1位には肉や野菜がゴロゴロと…“正月疲れ”吹き飛ばすレトルトカレーのベスト3 “おせちカレー”もネットで話題に
カニやイクラなどのお正月のごちそう期間が明けたところで、つい食べたくなるものと言えば…。
買い物客：
おせちは味が濃いので、カレーが食べたくなる。
おすすめのレトルトカレーや、「おせちカレー」を取材した。
“正月疲れ”を吹き飛ばすカレーベスト3
イット！が8日に向かったのは東京・墨田区にある食料品専門店。
店内の棚にいっぱいにずら−りと並べられていたのは“レトルトカレー”。その数なんと約360種類！
この売り場で、次々とレトルトカレーを買い物かごに入れる男性がいた。またひとつ、またひとつと、まさしく“爆買い”モードへ。
買い物客：
2、4、6、8、10…13。
さらに…。
スタッフ：
またいきました？
買い物客：
14個だね。
日本各地の様々なカレーを取り揃えるこの店。
せっかくなので、店のスタッフに“正月疲れ”を吹き飛ばすカレーベスト3を選んでもらった。
第3位は、子どもにも大人気の｢淡路島玉ねぎカレー｣。
第2位は福岡の有名な料亭が監修した｢博多華味鳥あいがけカレー｣。
栄えある第1位は、肉や野菜がゴロゴロと入った｢大人のためのビーフカレー｣。
何度でも食べたくなる味わい深さが持ち味だとか。
北野エース 広報・松本リンダさん：
（年明けは）普段より少しリッチなカレーを購入されるお客様や、年末年始が忙しかった分、簡単にごはんを食べられるということで購入される。
“おせちカレー”が話題に
一方、ネット上では正月に余った品々で作る“おせちカレー”が話題となっている。
レシピの動画サイト「クラシル」で検索数が急増しているのは、余ったおせち料理をアレンジした“黒豆キーマカレー”。
さらに筑前煮も、うまみたっぷりのカレーに大変身。
カレーは、2026年も家計のおいしい味方となりそう。
（「イット！」 1月8日放送より）