歌舞伎俳優の大谷廣松さん（32）が8日、初となる舞踊公演『廣松の会〜雪月花』の取材会を開催し、意気込みを語りました。

自主公演『廣松の会〜雪月花』（2月6日）は「雪月花」と題し、演目『まかしょ』『島の千歳』『豊後道成寺』の趣の異なる舞踊三題が上演されます。廣松さんは、昭和を代表する名女方で祖父の四世中村雀右衛門さんの当り役でもあった清姫に挑みます。

初めて開催する舞踊の自主公演について廣松さんは「今32歳なんですけども。10代20代の頃は、自分の研鑽（けんさん）というより、周りについて行くことが多く必死になっていまして。その中に同期とか年の近い先輩後輩が“自分の会”やってるよっていうのを見ながら、なかなか（自主公演が）できなかった。そろそろ行おうかなと思った時にコロナがあったりしてタイミングを逃してしまった。そうしたら子どもも生まれ、自分の中で色々変化が出てきまして、このタイミングしかないなと思いやっと自主公演をやろうと思った」と今公演の経緯を明かしました。

続けて「今までは先輩から（芸を）受け継いできたりとか、先輩から学ぶところがたくさんあったんですけど、後輩もたくさん出てきましたし、自分の息子に伝承というかつなげるということで会（自主公演）をしようと」と語りました。



さらに、上演される演目『豊後道成寺』について「祖父が自分の会で初めてやりました演目ですけど、それを受け継がしていただいて。1回2回ではなくて、これから会をどんどん重ねて行くごとに毎回『豊後道成寺』をやらせていただきたいなと。僕の中でコンセプトとして、祖父の背中を追い続ける人生になると思うんですけども、少しでも祖父が残してくれたものを受け継ぎつつ自分なりに解釈したりとか、そこに追いつけ追い越せじゃないけども、追いつくためにも人生の目標として自主公演は必要だなと思いました」と明かしました。

『廣松の会〜雪月花』は東京・観世能楽堂で行われ、衣装は祖父・四世中村雀右衛門さんが使用していた着物が使われるということです。