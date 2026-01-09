スシロー「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」が110円〜！福ネタを集めた「六福彩り盛り」も登場《1月9日開始》

スシローでは、2026年1月9日から「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」を110円〜で販売。また、縁起の良い福ネタを集めた「六福彩り盛り」も同日から販売します。

お年玉キャンペーンに応募すると必ず5％割引券がもらえる

贅沢ネタが110円〜で食べられる

1月9日から25日までの期間、「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」をそれぞれ110円〜で販売。

「特ネタ中とろ」は、鮪ならではの香りと旨み、絶妙な脂のバランスが楽しめます。

「濃厚うに包み」は、とろっとした食感と濃厚な旨みが堪能できます。

どちらも通常価格180円〜のところ、110円〜で販売。店舗によって価格が異なります。

5000円分のお食事券が抽選で当たるピック付きメニュー

1月9日から、縁起の良い6つの福ネタを集めた「六福彩り盛り」も登場します。

学問成就を願う「伊達巻ロール」は、えびやかに、うなぎなどを巻き込んでいます。ほかにも、健康長寿を願う「天然車えび」、多くの幸せを願う「明石だこ」、末長い活躍を願う「とろ煮穴子」、家族円満を願う「数の子」、勝利と成功の願いを込めた「かに身包み 数の子バラコのせ」を盛り合わせ、6つの福で"すし初め"を楽しめます。

47万食限定で、価格は1080円〜。店舗によって価格が異なります。

「六福彩り盛り」には、「みんなで腹一杯。スシローからのお年玉キャンペーン」に応募できるピックが付きます。

抽選で2000人に、スシローで使える5000円分のデジタルお食事券が当たります。結果はその場で分かり、当たらなくても6つの福ネタに紐づいた「福ネタみくじ箋」全6種がランダムで表示されます。

キャンペーン応募期間は、1月9日から25日まで。ピック裏面の2次元コードから抽選サイトにアクセスし、記載されているシリアルナンバーを入力することで抽選に参加できます。ピック1枚につき1口の応募が可能で、1人何口でも応募できます。

また、1月26日から2月28日までの期間中に何度でも使える5％割引券が応募者全員にプレゼントされます。

1会計につき1回限り有効で、「お持ち帰りネット注文」とデリバリーは対象外です。スシローの特典やサービス、割引、お食事券との併用はできませんが、お年玉キャンペーンのデジタルお食事券と株主優待券は併用可能です。

テイクアウト専門店「スシロー To Go」と「京樽・スシロー」では取り扱いがありません。「スシロー秋葉原中央通り店」ではテイクアウトは実施していません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部