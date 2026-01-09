セクハラ問題をめぐり辞職した杉本達治前福井県知事に対する調査結果が公表された。女性職員らに性的関係を迫るなどのセクハラに該当するおよそ1000通のメッセージを送っていたことが判明した。

【映像】部下に送ったセクハラメッセージの一覧

「もしドキドキしても良ければ、こっそりと2人きりで会わない？」（杉本氏が部下に送ったメッセージ）

調査結果によると、杉本氏による行為は大きく2つがセクハラだと認定された。1つ目は部下に送っていたメッセージだ。「○○ちゃんを骨が折れるほど抱きしめます」「キスしちゃう?!」といった内容がおよそ1000通に及んだという。

2つ目は飲食店などで受けたという身体的接触で、「『触っていい？』と言いながら、横から手を伸ばして私の太ももを触ってきた」といった被害者の証言も。他にも「足を絡められた」「太ももや尻を触られた」など複数の証言が事実と認められていて、こうした行為はストーカー規制法違反や不同意わいせつ罪にあたる可能性もあるとして、責任は重大だと結論づけられた。

杉本氏は東京大学法学部を卒業後、現在の総務省に入省。福井県との関わりは、総務部長として出向した2004年からだ。北陸新幹線の延伸や原発問題への対応、恐竜王国としての魅力発信にも力を入れ、およそ6年半にわたり県政を率いてきた。しかし、その華やかな経歴とは裏腹に、総務省在籍時代から不適切な行為を約20年もの期間にわたり繰り返していたとされる。

福井県民からは「ありえないですよね」「理解しがたいというか、一応総務省から来た人でしょう…」といった意見が上がった。

問題発覚後、辞職を表明した杉本氏は「極めて重く受け止めております。自らの言動やあり方を顧みる基準として、今後の生き方に刻み続けてまいります」と話している。

部下に送ったメッセージの内容を受けて、イラストエッセイストの犬山紙子氏は「『これはセクハラだよね』といったメッセージも送っていて、自覚した上で、“訴えたりしないでね”みたいな考えが透けて見えるメッセージだと思う」と指摘。さらに、「1000通も送れる暇があるなら、もっと仕事をしてほしかった」と厳しく批判した。

さらに、被害者の心情に触れて「生きるための職場だから、ことを荒立てないで、自分さえ我慢すれば職を失う危険もないと泣き寝入りするケースもとても多いと思う。権力の勾配があると冗談っぽく、いなさなきゃいけない。それを真に受けて、受け止めてくれるんだと勘違いしたのではないか。ただ、頑張っていなして逃げたと思ったら、こうやって絡め取られる」と分析。

こうしたメッセージを送られた際に声を上げるのは容易ではない。犬山氏は「本当に一昔前は、仕事相手なのにも関わらずこういうメールをしてくる人っていうのはいた。ただ、自分がその時にちゃんと怒れたかと言ったら、仕事がなくなってしまうとか周りに迷惑をかけると思って、やっぱり言い出せなかった。いなす技術が身についてしまった」と語った。

さらに、被害者へのケアの必要性についても言及した。「約20年というとてつもない長い年月耐え続けて、その中でお辞めになった方もいらっしゃるだろう。だから、これを言う勇気もすごいと思うし、後の人たちのことを考えて頑張っておっしゃったのだと思う。性的なメッセージを受けた方も直接触られた方もしっかりとケアを受けてほしいと思う」（犬山氏）

また、組織のあり方についてこうクギを刺した。「権力のある人にセクハラを受けた時に、内部通報体制が全然機能していなかったということ。これは実際の企業でも、相談窓口はあっても機能していないケースは結構あると聞くので、ここだけの話ではなく、自分の会社はどうなのかときちんと波及されてほしいと思う。周りは声を上げた人を守るべき」。

（『わたしとニュース』より）