¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡ÛÃË»Ò¤Ï4Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹½ÙÂæ³Ø±à¤¬ÆüËÜ¹Ò¶õ¤ò¤ä¤Ö¤ë¡¡À¶É÷¤¬¾¡Íø¤·ÃË½÷¤ÇÂçºåÀª3¥Á¡¼¥à¤¬4¶¯¤Ë
¡þÂè78²óÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢(8Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¹â¹»ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤¬4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÃË»Ò¤Ï3²óÀï¤È½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¥Ù¥¹¥È4¤¬½Ð¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Âè1¥·¡¼¥É¤Î½ÙÂæ³Ø±à(Åìµþ)¤¬3²óÀï¤Ç2022Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¹»¡¦ÆüËÜ¹Ò¶õ(»³Íü)¤ò2-0(25-16¡¢25-21)¤Ç·âÇË¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤Å¤¯½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï8Ç¯Ï¢Â³49²óÌÜ¤È¾ïÏ¢¹»¤ÎÊ¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ(Ê¡°æ)¤ò2-1¤Ç¤ä¤Ö¤ê¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Åì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ï2025Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¹»¤Ç3´§¤òÁÀ¤¦ÄÃÀ¾¡Ê·§ËÜ¡ËÁê¼ê¤Ë¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ëÀï¤¤¤ò¤Ø¤Æ2-0¤Ç¾¡Íø¡£ÍºÊªÀî¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤ÏÅìÍÎ¡ÊÅìµþ¡ËÁê¼ê¤Ë2-1¤Ç¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀ¶É÷(Âçºå)¤ÏÅÔ¾ë¹©(µÜºê)Áê¼ê¤ËÀÜÀï¤òÀ©¤·2-0(27-25¡¢25-23)¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçºåÀª¤Ï½÷»Ò¤Ç¤â2025Ç¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¤Î¶âÍö²ñ¤ÈÂçºå¹ñºÝ¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3¹»¤¬¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦3²óÀï·ë²Ì
½ÙÂæ³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë2-0ÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ê»³Íü¡Ë
Ê¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¡ÊÊ¡°æ¡Ë2-1ÀîÆâ¾¦¹©¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë
Åì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë2-0Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¡Ë
ÄÃÀ¾¡Ê·§ËÜ¡Ë2-0ÅÚ±ºÆüÂç¡Ê°ñ¾ë¡Ë
ÍºÊªÀî¡Ê½©ÅÄ¡Ë2-0»ÔÎ©Æôºê¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
ÅìÍÎ¡ÊÅìµþ¡Ë2-0Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
À¶É÷¡ÊÂçºå¡Ë2-0¿òÆÁ¡Ê¹Åç¡Ë
ÅÔ¾ë¹©¡ÊµÜºê¡Ë2-1ÀÅÀ¶¡ÊÀÅ²¬¡Ë
½ÙÂæ³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë2-1Ê¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¡ÊÊ¡°æ¡Ë
¡Ê25-10¡¢22-25¡¢25-16¡Ë
Åì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë2-0ÄÃÀ¾¡Ê·§ËÜ¡Ë
¡Ê25-21¡¢29-27¡Ë
ÍºÊªÀî¡Ê½©ÅÄ¡Ë2-1ÅìÍÎ¡ÊÅìµþ¡Ë
¡Ê25-19¡¢20-25¡¢25-22¡Ë
À¶É÷¡ÊÂçºå¡Ë2-0ÅÔ¾ë¹©¡ÊµÜºê¡Ë
¡Ê27-25¡¢25-23¡Ë