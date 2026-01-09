お餅の大量消費にも！家族が喜ぶ人気「餅アレンジレシピ」ベスト3選
お正月を過ぎて、おうちに残ったお餅、どうしていますか？
焼いて食べるだけじゃもったいない！実はお餅は、ちょっとした工夫で驚くほど美味しい一品に大変身するんです。今回は、数あるお餅レシピの中から人気レシピランキングTOP3をご紹介します。どれも簡単なのに食欲をそそる絶品ぞろいですよ。
■【人気レシピNo.1】明太子×チーズの黄金コンビ!おにぎり風「明太チーズ餅」
堂々の第1位は、明太子とチーズ、のりの相性抜群な「明太チーズ餅」です。トースターで焼いたお餅に明太子を塗ったチーズをサンド、のりでくるんと巻けば完成。調理時間はたったの10分、160Kcalでボリューム満点!明太子のピリッと辛みととろ〜りチーズのコク旨が絶妙にマッチして、作りたてのアツアツをほおばる瞬間がたまりません。おにぎり風のかわいい形も楽しめるので、お子さまウケも◎ですよ。
■【2位以降も絶品ぞろい】お餅の人気レシピ
電子レンジで簡単に作れる、ヘルシー志向の方にぴったりな一品です。柔らかくしたお餅にバターをからめ、キムチと納豆をたっぷりオン、卵黄をトロッと落として召し上がれ。キムチの乳酸菌と納豆の納豆菌が整腸作用をサポートしてくれるから、美味しく食べて体も喜ぶ!調理時間10分、297Kcalで満足感もばっちりです。
ハチミツとコチュジャンを合わせた甘辛ダレがクセになる一品。茹でたお餅をすり白ゴマ入りの特製タレでサッと和えるだけで、ご飯がどんどん進む絶品おかずに!調理時間15分、206Kcalと手軽なのに、ゴマ油の香りがふわっと広がって食欲を刺激します。おつまみとしても優秀ですよ。
■余ったお餅を最後までおいしく!
お正月のお餅が残ってしまっても大丈夫。今回ご紹介した人気レシピTOP3なら、どれも短時間で作れて味も本格派です。明太チーズ餅はお弁当のおかずに、キムチ納豆餅は忙しい日のランチに、コチュジャン餅はおつまみや夜食にと、シーン別に楽しめますね。お餅は乾燥しやすいので、残ったらラップで包んで冷凍保存しておくと便利ですよ。ぜひいろんなアレンジで、お餅の新しい美味しさを発見してみてくださいね!
明太チーズ餅
【材料】（2人分）
お餅(角) 2個
スライスチーズ 1枚
明太子 10g
焼きのり 2枚
しょうゆ 適宜
【作り方】
1、角餅はトースターで膨れるまで焼く。
2、スライスチーズは4等分にし、ほぐした明太子を片面に塗っておく。
3、餅は焼けたら、2のチーズを明太子を塗った面を下にして餅をはさみ、のりで巻く。
4、お好みでしょうゆをつけていただく。
【No.2】発酵パワーで腸活も!「キムチと納豆のからみ餅」
電子レンジで簡単に作れる、ヘルシー志向の方にぴったりな一品です。柔らかくしたお餅にバターをからめ、キムチと納豆をたっぷりオン、卵黄をトロッと落として召し上がれ。キムチの乳酸菌と納豆の納豆菌が整腸作用をサポートしてくれるから、美味しく食べて体も喜ぶ!調理時間10分、297Kcalで満足感もばっちりです。
キムチと納豆のからみ餅
【材料】（2人分）
お餅(角) 2個
バター 10g
白菜キムチ 50g
納豆 1パック
卵黄 2個分
ネギ(刻み) 適量
もみのり 適量
しょうゆ 適量
【下準備】
1、白菜キムチが大きい場合はザク切りにし、納豆と混ぜ合わせる。
【作り方】
1、お餅を水でぬらして、耐熱容器に重ならないように並べ、ラップをかけて電子レンジで45〜60秒位加熱する。柔らかくなったら、バターを溶かしながらからめる。
2、お餅を器に盛り、混ぜ合わせた白菜キムチと納豆をかける。卵黄をのせて、刻みネギ、もみのりを散らし、しょうゆをかける。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
【No.3】やみつき甘辛!「餅のコチュジャン和え」
ハチミツとコチュジャンを合わせた甘辛ダレがクセになる一品。茹でたお餅をすり白ゴマ入りの特製タレでサッと和えるだけで、ご飯がどんどん進む絶品おかずに!調理時間15分、206Kcalと手軽なのに、ゴマ油の香りがふわっと広がって食欲を刺激します。おつまみとしても優秀ですよ。
餅のコチュジャン和え
【材料】（2人分）
お餅(角) 2~3個
<合わせみそ>
しょうゆ 小さじ 1/2
ハチミツ 小さじ 2
すり白ゴマ 大さじ 1
コチュジャン 大さじ 1
ゴマ油 小さじ 1
【下準備】
1、角餅は4等分に切る。
2、ボウルで＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、煮たった熱湯に角餅を入れ、角餅が柔らかくなったら水に取る。水気をきって＜合わせみそ＞のボウルに加え、サッと混ぜて器に盛る。
