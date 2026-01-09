【ワシントン＝池田慶太、坂本幸信】米国のトランプ政権は、世界最大の埋蔵量とされるベネズエラの原油について、米国が無期限で販売を管理する取引を暫定政権と交わした。

事実上の軍事介入に踏み切った後、国の命綱ともいえる原油の掌握を通じて政治的支配を強めようとしている。

バンス米副大統領は７日の米ＦＯＸニュースのインタビューで「ベネズエラを制御する方法は財布のひもを握ることだ」と、米国の戦略を解説してみせた。

米国は昨年１２月、制裁対象となっている石油タンカーの出入りの全面阻止に乗り出し、ベネズエラの原油輸出は実質停止している模様だ。ベネズエラ国内では大量の原油が行き場を失っているとされる。こうした弱みにつけ込んで交わしたのが今回の取引だ。

貯蔵中の原油を米国が引き取って販売し、収益はベネズエラの活性化に活用する。ベネズエラは後に生産される原油も、米国の管理の下でしか販売できない。ホワイトハウスのキャロライン・レビット大統領報道官は７日の記者会見で、原油の販売に関する決定事項は「米国によって決定される」と言い切った。

米政権は米石油企業を進出させて支配を強める青写真を描く。ロイター通信は７日、米石油大手で唯一、ベネズエラで操業しているシェブロンが、事業拡大に向けて米政府と協議を行っていると伝えた。

しかし、他の石油メジャーの動きは鈍い。マドゥロ政権の下、ベネズエラの石油設備は老朽化が進んだ。再建には１０年間で１０００億ドル（約１５兆円）かかるとの分析もある。脆弱（ぜいじゃく）な電力インフラも再建の妨げとなっている。

トランプ米大統領は９日に米石油大手幹部らをホワイトハウスに集め、一連の計画への参画を呼びかける見通しだ。トップダウンで計画を推し進める方針だが、投資への政府保証などの具体的な誘引策を示せなければ、戦略が行き詰まることも予想される。