。

越さんは25年12月にも、Xで「146cmだけどスタンドまで飛ばせます」と投稿し、バッティングセンターでの動画を公開。「本当にすごい！」「バッティングフォーム素晴らしいな！」などと注目を集めていた。