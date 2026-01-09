およそ430年前から続くとされる十日恵比須神社の正月大祭は、毎年1月8日から11日までの4日間行われ、商売繁盛や家内安全などを祈願する人たちで100万人の人出が見込まれています。



■中村安里アナウンサー

「午前9時を過ぎたところです。福引を求めて長い行列ができています。最後尾が見えません。」



8日午前10時から始まる福引のために、こちらの家族連れは午前8時すぎから並びました。





■家族連れ「ちょっとでも、ことしのご利益があればいいなと思って毎年来ています。家族の安全、いろいろ高騰しているので困らないように。」午前10時を迎えると。■世話人「大当たり～！」景気のいい声とともに、熊手などの縁起物が次々と授与されていました。■世話人「すごい。」世話人も思わず「すごい」と口にした、「大当たり」の女性は。■女性「うれしいです。私、年女なんですよ。年は言いませんが。会社の社長が行ってこいって。3人で。小さかったらどうしようって言ってたんですよ。運を使い果たしたと言われたら困るのですが。」そして、朝8時すぎから並んでいた家族連れは。■家族連れ「“福包（ふくつつみ）”ということで、いろいろ包んで温かい一年になるのかなと期待しています。」正月大祭限定の御朱印もあります。■十日恵比須神社 権禰宜・野上勝矢さん「こちらが大福寄（おおふくよせ）といいまして、福引で当たる大当たりの縁起物。こちらが午年の白馬、おめでたい縁起物になっています。去年も11日の午前中にはなくなっていたので、お求めの方は早めにお参りいただければ。」※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月8日午後5時すぎ放送