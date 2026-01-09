無料なんて信じられない！名古屋駅直上の絶景スポットは全面ガラス張り＆大パノラマで意外と穴場!?【無料展望室シリーズvol.11】
気象庁によると2025-26年の冬の気温は平年並みとのことだが、近年は暖冬傾向だったため、“平年並みの寒さ”でも厳しく感じる人も多いかもしれない。ちょうど前シーズン(2024-25年の冬)が平年並みの寒さで、久しぶりの“暖冬ではない冬”が話題になっていた。昨年並みの厳しい寒さが、特にこれからの1月から2月にかけては襲ってくるので、週末のおでかけ先には屋内の施設も候補に入れておいたほうが無難だ。その候補のひとつに「展望室」はいかがだろうか？気温を気にすることなく雪が降っても屋内で暖かく過ごすことができるので、小さな子ども連れでも安心だ。しかも無料開放している展望室ならお財布にもやさしいのでなおうれしいだろう。
【写真】一面ガラス張りで天井も高い！迫力満点の展望室
これまで本シリーズでは東京都庁をはじめとする関東1都6県の“無料展望室”を紹介してきたが、今後は関東エリアを出て、地方都市の展望室に注目をしてみる。今回は、東京・大阪に次いで日本三大都市に名が挙がる名古屋市の無料展望室の紹介だ。
まず正直に書くのだが、名古屋市で“無料”で夜景が望める展望室を見つけるのは少々苦戦を強いられた。日本三大都市の名古屋にはビル群が建ち並び、夜景はさぞや美しいことだろう。もちろん、料金を払えばすばらしい展望室はいくつも存在するのだが、無料となるとそれらの数はグンと減る。そんな中で名古屋の一等地にそびえ立ちながら、深夜まで開放している屋内の無料展望スポットがあった。今回紹介するJRセントラルタワーズの「スカイストリート」である。
■名古屋駅直上！高層ビルの15階に位置する絶景ストリート
JRセントラルタワーズはJR名古屋駅の駅ビルで、名古屋駅の直上に建つ。ホテル、オフィス、百貨店、レストラン街などが複合した超高層ビルである。そんな絶好のアクセスを誇るJRセントラルタワーズの15階に位置するスカイストリートは地上70メートルに位置し、フロアは一面ガラス張り。深夜まで絶景を眺望できると聞き、「この立地で無料だなんて神だ！」と速攻で連絡を取って今回の取材に漕ぎつけた。今回の取材に対応してくれたのは、ジェイアールセントラルビル事業部の水野さんである。水野さんにスカイストリートについて詳しく話を聞いてみた。
――名古屋駅から直上とは好アクセスですね。ただ駅が広く、はじめてスカイストリートへ行く人は迷ってしまいそうです。どのエレベーターを使えばいいのでしょうか？
JR名古屋駅桜通口にある金時計横のエスカレーターでまずは2階へお上がりください。右側に進んでいただけますと、シャトルエレベーターがございます。そちらで15階まで上がっていただけます。
――スカイストリートは一面ガラス張りで天井も高く、圧巻ですね！ガラス張りの面は高さどれくらいでしょうか？
もともとスカイストリートは地上70メートルの高さに位置しています。主要部の展望エリアは2層吹き抜けになっており天井高10.5メートルの空間となっています。
――天井が高いこともこの開放感を演出していますね！ここからはどのような景色が眺められますか？
名古屋市街地や鉄道だけでなく、天気がよい日には、遠景に御嶽山、乗鞍岳など、東海エリアの山々まで見渡すことができるパノラマスポットです。また夜には、名古屋を彩るたくさんのビル群が光り輝き、幻想的な風景が広がります。
――そういえば、名古屋城も見えると聞きました！ストリートのどのあたりから見えますか？
北側の端に立ち、当ビルの向かいにある大名古屋ビルヂングの左奥に名古屋城を確認できますよ。
――おすすめの時間帯はありますか？
どの時間帯もそれぞれのよさがございますが、日中の空気が澄んだ日は遠くの景色まで楽しんでいただけますし、夜ですと名古屋市街の夜景を一望できとてもきれいです。
――名古屋の夜景が無料で望める貴重なスポットですが、みなさんどのようにスカイストリートを活用されていますか？
JRセントラルタワーズ・JRゲートタワーの12・13階には70店舗以上が集結する日本最大級のレストラン街が広がり、低層階には百貨店がございますので、お食事やお買い物の合間に見に来ていただけています。また、ホテルなどの宿泊者の方々が記念にお写真を撮る様子もよく見受けられます。
――スカイストリートには、ひと休みできるスポットはありますか？
JRセントラルタワーズのスカイストリートにはソファーがあり、どなたでもご利用いただけます。また隣接するJRゲートタワーの15階にはスターバックス コーヒーがございますので、そちらもぜひご利用ください。
――JRセントラルタワーズの今後のイチオシの催しを教えてください。
2026年1月14日(水)から、名古屋駅直上のタワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街12・13階で「いちごフェア」を開催します。旬のいちごを使ったスイーツや特別メニューをぜひお楽しみください。
2025年に25周年を迎えたJRセントラルタワーズ。今年は30周年に向けての第1歩を踏み出す年でもある。取材に応じてくれたジェイアールセントラルビル事業部の水野さんは「お食事やお買い物の合間にスカイストリートに立ち寄って、そこから広がる名古屋の冬景色を楽しんでいただけますとうれしいです」と話してくれた。毎日24時まで立ち寄ることができるスカイストリート。この場所が地域の人にとっても自慢の場所となり、観光客にとっても名古屋に来たら一度は立ち寄りたい場所となって、今後より多くの人たちに愛されるスペースになっていくことを楽しみに、この記事を締めくくる。
取材・文＝大庭かおり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
