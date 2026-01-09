和泉元彌、セッチーこと母・節子さんらとの家族ショットを公開「伝統を支える人達」「和泉家の恒例行事」
狂言師の和泉元彌（51）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。“セッチー”こと母親の和泉節子（83）をはじめとする家族との集合ショットを公開した。
【写真】「和泉家の恒例行事」和泉元彌＆セッチーこと母・節子さんらの家族ショット
投稿で「1月2日もおきまりの墓参」と書き出し、「本願寺さまにお守りいただく 歴代宗家倶会一処の塔もある 和泉流宗家の東京の墓所 和田堀廟所」「姉が継いでいる 人間国宝・九世三宅藤九郎も眠る 三宅家の東京の墓所 梅窓院」を訪れたことを報告。「今の我々があるのは、ご先祖様のお陰。命も、芸も。これに感謝し、未来に繋げていくのが役目」と、思いをつづった。
写真には、寺院を訪れた際の家族の姿が写されており、世代を超えたつながりと穏やかな雰囲気が感じられる家族写真になっている。「未来へつながる子どもたちは家にとって、世界にとって 大きな宝です」と、次世代への思いも明かした。
この投稿にフォロワーからは「和泉家の恒例行事」「伝統を支える人達ですね」「もとやママ、もとや姉たち！」といった声が寄せられている。
