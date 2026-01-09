「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

「世の中、理系が上で、文系は下みたいな空気を感じます。そんなに文系っていけないんですかね」※1

理系が上で文系は下？

――文理に優劣はあるのかというのは、今の受験生ならではの悩みかと思います。びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：気になることですよね。僕らも普段、理系の大学や学部は偏差値＋5して考えるので、このトレンドを否定できる立場ではありません。

入試だけで言えば、理系のほうが文系に比べて難易度は全体的に高い傾向にあるので、「入りやすさ」という点だけで見れば、差はあるでしょう。

ただ、学問に優劣があるかと言われたらそんなことは決してないので、好きな大学の好きな学部に行くのがベストです。

――入試難易度だと理系のほうが高いんですね。

びーやま：そうですね。それは学部の特性が大きく関係していると思っていて、文系の場合は学部にこだわらずに乱れ打ち受験が比較的容易です。「弁護士になりたい」などの事情がなければ、経済学部から文学部まで幅広く受験して、大学で専門性を磨いていくということが文系の場合はできますよね。

実際、早慶やMARCHなどの人気大学に関して言えば、毎年たくさんの学部を受ける受験生はたくさんいるわけで、これは文系ならではの受験戦略です。

一方で、理系は受験時にある程度専門を決めなければいけません。理学部と工学部ではやることが全然違いますし、就職先も大きく変わってきます。学科が異なるだけでも大きな違いが出ますから、選択肢が文系ほど多くないんです。

情報系を学びたい学生が農学系にいくことはないですし、化学系を学びたい学生が物理系に行くこともありません。

ある程度の専門性が受験時に問われるため、その分選択肢が狭まり、文系よりも難易度が高くなる傾向にあると言えるでしょう。

