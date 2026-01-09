【クレーマー】切符をなくしたのは自分なのに駅員に逆ギレ「絶対払わない！お前の態度が悪い」発言にドン引き…【作者インタビュー】
駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。ユニークな動物のキャラクターが数多く登場し、駅員の日常が垣間見えるような作品ばかりだ。今回はおすすめの2作品をお届けするとともに、著者に近年普及しているIC系カードについても伺った。
■理不尽クレーム満載の"駅員あるある"を描いた作品
「最近だとモバイルICカード、つまりスマートフォンにICカードを入れてる人が多いと思うんですが、驚いたことに通学定期券まで登録することができるんですよ！時代は変化していくので、置いていかれないようにしたいですね」と近年のIC系カードについての考えを話してくれたザバックさん。人気シリーズ作品である本作、「100日後にやめる契約駅員さん」にはリアルな"駅員あるある"だけではなく、作者であるザバックさんのさまざまな豆知識や考えも散りばめられている。
駅員として日々働いている主人公・ペン助のもとに、ある日「ごめーん、切符なくしたわ。通してー」とヘラヘラしながら話す女性客が現れる。切符を紛失した場合は再度購入するのが規則であるため、ペン助もそのことをお客に伝えたのだが、「ふざけんな。どこにそんなこと書いてんのよ！」と女性客はまさかの逆ギレ!?その後、ペン助がどれほど懇切丁寧な説明をしても「あんたの態度が悪い、気に食わないわ」などと言って断固として支払おうとしないお客。そんな姿を見て、ペン助はただ呆れることしかできず…。
また、別のエピソードでは、電車に乗り遅れてしまった男性客から「今の電車出発が早かったぞ」と文句を言われてしまうペン助。詳しく話を聞けば、どうやら時刻表記載の"発車時間"を"乗車できる時間"だと思っていたようで、そのあまりにも自分勝手な勘違いには、読み進めながら「こんなことある？」と思わず呟いてしまうほどだ。
我々現代人の生活には欠かせない存在、"駅員さん"。本作を読むことで、そんな彼らの実情を一度覗いてみてはいかがだろうか？
取材協力：ザバック(@theback_blog)
