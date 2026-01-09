お正月を過ぎて、おうちに残ったお餅、どうしていますか？焼いて食べるだけじゃもったいない！実はお餅は、ちょっとした工夫で驚くほど美味しい一品に大変身するんです。今回は、数あるお餅レシピの中から人気レシピランキングTOP3をご紹介します。どれも簡単なのに食欲をそそる絶品ぞろいですよ。■【人気レシピNo.1】明太子×チーズの黄金コンビ!おにぎり風「明太チーズ餅」堂々の第1位は、明太子とチーズ、のりの相性抜群な「明太チーズ餅」です。トースターで焼いたお餅に明太子を塗ったチーズをサンド、のりでくるんと巻けば完成。調理時間はたったの10分、160Kcalでボリューム満点!明太子のピリッと辛みととろ〜りチーズのコク旨が絶妙にマッチして、作りたてのアツアツをほおばる瞬間がたまりません。おにぎり風のかわいい形も楽しめるので、お子さまウケも◎ですよ。







【材料】（2人分）



お餅(角) 2個

スライスチーズ 1枚

明太子 10g

焼きのり 2枚

しょうゆ 適宜



【作り方】



1、角餅はトースターで膨れるまで焼く。







2、スライスチーズは4等分にし、ほぐした明太子を片面に塗っておく。







3、餅は焼けたら、2のチーズを明太子を塗った面を下にして餅をはさみ、のりで巻く。







4、お好みでしょうゆをつけていただく。



【No.2】発酵パワーで腸活も!「キムチと納豆のからみ餅」







【材料】（2人分）



お餅(角) 2個

バター 10g

白菜キムチ 50g

納豆 1パック

卵黄 2個分

ネギ(刻み) 適量

もみのり 適量

しょうゆ 適量



【下準備】



1、白菜キムチが大きい場合はザク切りにし、納豆と混ぜ合わせる。







【作り方】



1、お餅を水でぬらして、耐熱容器に重ならないように並べ、ラップをかけて電子レンジで45〜60秒位加熱する。柔らかくなったら、バターを溶かしながらからめる。







2、お餅を器に盛り、混ぜ合わせた白菜キムチと納豆をかける。卵黄をのせて、刻みネギ、もみのりを散らし、しょうゆをかける。







【このレシピのポイント・コツ】



電子レンジは600Wを使用しています。



【No.3】やみつき甘辛!「餅のコチュジャン和え」







【材料】（2人分）



お餅(角) 2~3個

<合わせみそ>

しょうゆ 小さじ 1/2

ハチミツ 小さじ 2

すり白ゴマ 大さじ 1

コチュジャン 大さじ 1

ゴマ油 小さじ 1



【下準備】



1、角餅は4等分に切る。







2、ボウルで＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、煮たった熱湯に角餅を入れ、角餅が柔らかくなったら水に取る。水気をきって＜合わせみそ＞のボウルに加え、サッと混ぜて器に盛る。







■【2位以降も絶品ぞろい】お餅の人気レシピ電子レンジで簡単に作れる、ヘルシー志向の方にぴったりな一品です。柔らかくしたお餅にバターをからめ、キムチと納豆をたっぷりオン、卵黄をトロッと落として召し上がれ。キムチの乳酸菌と納豆の納豆菌が整腸作用をサポートしてくれるから、美味しく食べて体も喜ぶ!調理時間10分、297Kcalで満足感もばっちりです。ハチミツとコチュジャンを合わせた甘辛ダレがクセになる一品。茹でたお餅をすり白ゴマ入りの特製タレでサッと和えるだけで、ご飯がどんどん進む絶品おかずに!調理時間15分、206Kcalと手軽なのに、ゴマ油の香りがふわっと広がって食欲を刺激します。おつまみとしても優秀ですよ。■余ったお餅を最後までおいしく!お正月のお餅が残ってしまっても大丈夫。今回ご紹介した人気レシピTOP3なら、どれも短時間で作れて味も本格派です。明太チーズ餅はお弁当のおかずに、キムチ納豆餅は忙しい日のランチに、コチュジャン餅はおつまみや夜食にと、シーン別に楽しめますね。お餅は乾燥しやすいので、残ったらラップで包んで冷凍保存しておくと便利ですよ。ぜひいろんなアレンジで、お餅の新しい美味しさを発見してみてくださいね!