上京から2カ月後の1979年（昭54）5月21日、プロデビュー戦を掛川憲正（大星）と戦って、2回2分40秒のKO勝ちでした。「相手は5勝5KOだぞ」と聞いていたんですが、1回終了後の場内の戦績紹介で2勝3敗って言ってました。

まあ、うれしかったですね。これで、オレはプロボクサーになったんだと。緊張より、これから本番だと。試合前から熱くなっていたんでしょう。KKベストセラーズの社長から、控室で「クールにいけ」と言われたのを覚えてますね。

このころは、生意気な小僧と思われてたでしょうな。デビュー前に、世界挑戦を控えていた瀬川幸雄さんとスパーリングをしましてね。瀬川さんはモントリオール五輪代表の元トップアマですね。

初回から右ジャブがパチンパチンと当たった。これは、左もガチンガチンと当たると思って。試合前の先輩にまずいと、途中から打たないようにしたら、瀬川さんが怒ってガンガン押してきて。相撲みたいでしたね。

笑いたくなるほど、うれしかったのは、WBA世界ジュニアフェザー（現スーパーバンタム）級王者リカルド・カルドナ（コロンビア）とスパーリングしたときですね。この年の9月に瀬川さんが挑戦した王者です。

パートナーがいなくて急きょ、やることになって。こっちは、うれしいから本気でガンガンいく。すると、相手の目の色が変わって本気になる。俺の右フックが当たってダウン。世界王者が手を突いて、苦笑いしてました。翌日、新聞に大きく出ましたね。

その数日後、カルドナ―瀬川戦の公開練習のために、試合地の青森県八戸市に行きました。パートナーをするためでしたが、カルドナのマネジャーに「体重計に乗れ」と言われました。ウエアを着たままなので当然、ジュニアフェザー級より重い。「ダメだ」と。嫌だったんでしょうな。

そんな感じで、先輩を本気にさせるのが楽しくてしようがない、生意気盛りでした。まだ18、19歳の世間知らずですからね。こんなこともありました。当時、帝拳から荒川を渡った向こうの荒川区に国際ジムがあって、朝のロードワークをする荒川河川敷で、国際ジムの選手とよく一緒になりました。

その中に、元WBC世界ジュニアフェザー級王者のロイヤル小林さんがいました。「浜田、ライオンは何で強いか、わかるか」「何でですか？」「生肉を食べるから強いんだ」「そうですか…」

それで、夕食は焼き肉店で肉を頼んで、生で食べるようになりました。先輩に言われたら信用する方でしたから。10万円の給料の大半を使って、生肉。1年後ぐらいですかな。新聞に「牛肉に寄生虫発生」と記事が出て、やめましたけどね。

◇浜田 剛史（はまだ・つよし）1960年（昭35）11月29日生まれ、沖縄県出身の65歳。沖縄水産高で高校総体王者。帝拳ジムからプロデビューし、84年12月に日本、85年7月に東洋太平洋のライト級王座を獲得。86年7月にレネ・アルレドンド（メキシコ）を衝撃的な初回KOで破り、WBC世界スーパーライト級王座を獲得した。戦績は24戦21勝19KO2敗1無効試合。現在は帝拳ジム代表。