およそ430年前から続くとされる十日恵比須神社の正月大祭は、毎年1月8日から11日までの4日間行われ、商売繁盛や家内安全などを祈願する人たちで100万人の人出が見込まれています。

■中村安里アナウンサー
「午前9時を過ぎたところです。福引を求めて長い行列ができています。最後尾が見えません。」

8日午前10時から始まる福引のために、こちらの家族連れは午前8時すぎから並びました。

■家族連れ
「ちょっとでも、ことしのご利益があればいいなと思って毎年来ています。家族の安全、いろいろ高騰しているので困らないように。」

午前10時を迎えると。

■世話人
「大当たり～！」

景気のいい声とともに、熊手などの縁起物が次々と授与されていました。

■世話人
「すごい。」

世話人も思わず「すごい」と口にした、「大当たり」の女性は。

■女性
「うれしいです。私、年女なんですよ。年は言いませんが。会社の社長が行ってこいって。3人で。小さかったらどうしようって言ってたんですよ。運を使い果たしたと言われたら困るのですが。」

そして、朝8時すぎから並んでいた家族連れは。

■家族連れ
「“福包（ふくつつみ）”ということで、いろいろ包んで温かい一年になるのかなと期待しています。」

正月大祭限定の御朱印もあります。

■十日恵比須神社 権禰宜・野上勝矢さん
「こちらが大福寄（おおふくよせ）といいまして、福引で当たる大当たりの縁起物。こちらが午年の白馬、おめでたい縁起物になっています。去年も11日の午前中にはなくなっていたので、お求めの方は早めにお参りいただければ。」

